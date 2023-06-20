«Пока идет война, мы будем помогать» — фонд Aliph профинансировал спасение икон из коллекции киевского Музея Ханенко

Спасение 16 произведений искусства, в том числе уникальных византийских икон, из Музея имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве стало результатом франко-украинской операции. Ее профинансировал Международный альянс для защиты культурного наследия в зонах конфликта (Aliph). О том, как спасали шедевры, RFI рассказал исполнительный директор организации Валери Фрелан.

Икона Святого Иоанна Крестителя VI века из монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Музей Богдана и Варвары Ханенко, Киев. Энкаустическая роспись по дереву. Лувр, Париж, 13 июня 2023 года.

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RFI: Во время представления византийских икон из киевского музея Ханенко, принятых Лувром на временную охрану, вы говорили о «секретной операции» по спасению этих произведений. В чем она заключалась? Пишут, что иконы вывозили практически под обстрелом.

Валери Фрелан: Приоритет Aliph — защита украинских произведений в самой Украине. В связи с этим мы разработали два вида помощи: это, во-первых, прямая помощь музеям, чтобы они могли защитить свои экспонаты, а во-вторых, финансирование крупных складов на западе страны, где можно было бы хранить артефакты.

Святые Платон и Гликерия, икона VI - VII в. © Музей Ханенків

Однако в данном случае мы имеем дело с совершенно исключительными произведениями. Иконы из музея Ханенко — уникальные шедевры, требующие самой тщательной защиты и консервации. В результате, Украиной и Францией было принято совместное решение вывезти произведения из страны и доставить их в Лувр. Это было сделано в особых, специально разработанных условиях. Иконы сначала хранились в секретном месте, а затем пересекли границу и приехали в Париж в изготовленных для них ящиках с нужным температурно-влажностным режимом, с помощью специализированных перевозчиков, с охраной и так далее.

Несколько недель назад они прибыли в запасники Лувра в городе Льевене (Хранилище художественных ценностей Лувра, Центр консервации и реставрации — RFI). За время хранения они будут выставляться и изучаться, а если будет нужно, реставрироваться. Предположительно Лувр будет хранить эти шедевры в течение двух лет, во время которых, как мы надеемся, война подойдет к концу.

Женщина спасает иконы, расчищая завалы после того, как российская ракета разрушила православную церковь в пасхальную ночь в Комышувахе, Запорожская область, Украина. Воскресенье, 16 апреля 2023 года. AP - Kateryna Klochko

Когда началась спасательная операция?

В конце февраля я сопровождал министра культуры Франции Риму Абдул-Малак во время ее визита в Украину.

Там мы снова встретились с хранителями Музея Ханенко. Мы были уже хорошо знакомы с этой командой, которой оказываем помощь уже полтора года. Все вместе мы обсудили идею вывоза произведений для их спасения в Лувр, и во главе всей операции стояло руководство Лувра. Мы оказывали финансовую поддержку.

Музей Ханенко находился в большой опасности. 10 октября 2022 после воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Коллекция находилась в укрытии и не пострадала. Но взрывной волной в музее выбило окна, пострадали также некоторые двери. В тот же день мы оказали помощь местной НКО, которая провела предварительные работы по консервации здания.

Вы продолжаете работать в Украине? Планируются ли другие операции по спасению произведений?

С начала войны мы поддержали в Украине более 310 культурных учреждений и оказали помощь 180 музейным, архивным и библиотечным коллекциям. В самое последнее время мы профинансировали проекты по защите художественных ценностей, которым угрожает наводнение, вызванное прорывом дамбы Каховского водохранилища. Так что, да, пока длится война, мы намерены помогать.

Вы также работаете в других странах?

Уже чуть более четырех с половиной лет мы присутствуем в 35 странах посредством финансирования 400 инициатив.

На 7 июня 2023 года ЮНЕСКО насчитывает уничтожение или повреждение в результате войны 259 объектов культурного наследия Украины, не считая поверхностных повреждений: 112 религиозных сооружений, 93 исторических зданий, 19 памятников, 22 музеев, 12 библиотек и 1 архива. На 3 ноября министерство культуры Украины зафиксировало 564 случая повреждения или уничтожения объектов культурного наследия: 178 религиозных объектов, 165 зданий, 83 театра и дома культуры, 47 памятников, 37 библиотек, 37 музеев и 12 других объектов.

Выставка пяти икон из коллекции Музея имени Богдана и Варвары Ханенко проходит в Лувре до 6 ноября 2023 года

Aliph — международный фонд охраны наследия в условиях вооруженного конфликта, созданный по инициативе Франции и Объединенных Арабских Эмиратов в 2015 году.

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Святогорской лавры в селе Богородичное Донецкой области. 22.11.2022 AP - Andriy Andriyenko

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