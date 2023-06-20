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Вторник, 20 июня, — 482-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Четыреста восемьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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→ ОБНОВИТЬ Время указано по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

18:57 Киевский чиновник назван подозреваемым в расследовании гибели людей в бомбоубежище

Прокуроры во вторник вручили уведомление о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей начальнику киевского городского управления безопасности после того, как три человека погибли в результате российской воздушной атаки, не сумев попасть в бомбоубежище, — сообщила прокуратура.

Гибель людей 1 июня после того, как они не смогли попасть в закрытое бомбоубежище, вызвала общественное возмущение и побудила президента Владимира Зеленского пообещать жесткий ответ.

Прокуратура заявила, что подозреваемые, кроме ненадлежащего исполнении своих служебных обязанностей, обвиняются в том, что отсутствие контроля за содержанием и готовностью городских бомбоубежищ привело к гибели и ранениям людей.

Прокуратура Киева не назвала имя подозреваемого, но столичный городской совет идентифицировал его как Романа Ткачука и сообщил, что управление муниципальной безопасности сотрудничает и предоставляет доступ к имеющейся документации.

Проверка, инициированная Зеленским, показала, что в пригодном для использования состоянии находятся 15% из 4 655 киевских убежищ, и только 44% имели свободный доступ.

18:36 Джорджа Мелони: Италия и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Италия и Франция продолжат поддерживать Украину в ее военных усилиях против российского вторжения, — заявила во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Париж.

«Нет никаких сомнений в том, что Италия и Франция будут продолжать поддерживать украинское дело до тех пор, пока это будет необходимо», — сказала она перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Подчеркивая франко-итальянские обязательства, Мелони сказала, что система противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA, над которой две страны работали в течение нескольких месяцев, уже работает на поле боя в Украине.

18:30 Саммит БРИКС: Франция упоминает об участии Макрона

Президент Франции Эмман: эль Макрон может принять участие в саммите БРИКС в Южной Африке в августе. Министр иностранных дел Франции заявила во вторник, что он проинформировал Преторию о «готовности и заинтересованности президента Макрона».

«Я сообщила своей коллеге госпоже Пандор (…) о готовности президента и его заинтересованности в продолжении диалога, который Франция ведет с БРИКС», — сказала Катрин Колонна журналистам по окончании официального визита в ЮАР.

Решение о приглашении Макрона «должно быть принято не Францией, а странами БРИКС и, прежде всего, ЮАР, которая является хозяйкой саммита», — добавила министр.

Накануне на совместной пресс-конференции с главой южноафриканской дипломатии Наледи Пандор Катрин Колонна дала понять, что любое такое приглашение должно быть «в полном соответствии с международным правом», имея в виду возможное присутствие на саммите Владимира Путина.

Последний является объектом ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС) за военное преступление — «депортацию» украинских детей в рамках наступления Москвы на Украину.

Этот ордер на арест ставит в сложное положение Преторию, которая была близка с Кремлем со времен борьбы с апартеидом, но является членом МУС и должна арестовать Путина, если он ступит на ее землю.

Претория утверждает, что занимает нейтральную позицию и хочет поощрять диалог.

«Участие президента Макрона, если бы оно состоялось, стало бы первым в практике, принятой до сих пор на саммитах БРИКС», — отметила Наледи Пандор в понедельник.

«Именно принимающая сторона определяет, кого пригласить», — добавила она, добавив, что решение остается за президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

В группу БРИКС входят пять стран: ЮАР, Бразилия, Китай, Индия и Россия.

17:59 Эмманюэль Макрон: Франция и Италия должны продолжать военную поддержку Украины

Франция и Италия едины в поддержке военных усилий Украины, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Елисейском дворце во вторник.

«Нам нужно продолжать, в частности, для того, чтобы контрнаступление, начатое несколько дней назад, было как можно более эффективным», — сказал Макрон.

17:11 Российским врачам запрещают рассказывать о раненых, вернувшихся с украинского фронта

Издание «Спектр» поговорило с врачом, пожелавшим остаться анонимными, о российских раненых военных, находящихся на лечении в гражданских больницах: в военных госпиталях (140 в целом по России) нехватка мест.

По словам издания, нередки случаи, когда прибывших на самолете раненых заставляли часами ждать в самолете, пока местные врачи не смогут их «раскидать» по гражданским больницам.

Журналистам «Спектра» удалось поговорить с одним из врачей из Краснодара, куда привозят много раненых. Врач рассказал, что с военными не проводится никакой психологической работы, бинты для них собирают по станицам, а выписать их из больниц не так просто — они все находится на учете в военкомате и иногда вынуждены подолгу добиваться увольнения в связи с ранениями, — пишет издание.

16:59 Le Monde: Франция поддержит вступление Украины в НАТО

Как пишет Le Monde, на заседании 12 июня Совет обороны Франции рассматривал возможность вступления Киева в Североатлантический альянс. Ранее Франция, Германия и США не поддерживали кандидатуру Украины, в отличие от Польши и стран Балтии. Сегодня позиция Парижа ближе к позиции стран Центральной и Восточной Европы. Таким образом Франция намерена усилить давление на Россию.

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16:53 Верховный комиссар ООН по делам беженцев призывает вернуться к миротворчеству, чтобы остановить потоки беженцев

Мир должен вновь открыть в себе способность устанавливать мир в проблемных точках, чтобы остановить растущий поток беженцев, — сказал во вторник глава Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

В мире насчитывается 110 миллионов перемещенных лиц, по сравнению с 103 миллионами в прошлом году и вдвое меньшим числом десять лет назад.

«Совет Безопасности ООН, главный международный орган по вопросам мира и безопасности, сломан. Они не могут ни о чем договориться», — сказал агентству Reuters Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Поэтому нам необходимо восстановить эту способность руководить, быть движущей силой мира, потому что только так мы сможем справиться с этими потоками».

В начале этого года группа дипломатов, бывших государственных деятелей и чиновников ООН начала искать политическую поддержку для создания миротворческой структуры, чтобы выработать новые стандарты для разрешения конфликтов.

Среди причин увеличения числа беженцев, к которым относятся и внутренне перемещенные лица, — конфликт в Судане, Украине, восточной части Демократической Республики Конго, Афганистане и Сахеле.

16:31 Один спасатель погиб и восемь человек ранены в результате российского удара по Херсону

Во вторник один спасатель погиб и еще восемь получили ранения в результате российского удара по Херсону, — сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Один погибший и восемь раненых (среди) сотрудников спасательных служб в Херсоне», — написал Клименко в своем телеграм-канале, назвав «подлостью и страхом» факт обстрела спасателей во время «ликвидации техногенной катастрофы».

По данным Генеральной прокуратуры, которая в своем заявлении подтвердила число погибших и начала расследование, «спасательная группа попала под российский огонь во время работ по ликвидации последствий наводнения», вызванного разрушением дамбы в регионе 6 июня.

В Херсоне и ряде окрестных сел, расположенных в 70 км ниже по течению на Днепре, вода поднялась на несколько метров, убив по меньшей мере 16 человек в районах, контролируемых Киевом, и заставив тысячи мирных жителей покинуть эти районы.

В районе затопления работают сотни спасателей.

Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении Каховской плотины — ключевой инфраструктуры, которая снабжает водой аннексированный Россией Крым и лежит на пути украинских войск к отвоеванию оккупированных территорий.

15:58 В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч украинских военных

«В 2023 году в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине планируется обучить 30 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе солдат территориальных сил обороны», — говорится в сообщении министерстваобороны Украины, размещенном в Telegram.

«Стратегической целью является усиление возможностей украинских вооруженных сил для эффективного проведения операций, защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, (а также) защиты гражданского населения», — говорится в тексте сообщения.

В этот же день Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой предоставить 50 млрд евро из бюджета ЕС-27 на помощь Украине до 2027 года.

«Мы находимся в совершенно ином мире, чем в 2020 году, когда обсуждался многолетний бюджет ЕС», — пояснила председатель Европейской исполнительной власти Урсула фон дер Ляйен на пресс-брифинге в Брюсселе во вторник.

15:30 На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв

В России под Тамбовом на пороховом заводе прозвучал взрыв, после которого начался пожар. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров, есть погибшие и пострадавшие. Baza уточняет, что, по предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали двое. Telegram-канал пишет, что взрыв произошел в цехе № 3. «Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю, это не теракт», — написал Егоров, добавив, что срочно выехал на место.

15:00 Россия предостерегает Украину и ее союзников от применения дальнобойного оружия против Крыма

«По нашей информации, ВСУ планируют нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгув ходе заседания коллегии военного ведомства. «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полную вовлеченность США и Великобритании в конфликт и приведет к немедленным ударам по центрам принятия решений на территории Украины, — предупредил он.

В начале мая Великобритания объявила, что поставляет Украине несколько крылатых ракет большой дальности StormShadow, несущих заряд взрывчатого вещества массой 450 кг, они могут поражать цели на расстоянии от 250 до 500 км. В июне 2022 года Соединенные Штаты объявили о поставке реактивных систем залпового огня Himars, которые стреляют шестью 227-мм боеприпасами с GPS-наведением с дальностью действия примерно до 80 километров.

14:26 Госдума приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности участников боевых действий в Украине, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести

Закон освобождает от наказания мобилизованных и контрактников, заступивших на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести.

Освободиться от наказания и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы, например по достижении предельного возраста или состоянию здоровья.

«Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных сил Российской Федерации», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту документа, его действие будет распространяться только на людей, которые совершили преступления или начали отбывать наказание до вступления закона в силу.

14:25 Госдума приняла закон о праве судимых и ограниченно годных заключать контракт с Минобороны

Судимым и ограниченно годным гражданам разрешили заключать контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Заключить контракт с Минобороны не смогут осужденные за госизмену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что «в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

13:55 В России бойца украинского батальона «Айдар» приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыгу к 16 годам колонии строгого режима по делу об «участии в незаконном вооруженном формировании» и «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», сообщает РИА «Новости». Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в РФ в потоке беженцев — он имеет как российское, так и украинское гражданство. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся,говорится в сообщении РИА. Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень «террористов и экстремистов».

13:20 Politico: Российские снайперы используют американские боеприпасы

Издание Politico цитирует видео, размещенное в Telegram, на котором снайпер в маске и имеющий знак отличия российской группы наемников «Вагнер» рассказывает о своем оружии, снайперской винтовке OrsisT-5000 российского производства. При этом он показывает магазин оружия и продолжает: «Он использует западный калибр 338 [LapuaMagnum]». Этот патрон калибра 8,58 × 70 мм может пробить военный бронежилет на расстоянии до 1000 метров и эффективен на расстоянии более 1500 метров. OrsisT-5000 производится московской компанией «Промтехнология», которая попала под санкции США.

Но документы, полученные Politico, показывают, что «Промтехнологии» и другим российским компаниям удалось закупить сотни тысяч патронов американской фирмы Hornady, а также боеприпасы производства Германии, Финляндии или Турции, а также оборудование для производства боеприпасов.

13:00 Импорт российской нефти в Китай достиг самого высокого уровня с момента вторжения в Украину

Согласно официальным данным, опубликованным китайской таможней, в мае импорт российской нефти Китаем достиг рекордного уровня с 24 февраля 2022 года. В прошлом месяце Китай купил около 9,71 млн тонн нефти в России. Этот объем почти удвоился по сравнению с февралем 2022 года, тогда Китай приобрел 5,4 млн тонн российской нефти.

12:35 Как братья Ротенберги обходят санкции — расследование

Расследовательское издание «Важные истории» получило архив документов и писем из электронной почты, из которых становится видно, как известные российские олигархи братья Аркадий и Борис Ротенберги прятали свои компании, недвижимость, яхты и самолеты за спинами фронтменов, помогавших им обходить западные санкции.

В частности, журналисты выяснили, что австрийский дом, где часто видели дочь российского президента Марию Воронцову, был куплен фирмой, получившей миллионы евро от компании Аркадия Ротенберга; избранницы Ротенбергов — гражданки США и Латвии — выручали Ротенбергов и семейные активы в трудные санкционные времена; фронтмен Ротенбергов Руслан Горюхин засудил немецких журналистов за то, что они связали друга Путина с одним из крупнейших застройщиков Москвы, но не рассказал немецкому суду всю правду; фронтмен Максим Викторов спасал западные виллы и бизнес-джеты братьев Ротенбергов.

12:15 Венгрия заявила о непричастности к вывозу из России 11 украинских военнопленных

Министр иностранных дел Венгрии Петеа Сийяртовыступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, отметил, что передача пленных Венгрии последовала после «консультаций между церковными и религиозными организациями, где венгерское государство совершенно не было привлечено».

«На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят, если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать», – сказал он.

Накануне Киев обвинил Будапешт в блокировании доступа к группе украинских военнопленных, привезенных в Венгрию из России при посредничестве Русской православной церкви и без ведома украинских властей. «Все попытки украинских дипломатов в последние дни установить прямой контакт с этими гражданами Украины не увенчались успехом», – написал официальный представитель украинской дипломатии Олег Николенко в Facebook.

Передача пленных Венгрии состоялась 8 июня. Одиннадцать украинцев венгерского происхождения «де-факто помещены в одиночные камеры, у них нет доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц», — написал Николенко. «Такие действия Будапешта (…) можно квалифицировать как нарушение Европейской конвенции о правах человека», — добавил он.

11:20 Bloomberg: ЕС предоставит Украине 50 млрд евро на восстановление страны

Европейский союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины, пишет Bloomberg. По словам источников агентства, знакомых с этим планом Европейской комиссии, деньги нужны на текущие расходы правительства Украины (выплаты зарплат и пенсий) и срочную реконструкцию инфраструктуры.

Как отмечает Bloomberg, такая помощь будет предложена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. По словам одного из источников, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов.

С начала войны ЕС одобрил экономическую помощь Украине почти на 38 млрд евро. По оценкам Всемирного банка, затраты на восстановление Украины могут составить $411 млрд.

10:50 Киев ведет переговоры с западными компаниями о производстве оружия в Украине

Украина ведет переговоры с западными производителями об увеличении производства вооружений, в том числе беспилотников, и может подписать контракты в ближайшие месяцы. Об этом заявил в интервью агентству Reuters заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.

Боев заявил, что Киев ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы. «Мы ведем с ними очень детальные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», – сказал Боев на Парижском авиасалоне. «Для сдерживания агрессии в будущем потребуется сильная оборонная промышленность Украины, сильные украинские вооруженные силы. Вот почему мы считаем, что международные партнеры должны приходить в Украину, налаживать производство и делать Украину частью системы безопасности свободного мира», – сказал также он.

Турецкая оборонная компания Baykar заявила в конце прошлого года, что планирует завершить строительство завода в Украине через два года. Baykar объявила о планах строительства завода незадолго до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

10:20 ВСУ заявили, что успешно продвигаются по двум направлениям

Украинские войска успешно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах. Об этом сказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне. «За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Работино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – сказал он.

10:00 Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС на подконтрольной России территории Херсонской области увеличилось до 38 человек

Еще 115 человек госпитализированы с переохлаждением и другими травмами, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным украинского штаба по ликвидации последствий разрушения плотины, на правом берегу Днепра погибли 18 человек, 31 человек пропал без вести.

09:45 Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна

Американский президент во время выступления в Калифорнии сказал, что его беспокоит возможное применение Путиным ядерного оружия.

«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально», – сказал Байден.

09:25 «Вагнер» вербует молодых людей с «опытом в сфере видеоигр»

Как сообщает «Верстка», что вербовщики из группы Вагнера публикуют сообщения в социальных сетях, призывающие людей в возрасте от 21 до 35 лет с «опытом видеоигр» — даже без военной подготовки — присоединиться к Вагнеру в качестве операторов дронов, которые будут развернуты в Украине или Африке. 18 июня Главное разведывательное управление Украины (ГУР) также обнародовало аудиозапись, в которой российский военнослужащий и его собеседник обсуждают новую вербовочную кампанию Вагнера в связи с массовыми потерями, понесенными на Украине. Вагнер обещает обучение с инструкторами, страхование здоровья и жизни, современное оборудование и гарантирует, что все новобранцы будут получать зарплату.

09:15 Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела в Сумской области

Как сообщает «Киев Индепендент», за последние несколько часов российские войска 16 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. В результате российского обстрела поселка Краснополье пострадали двое мирных жителей, в том числе ребенок. В результате обстрела в поселке Юнаковка погиб мирный житель, еще один ранен, сообщает военная администрация Сумской области.

09:00 Россия нанесла массированный удар по Украине. ВСУ сообщили, что 32 из 35 дронов-камикадзе сбиты

В ночь 20 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, воздушные силы ВСУ сообщили, что всего было запущено 35 дронов-камикадзеиранской разработки Shahed-136/131, 32 из них сбиты.

По данным ВСУ, основной целью атаки был Киев — над украинской столицей уничтожили около 20 беспилотников.

Во Львове пострадала «жизненно важная инфраструктура», заявил городской голова Андрей Садовый.

Также войска РФ нанесли удар по Запорожью и пригороду ракетами «Искандер-М» и С-300. По данным администрации Запорожской области, нанесен ущерб фермерскому хозяйству и популярному месту отдыха. Информация о пострадавших гражданах не поступала. Специалисты ликвидируют последствия обстрела.

Воздушная тревога звучала в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

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