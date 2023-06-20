Le Monde: Франция поддержит вступление Украины в НАТО

Как пишет Le Monde, на заседании 12 июня Совет обороны Франции рассматривал возможность вступления Киева в Североатлантический альянс. Ранее Франция, Германия и США не поддерживали кандидатуру Украины, в отличие от Польши и стран Балтии. Сегодня позиция Парижа ближе к позиции стран Центральной и Восточной Европы. Таким образом Франция намерена усилить давление на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, 14 мая 2023 года.

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«Отстаивать перспективу вступления Украины в НАТО, чтобы повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров» — так Le Monde трактует новую тактику Франции в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.

Согласно информации издания, в ходе заседания Совета обороны в Елисейском дворце 12 июня обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО. Такой вариант Париж рассматривает в качестве самостоятельной гарантии безопасности, поскольку — полагают во Франции — это позволит «удерживать Россию от продолжения войны или, в случае окончания конфликта, предотвратить дальнейшую агрессию».

Появление подобной перспективы могло бы одновременно убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления,

— подчеркивает Le Monde.

Такая перемена позиции делает Францию ближе к странам Балтии и Польше, которые уже давно отстаивают кандидатуру Киева. «Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии», — подтверждает неназванный иностранный дипломат в комментарии изданию.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о заявке Киева на вступление в альянс, подчеркивала невозможность нового членства в НАТО «посреди войны». Канцлер Германии Олаф Шольц также настаивал на необходимости отсутствия у страны-кандидата пограничных конфликтов с соседями на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества.

В 2008 году на саммите альянса в Бухаресте тогдашний президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заблокировали перспективу быстрого вступления Украины в НАТО, вопреки совету США, которые в то время выступали за ее интеграцию. Для европейских лидеров это был способ «умиротворить» Россию.

Для Франции, разумеется, не может быть и речи о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО в разгар войны — подобная перспектива больше всего пугает Соединенные Штаты и Германию, поскольку это может привести к активации положения о взаимопомощи (Статья 5) и втянуть Запад в конфликт,

— пишет Le Monde.

«Для военного вступление в НАТО страны, находящейся в состоянии войны, равносильно вступлению в войну», — подтверждает изданию французский военный источник.

Речь идет о том, чтобы открыть Украине путь к вступлению в альянс и предоставить ей гарантии безопасности, которые позволят сохранить поставку вооружений Киеву в долгосрочной перспективе.

11 июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран-членов НАТО поддержали вступление Украины в альянс.

Заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке подал 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский.

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