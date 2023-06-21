Четыреста восемьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 21 июня, — 483-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:36 ФСБ задержала жителя Хабаровского края, обвинив его в отправке криптовалюты ВСУ

Задержанный житель Советско-Гаванского района Хабаровского края якобы переводил криптовалюту для приобретения дронов, тепловизоров, боеприпасов и медицинских товаров для украинской армии.

Переводы осуществлялись через «третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда», говорится в заявлении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене по ст. 275 УК РФ. Ему может грозить пожизненное заключение.

10:15 Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете ввоза и распространения книг из России и Беларуси.

В ответ отсутствие подписи Зеленского под законом 2309-IX о запрете ввоза и распространения российских книг, украинские пользователи запустили флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон. Его поддержали писатели, издатели и общественные деятели. Они распространяли рисунок художника Никиты Титова с надписью:

«Издательская продукция агрессора — тоже оккупация. Президент, подпишите».

Ответ Зеленского на петицию с призывом подписать закон и масштабный флешмоб появился на его официальном сайте.

Закон Украины № 2309-ІХ был поддержан и принят Верховной Радой Украины. В то же время былвысказан ряд оговорок. В частности, Министерством юстиции Украины было предложено применить к упомянутому закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущеннойна языке государства-агрессора, будут иметь признаки несоответствия части третьей статьи 10 и части второй статьи 24 Конституции Украины. Владимир Зеленский

Также против подписания выступило Министерство иностранных дел:

МИД отмечает, что в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Зеленский сообщил, что поручил кабмину дополнительно проработать этот вопрос с учетом мнения заинтересованных сторон, позиции ЕС и проинформировать о результатах.

10:00 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Российские войска нанесли удары 33 иранскими дронами «Шахед», семью зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и одной крылатой ракетой «Искандер-М»; 30 беспилотников «Шахед» уничтожено силами ПВО

Российская армия также нанесла 83 авиационных удара и совершила 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ;

Тяжелые бои идут на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

09:45 В районе Феодосии остановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна

Об этом сообщил глава администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Телеграм-канал Baza написал также, что пути были взорваны, пострадавших в результате взрыва нет.

09:30 Британская разведка: российская армия строит оборонительные рубежи на севере Крыма

Как сообщает Би-Би-Си, на снимках, опубликованных британским ведомством, видны оборонительные рубежи в районе Армянска.

В сводке также говорится, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои. При этом в последние недели Россия продолжает строить оборонительные рубежи на подступах к оккупированному Крыму.

Сюда входит обширная полоса оборонительных сооружений протяженностью 9 км, в 3,5 км к северу от Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью; Эти средства обороны тщательно продуманны и подчеркивают опасения российского командования, что украинские силы могут напрямую атаковать Крым;

Россия продолжает рассматривать сохранение контроля над полуостровом как политический приоритет.

09:00 Три беспилотника упали в Новой Москве и в Наро-Фоминском районе Подмосковья

Один дрон был сбит у деревни Лукино в Новой Москве, еще два — неподалеку от расположения Таманской дивизии в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Об этом пишут телеграм-каналы Baza и Shot.

Российское агентство ТАСС утверждает, что беспилотники были сбиты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение двух беспилотников По его словам, жертв и разрушений нет.

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