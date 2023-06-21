Ukraine Recovery Conference: союзники Украины хотят, чтобы Россия заплатила за реконструкцию

Лидеры и представители более 60 стран приехали в Лондон, где 21 и 22 июня проходит конференция по восстановлению Украины. Она призвана мобилизовать государства, корпорации и крупные финансовые институты на помощь украинскому народу. Если неотложные потребности оцениваются Всемирным банком в 14 миллиардов долларов, более общее восстановление экономики страны будет стоить 411 миллиардов долларов, согласно недавнему исследованию Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и правительства Украины. Ожидается, что сумма будет расти по мере продолжения конфликта.

Лидеры и представители более 60 стран приехали в Лондон, где 21 и 22 июня проходит конференция по восстановлению Украины.

Реклама Читать далее

На открытии двухдневной конференции по восстановлению Украины в Лондоне западные союзники Киева предупредили Россию, что ей придется платить за восстановление Украины. «Мы должны перейти от видения к договоренностям, а от договоренностей к конкретным проектам», — заявил дистанционно по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский на открытии этого мероприятия. «Каждый день российской агрессии приносит новые руины, тысячи и тысячи разрушенных домов, разрушенные предприятия, сожженные жизни», — сказал он.

«Давайте проясним: за уничтожением Украины стоит Россия. И в конечном итоге Россия будет нести расходы по восстановлению Украины», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Агрессор должен быть привлечен к ответственности», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Понятно, что Россия должна заплатить за причиненные разрушения. Вот почему мы вместе с нашими союзниками изучаем правовые возможности использования российских активов», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В ближайшей перспективе союзники Киева увеличили свою финансовую помощь: Вашингтон объявил о дополнительных 1,3 миллиарда долларов, направленных в основном на восстановление инфраструктуры в Украине. Лондон пообещал кредитные гарантии Всемирного банка на сумму три миллиарда долларов в течение трех лет для финансирования украинских государственных служб и 240 миллионов фунтов (280 миллионов евро) двусторонней помощи, предназначенной, в частности, для разминирования и гуманитарных проектов. Берлин выделил дополнительную гуманитарную помощь в размере 381 млн евро в 2023 году, а Париж — 40 млн евро, в частности, на экстренную реконструкцию и медицинское оборудование. Во вторник Европейская комиссия предложила пакет помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.

Конференция в Лондоне также направлена ​​на привлечение к восстановлению Украины частных предприятий: в среду была официально запущена программа «Украинского делового договора», приглашающая компании со всего мира поддержать восстановление Украины вместе с крупными мировыми финансовыми институтами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться