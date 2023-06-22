484-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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Четверг, 22 июня, — 484-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:00 Россия получила запрос на визит американского журналиста Эвана Гершковича

Сегодня московский суд должен рассмотреть апелляцию на предварительное заключение Эвана Гершковича, американского журналиста WallStreetJournal, арестованного в марте по обвинению в шпионаже. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия получила новый запрос о консульском визите. В конце мая Россия запретила консулу США визит к журналисту. Это решение было представлено Москвой как ответная мера после отказа Вашингтона в выдаче виз США некоторым российским журналистам. Это произошло в апреле во время визита Сергея Лаврова в США.

Эвана Гершковича обвиняют в сборе информации о российской оборонной промышленности. Эван Гершкович, его семья, его работодатель, WallStreetJournal и американские власти категорически отвергают эти обвинения.

11:30 Сергей Шойгу выступил с докладом на заседании Совбеза

Контракт с Минобороны РФ подписали 114 тысяч человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. «Не видим необходимости в новых добровольцах», — заявил Шойгу.

11:05 Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС

Президент Украины записал видеообращение, в котором говорит, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

«Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины.

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого.

К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра.

Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все.

Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать».

10:30 В Ростове-на-Дону пришли с обыском к адвокату погибшего в спецприемнике активиста Анатолия Березикова

Как сообщает правозащитный проект «Первый отдел», обыски проходят у адвоката Ирины Гак и общественной защитницы Татьяны Спорышевой.

Ирина Гак ранее рассказала о пытках и угрозах в адрес погибшего. Накануне гибели она зафиксировала на теле у Березикова следы от электрошокера. Активист жаловался на угрозы оперативников «убить врага народа». Татьяне Спорышевой Березиков рассказал о пропаже личных вещей после задержания.

Накануне СК возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства путем угроз и жестокого обращения по факту смерти активиста.

10:00 Ночная атака Украины дронами и ракетами

Этой ночью атаке подверглись несколько регионов Украины – взрывы слышали в Харькове, Одессе, Кривом Роге и в Кременчуге Полтавской области. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, военные зафиксировали пуски иранских «Шахедов», ракет с Азовского моря, также был взлет самолетов Ту-22МЗ и МиГ-31.

09:45 Генштаб ВСУ: Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлении

Украинские войска имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях: Ровнополь – Старомайорское Донецкой области и Белогоровка – Диброва Луганской и Донецкой областей, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

09:30 Британская разведка: Власти РФ пытаются скрыть собственные преступления в отношении детей в Украине

Власти РФ пытаются оправдать действия российского президента Владимира Путина по депортации детей из Украины, создав комиссию для расследования преступлений украинской власти против несовершеннолетних с 2014 года, говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 22 июня, опубликованном в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/y1fx7IpGF6



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NzSOWUw8BM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2023

20 июня Госдума РФ проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования «преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года». «Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "юридической войны", так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы замылить картину относительно собственных вопиющих действий», – говорится в обзоре. Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортации детей легли в основу ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года.

09:20 В многоэтажке Киева произошел взрыв, разрушены квартиры

По предварительным данным, в результате взрыва в жилом доме в Днепровском районе Киева 2 человека погибли и разрушены 6 квартир. Как сообщил мэр украинской столицы, взрыв произошел около 3 часов ночи. Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов.

В многоэтажке Киева произошел взрыв, разрушены квартиры AP

«Чуть позже мы сможем говорить и о причинах взрыва − это может быть газ, может быть взрывчатка − ждем экспертную оценку», − сказал мэр.По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей) УКУ.

09:10 Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС вода перестала поступать в четыре системы оросительных каналов

Журналисты ВВС проанализировали спутниковые снимки территорий вокруг разрушенной Каховской ГЭС и пришли к выводу, что одно из крупнейших водохранилищ Европы пересыхает, а четыре системы оросительных каналов остались без воды.

ООН считает, что в результате до 700 тысяч человек могут столкнуться с проблемами с питьевой водой, в основном в районах, контролируемых Россией. Кроме того, потеря воды будет иметь решающее значение для производства продовольствия.

По словам экспертов, если плотина не будет отремонтирована или не будут установлены обширные средства защиты от наводнений, некоторые районы могут оказаться непригодными для заселения, и десятки тысяч людей не смогут вернуться в свои дома.

09:00 Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью попал под обстрел

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что «по предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет».

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пострадавших нет, взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

Сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжает действовать, сейчас оно организовано по резервному маршруту.

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