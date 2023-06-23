Архив российской агрессии: как польский центр имени Лемкина собирает свидетельства о преступлениях сил РФ в Украине

Более 92 тысяч военных преступлений задокументировал офис генпрокурора Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Эти цифры не окончательные: нет полных данных из зоны боевых действий и оккупированных территорий. Сбор доказательств военных преступлений идет и на международном уровне: в МУС, в рамках сотрудничества между странами ЕС, под эгидой Евроюста и в национальных юрисдикциях. В Польше, наряду с органами юстиции, свидетельства украинцев, ставших жертвами российской агрессии, собирает Центр имени Рафала Лемкина. Об этой работе, ее задачах и специфике RFI рассказали глава центра Якуб Керсиковский и одна из сотрудниц Екатерина Сухомлинова, пережившая ужасы российской осады Мариуполя.

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Центр документирования российских военных преступлений в Украине имени Рафала Лемкина появился в Варшаве сразу же после начала полномасштабного вторжения, 26 февраля. Он возник на базе Института Пилецкого * — государственного учреждения, имеющего колоссальный опыт в сборе, хранении и обработке свидетельств жертв тоталитарных режимов ХХ века.

В Польше доказательства военных преступлений России в Украине собирает генпрокуратура, а также Центр Лемкина. Он сотрудничает с волонтерами, которые записывают свидетельства жертв. Каждый голос важен для формирования будущей доказательной базы, привлечения к ответственности виновных, а также для того, чтобы не допустить повторения подобного в будущем.

Уже собрано полторы тысячи свидетельств украинцев о злодеяниях российских сил и преступлениях против гражданского населения, совершенных в ходе полномасштабной войны. Об этой работе в интервью RFI рассказал руководитель Центра имени Лемкина Якуб Керсиковский.

Якуб Керсиковский: В первую очередь, нужно было определиться, как именно собирать доказательства. И мы воспользовались опытом, который Институт Пилецкого уже имеет в работе с архивами. С одной стороны, это архив солдат «Армии Андерса» (вооруженное формирование Польской Республики времен Второй мировой войны, в которое входили освобожденные из концлагерей, тюрем НКВД, депортированные поляки, а также украинцы и белорусы — RFI). У нас есть их свидетельства времен советской оккупации 1941–1943 годов. Военных «Армии Андерса» опрашивали по анкете из нескольких вопросов: Как жили? Как их задержали? Куда были депортированы? В каких условиях их там содержали? Какие преступления против них совершались? И они, солдаты, детально отвечали.

С другой стороны, у нас были свидетельства поляков, которые давались под присягой перед Главной комиссией по расследованию преступлений, совершенных нацистами в Польше. Там шла речь и о немецкой оккупации, и о Варшавском восстании, о репрессиях в польской столице и других городах. Также с Институтом Пилецкого сотрудничало много международных юристов, которые изучали вопрос геноцида. Они, собственно говоря, сориентировали нас, на какие именно вопросы должны отвечать свидетели военных преступлений. Мы решили, что у нас будет анкета в виде опросника.

Разрушенный российскими бомбардировками Мариуполь REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

RFI: Сколько удалось собрать свидетельств жертв военных преступлений на сегодняшний день?

Сейчас идет речь о почти 1500. Из них 800 — это заполненные анкеты. Также есть где-то 500 видеосвидетельств, в том числе записанных при помощи зума или других мессенджеров. К такому способу мы прибегали, когда не могли с глазу на глаз встретиться с человеком. Например, с пострадавшими от рук россиян в Буче или Мариуполе. Они не хотят приезжать в Польшу, остаются в Украине. Также у нас есть свидетельства в аудиоформате: когда человек хотел рассказать об ужасах войны, но не желал показывать свое лицо.

Какова география свидетельств? Кого больше среди опрошенных — женщин или мужчин? Принимает ли Центр Лемкина во внимание свидетельства детей?

Сейчас в нашем распоряжении доказательства военных преступлений, полученные в 19-ти из 25-ти украинских регионов. Конечно, у нас больше свидетельств женщин, так как их больше в Польше. Также есть анкеты престарелых людей. Детей мы не анкетируем. Мы приняли решение, что свидетельствовать может совершеннолетний человек. Мы сделали лишь несколько исключений — 16-летний и 17-летний подростки захотели дать показания, мы это сделали — в присутствии психолога и законного опекуна.

Большинство видео записываются в Украине. У нас там есть группа, которая, собственно говоря, интервьюирует жертв военных преступлений. Они ездят на деоккупированные территории, где записывают всех, кого найдут, в том числе мужчин.

Центральная площадь Харькова после российского удара. Начало марта 2022 года. AP - Pavel Dorogoy

Какие именно военные преступления вы фиксируете? О чем больше всего рассказывают свидетели?

Больше всего военных преступлений — и это неудивительно — касаются уничтожения гражданской инфраструктуры. И таких свидетельств очень много было зарегистрировано в начале войны. Россияне сознательно уничтожали дома, использовали их как живой щит. Мы называем это тактикой «выжженной земли». Когда россияне отступали, они уничтожали все вокруг — забивали скот, громили машины, убивали людей, когда те пытались покинуть оккупированные населенные пункты.

На втором месте — свидетельства о депортации. Мы пытаемся найти тех, кто может рассказать, например, о заключении, пытках, плене, о том, как исчезают люди. Также у нас есть часть свидетельств о псевдореферендумах, прошедших на временно оккупированных территориях. Меньше сообщений о фактах сексуального насилия, хотя такие преступления совершались. Также немного свидетельств об уничтожении культурных памятников.

Почему мало свидетельств жертв сексуального насилия со стороны российских военных? По данным офиса генпрокурора Украины на начало мая, зафиксировано 187 случаев сексуального насилия российскими военными. 13 из них — в отношении детей.

Большинство свидетелей пока не готовы рассказывать об этом. Можем провести аналогию с Варшавским восстанием 1944 года. Согласно документам, самым распространенным преступлением тогда было именно изнасилование. Но если поискать в архивах свидетельства жертв сексуального насилия во время Варшавского восстания, то их можно сосчитать на пальцах одной руки. Хотя мы знаем масштабы этого преступления. Оно связано с унижением и позором. И женщины не хотят об этом говорить, им стыдно, они унижены. У нас были свидетельства о том, как соседку забрали российские военные. И мы понимаем, для чего. Но родители той женщины в своих свидетельствах отрицали факт изнасилования, пытаясь таким образом «обелить» ситуацию.

Руины Варшавского гетто (1943). AP - Henry Griffin

Что дальше происходит с собранными свидетельствами военных преступлений?

Перед тем как ответить, хочу рассказать, для чего был создан Центр Лемкина. У нас есть опыт: мы знаем, что случилось с информацией о тех, кто пережил оккупацию — немецкую и советскую. Десятки тысяч свидетельств давались под присягой — и они десятилетиями оставались тайной. И мы понимаем, что если прокуратура соберет много доказательств российской агрессии, это будут тяжелые судебные процессы, Россия будет все отрицать. И на долгие годы, пока будут длиться суды, вся информация будет спрятана от общественности. Также у нас есть опыт свидетельств о советской оккупации. Они не были секретными, их давали не под присягой. Но они не были опубликованы, так как на протяжении длительного периода российская власть не давала этого сделать.

И вот, чтобы с этой войной не случилось того, что произошло с памятью об оккупации Польши Советским союзом, мы решили, что будем собирать свидетельства тем же способом, как это делают прокуроры. Но с одним отличием — не под присягой. Это значит, что все данные могут быть опубликованы: во-первых, чтобы поддерживать память о войне; во-вторях, чтобы информировать людей, не знающих о войне или старающихся держаться как можно дальше от этой темы; в-третьих, чтобы создать архив, на основании которого с годами будут написаны научные работы, книги, чтобы потомки могли приехать и поискать следы своих родственников. И все время мы работаем по этим трем направлениям.

Жилой дом в Днепре после российского ракетного удара. Весна 2023 года. AP - State Emergency Service of Ukraine

Что сейчас происходит с собранными свидетельствами? Что-то публикуем в прессе, монтируем фильмы, организуем выставки и спектакли. Все собранные анкеты скрупулезно собираем, сканируем, расшифровываем, переводим на польский и английский — и все оцифровываем. Все свидетельства мы анонимизируем, потому что там есть личные данные свидетеля. Мы очень тщательно заботимся о безопасности людей. Все собранные свидетельства будут основой для третьего архивного сборника Института Пилецкого «Хроники террора» — о российской агрессии. Уже сейчас там есть несколько сотен анкет, несколько десятков фильмов. Одновременно мы продолжаем записывать новых свидетелей — анкетируем и снимаем на видео. Все это делается параллельно. Нужно торопиться, не хочется чего-то упустить из виду. Свидетелей нужно записывать сейчас, пока идет война. И пока люди еще хотят говорить. Потом они могут передумать.

Будет ли открытый доступ к собранным вами свидетельствам?

Пока не будет. Это также связано с безопасностью тех, кто предоставил доказательства российской агрессии. На первом этапе предоставим доступ к нашим данным для журналистов, ученых, писателей, родственников пострадавших. Но что касается общего доступа, то все зависит от того, сколько будет длиться война и когда она закончиться. До ее окончания мы ограничим доступ.

2 марта 2022 года прокурор Международного уголовного суда начал расследование преступлений, связанных с военной агрессией России против Украины. Для сбора доказательств создана совместная следственная группа, куда вошли несколько европейских судебных органов. Сотрудничает ли Центр Лемкина с прокурорами?

С офисом генпрокурора Украины непосредственно работает генпрокуратура Польши. Мы как общественная организация не сотрудничаем с украинской прокуратурой, только с польской. Мы передали нашим следователям самую большую базу свидетелей российских военных преступлений. И именно в этом состоит наше сотрудничество на данном этапе. Дальше прокурор под присягой должен опросить свидетелей российской агрессии. Прокурору мы передаем контакты лишь тех людей, которые дали на это свое согласие. Шла речь и о передаче наших материалов, но пока нет никакой конкретики. Поэтому мы продолжаем пополнять наш архив, чтобы затем можно было воспользоваться собранными свидетельствами, а не ждать годами, когда кому-то вынесут приговор.

В Мариуполе у нее на глазах гибли люди

Екатерина Сухомлинова — сотрудница Центра Лемкина. Она чуть ли не каждый день сталкивается с ужасами российских преступлений: в историях тех, кто все-таки решился рассказать страшную правду о действиях армии РФ. Екатерина, как никто другой, понимает чувства этих людей. Ведь она сама из Мариуполя. На ее глазах российские бомбы убивали людей. Безжалостно. Без разбора.

Мариуполь под российскими обстрелами © Катерина Сухомлинова

Екатерина Сухомлинова: На протяжении первых 20 дней войны я была в Мариуполе. Город фактически с первых дней был парализован. Я приняла решение оставаться в городе и работать как добровольный спасатель (Екатерина состоит в Мальтийской службе спасения — RFI). Насколько это было возможно, насколько хватит моих физических сил, сил моей семьи. Мне очень помогал муж. Мы оказывали первую медицинскую помощь раненым и перевозили с левобережной части города в центральную, отвозили людей в областную больницу. Ходили по квартирам и помогали людям.

Первым обстреляли микрорайон Восточный. Кто был мобильным, смог сам эвакуироваться. А вот престарелые люди были, конечно, беззащитными. В квартирах без окон, раздетые — у них была полная прострация в пространстве и времени. Мы вывезли десятки людей, но я понимаю, что тысячи остались. Как-то они выживали, но потом заканчивалась еда. И где-то через две-три недели было очень много смертей престарелых людей — от голода и холода.

Катерина з чоловіком та добровольцями перевозили людей © Катерина Сухомлинова

Как бы мы ни готовились к войне, к тому, что началось 24 февраля, нельзя быть готовым. Я с левого берега Днепра. Было видно, что с первых дней враг решил просто уничтожать левобережную часть города. С первых дней были ковровые бомбардировки. Словами не передать то, что было в городе под 24-часовыми бомбардировками.

Когда мы сейчас видим удар по какому-то украинскому городу, есть возможность помогать людям. ГСЧС разбирают завалы, достают пострадавших. В Мариуполе, конечно, не было такой возможности. На левом берегу были разбиты все коммуникации. Я не знаю — на второй или третий день — уже не было слышно сирен. Только самолеты, бомбардировки. Ты, вроде, вышел из дома в подвал на пару часов, а люди сидели там неделями, месяцами. Это выживание в очень жестоких условиях.

Бомбардування Маріуполя. Березень 2022 року AP - Evgeniy Maloletka

Перед моими глазами останутся картины — идешь по городу, а вдоль дорог, во дворах лежит очень много мертвых людей. Тогда их никто не мог даже хоронить. Позже люди начали вылезать из подвалов и, когда не было бомбардировок, хоронили погибших около домов и рядом с подъездами. Мы настолько были парализованы страхом, что даже не могли закопать человека. А вы же понимаете, бегают голодные собаки, в городе — гора трупов. Это просто ужас.

Мариуполь, начало марта 2022 года. © Катерина Сухомлинова

Мы думали, что дождемся поддержки двух-трех бригад, которых ждали на подмогу. И очень много людей остались. Не более трети выехало. По той горе трупов, которые я видела на улицах, по количеству погибших престарелых людей в квартирах я оценила, что в середине марта было уже больше 20 тысяч жертв среди мирного населения. Еще около ста тысяч пропали без вести.

Массовое захоронение в Мариуполе. Март 2022 года. AP - Evgeniy Maloletka

Очевидно, что очень тяжело будет понять, кто погиб в российских застенках, кто похоронен под домами. Не секрет, что Россия продолжает уничтожать следы преступлений своих военных. Они выгребают целые кварталы, вывозят обломки домов вместе с телами. Того, что было в Мариуполе, не было нигде. Понятное дело, что точное количество погибших мы, наверняка, еще долго не узнаем. Есть еще очень много депортированных. Где они, что с ними?

То, что я видела, сподвигло меня рассказать об этом всему миру. Я как депутат горсовета, общественный деятель имела уже наработанные контакты.

Екатерина Сухомлинова © Facebook Kateryna Sukhomlynova

Как началось ваше сотрудничество с Институтом Пилецкого и созданным на его базе Центром Лемкина?

Я была одним из первых свидетелей, кто согласился давать показания открыто. Сняты многочасовые фильмы, они переведены на несколько языков, их транслировали в разных странах Европы. Я увидела, что могу быть полезной для Центра документирования российских преступлений в Украине. Я чуть-чуть понимаю, что пережили наши люди, я могу подобрать в своей душе нужные слова. Вы же понимаете, если человек не просто свидетель, но и жертва, то получить свидетельства очень тяжело. Из-за недостатка психологической помощи практически вся Украина травмирована психологически. Люди закрываются, люди в одиночестве переживают свои эмоции, они боятся. Многие выезжали через территорию России. Кого-то депортировали, потом люди выбирались из этой депортации. Это означает то, что они получили еще большую травму. Люди боятся рассказывать о том, что они видели, а тем более, если они стали жертвами российских военных.

Мне кажется, мне удается убеждать людей. Как только можно доношу им: нужно говорить, это важно. В Центре Лемкина есть разные возможности свидетельствовать. Мы даем человеку выбор: он хочет это сделать открыто или анонимно, он может заполнить анкету. Есть желающие рассказать все на камеру. Кто-то соглашается говорить, но лишь при условии изменения голоса. Сбор информации, когда еще болит, когда еще свежи эмоции, — это очень важно.

Как и где вы находите свидетелей военных преступлений?

Начиналось все с больших центров в Варшаве, где были размещены беженцы-украинцы. В некоторых находилось до 5 тысяч человек. Ты подходишь к одному из них. Человек сидит на раскладушке. Я всегда начинаю разговор так: «Добрый день! Меня зовут Екатерина, я из Мариуполя». Все свидетельства даются на добровольной основе. Есть люди, которым очень тяжело говорить, особенно тем, кого пытали в подвалах. В Центре Лемкина есть возможность предоставить психологическую помощь свидетелям. В любой момент человек может дополнить свои свидетельства или сказать, что он передумал.

Отец над телом убитого сына. Мариуполь, март 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Какова роль каждого свидетеля для будущего?

Это бесценно. Это то, что мы оставим нашим потомкам. Это то, что они будут видеть, читать. Ценность всего этого в том, чтобы в будущем это не повторилось. А для того, чтобы это не повторилось, к сожалению, мы можем сейчас не просто пройти этот урок, а сдать экзамен. И вот от того, как мы сможем воспользоваться этими важными бесценными свидетельствами, как мы сможем информационно поработать со всем миром, это будет гарантия безопасного мира в будущем.

* Институт солидарности и мученичества имени Витольда Пилецкого

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