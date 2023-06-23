485-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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Пятница, 23 июня, — 485-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинский военнослужащий стреляет из пулемета на полигоне вблизи линии фронта в Донецкой области, Украина, 22 июня 2023 года.

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15:53 Сырский в интервью Guardian: «Все еще впереди»

Генерал-полковник и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский дал эксклюзивное интервью британской газете Guardian, находясь на военной базе на востоке Украины.

Хочу сказать, что наши основные силы еще не вступали в бой, и мы сейчас занимаемся поиском, прощупыванием слабых мест в обороне противника. Все еще впереди. командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский

Сыркий признал, что ситуация на фронте «действительно сложная» и что не стоит «недооценивать противника». Как пишет Guardian, Генштаб ВСУ собрал 12 новых бригад для долгожданного контрнаступления, причем девять из них были технически оснащены союзниками по НАТО. Предполагается, что всего три из них уже введены в бой.

Сырский отмечает, что не стоит ждать стремительного контрнаступления. За последние две недели ВСУ освободили восемь деревень.При этом численное превосходство российской армии командующего сухопутными войсками ВСУ не пугает: «Я никогда не воевал против меньшего числа врагов, они всегда превосходили нас по численности».

15:25 Евгений Пригожин раскритиковал «спецоперацию» и действия минобороны РФ с 2014 года

Создатель группировки «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, в частности, заявил, что минобороны России обманывало «президента и общественность», когда сообщало о готовящемся нападении Украины и стран НАТО. По его словам, Россия начала боевые действия «по совершенно другим причинам».

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14:47 Десять гектаров леса сгорело в Киевской области после российских обстрелов

Представительница Бучанского управления полиции Алина Подрейко рассказала изданию «Украниская правда» о последствиях российского обстрела Киевской области, который произошел неделю назад 16 июня. В результате пуска российских ракет «Калибр» из акватории Черного моря и работы противоракетной обороны возле деревни Здвиженка началось возгорание на том участке земли, где во время российской оккупации весной 2022 года находились позиции российских военных и склад боеприпасов.

В результате началась массовая детонация снарядов. «Огонь над окопами агрессоров в Здвижевке разрастался в геометрической прогрессии», — уточнила Подрейко, — «взрывы продолжались активно примерно с 15-15:30 где-то до 20:00. Они были с маленьким интервалом».

Несмотря на то, что на этой территории ранее проводились работы по разминированию, часть снарядов осталась глубоко под землей. Когда началась детонация снарядов, вести пожаротушение оказалось невозможно. В итоге выгорело около десяти гектаров леса. Дальнейшее распространение огня предотвратили благодаря траншеям.

Вибухало 5 годин: на Київщині після ворожих обстрілів згоріло 10 га лісу https://t.co/gNcQcViXrs pic.twitter.com/jyuUQ3AqBk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 23, 2023

14:11 В оккупированной части Херсонской области слышны взрывы

Местные паблики сообщают о взрывах в оккупированном Геническе и Скадовске Херсонской области. Прокремлевские СМИ со ссылкой на оккупационного «главу» региона Сальдо заявляют, что огонь вели ВСУ ракетами Storm Shadow.

13:34 ФСБ отчиталась о пресечении попытки вывоза из России радиоактивного цезия-137, который якобы планировали использовать «в ущерб российским интересам в ходе СВО»

Федеральная служба безопасности РФ заявила о совместном с МВД задержании пяти человек, которые пытались вывезли за границу килограмм изотопа радиоактивного цезия-137. В силовом ведомстве уточняют, что стоимость этого вещества оценивается примерно в 3,5 миллиона долларов.

Злоумышленники якобы намеревались использовать цезий-137 против России на территории боевых действий в Украине. Как уточняют в РИА-новости именно это вещество может использоваться для начинки так называемой «грязной бомбы».

При этом российские власти и лично министр обороны Сергей Шойгу с октября минувшего года говорят об угрозе использования «грязной бомбы» со стороны Украины. Шойгу даже обзванивал коллег из военных ведомств по всему миру, чтобы «предупредить» об опасности.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что по сведениям СБУ, Россия готовит теракт на Запорожской АЭС.

13:18 Выпускной в военной академии им. Тараса Шевченко

Выпускной в военной академии им. Тараса Шевченко. Киев, Украина, 23 июня, 2023. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

12:51 В Курске возник пожар на ж/д вокзале. Ночью город подвергся атаке беспилотников

Первый беспилотник в районе железнодорожного вокзала сбили еще накануне между одиннадцатью вечера и полуночью. Еще два взрыва прозвучало позже ночью.

«В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу всё восстановить», заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Сейчас в местных пабликах появилась информация о пожаре, который начался в том же районе, который был атакован сегодня ночью. По данным российских СМИ, горит склад списанных шпал.

12:23 ПАСЕ призвала МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на летнюю Олимпиаду 2024 года

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Международный олимпийский комитет отказать спортсменам из России и Беларуси в допуске на Олимпиаду-2024 в Париже даже в нейтральном статусе. Об это говорится в резолюции и пресс-релизе, опубликованных на сайте ПАСЕ.

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11:49 Мининтеграции Украины: удалось вернуть тела 51 украинского военного

По сообщению ведомства, Украина репатриировала тела 51 погибшего военнослужащего. Судя по всему, речь идет об обмене. Сколько тел вернула российская сторона, пока неизвестно.

11:18 Российская армия обстреляла коммунальное предприятие в Херсоне, известно о двоих погибших

По сведениям Херсонской ОВА, в результате российского удара по коммунальному предприятию в Херсоне погибло двое сотрудников 55-ти и 43-х лет. Четверо работников предприятия ранены и находятся в больницах.

10:39 Макрон в экслюзивном интервью RFI и France24: если Путин позвонит, я возьму трубку

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал эксклюзивное интервью RFI, а также France 24 и franceinfo. Интервью было почти целиком посвящено закрывающемуся сегодня в Париже Саммиту по новому глобальному финансовому пакту. Но в конце у президента спросили о России (которая на саммит, естественно, не приглашена), а потом и о Путине.

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💬 .@EmmanuelMacron, président de la République française «La #Russie est une puissance de déstabilisation de l'#Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles» #NouveauPacteFinancierMondial… pic.twitter.com/5yoeHmS7RD — RFI (@RFI) June 23, 2023

10:24 Спикер Генштаба ВСУ: украинские военные продвинулись на двух направлениях на юге, тяжелые бои продолжаются на востоке страны

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ имеют частичный успех на двух южных направлениях: Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Его комментарий приводит военный медиацентр. В то же время на востоке Украины в Луганской и Донецкой областях продолжаются тяжелые бои на Лиманском. Авдеевском и Марьинском направлении.

09:39 Британская разведка: Россия увеличила количество боевых дельфинов в Черном море. На таких животных закрепляется взрывчатка

По данным министерства обороны Великобритании, ВМС России с начала прошлого лета вложил внушительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота в Севастополе.

На входе в гавань появились как минимум четыре слоя сетей и боновых плавучих заграждений. По предположениям британской разведки, в последние недели эти защитные сооружения усилили дополнительным количеством обученных морских млекопитающих. На таких животных обычно закрепляется взрывчатка.

В частности на спутниковых снимках видно, что количество плавучих загонов для млекопитающих в гавани выросло почти в два раза. Британское ведомствео предполагает, что в них содержатся бутылконосые дельфины, которые предназначены для борьбы с вражескими водолазами.

Британская разведка отмечает, что подобную технологию Россия использует в водах Арктики. Там используются белухи и тюлени.

09:20 Россия нанесла массированный ночной удар по Украине, в том числе по областям на западе страны

Украинское ПВО сегодня ночью работало на западе страны — в Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях. Одной из целей являлся аэродром в Хмельницкой области. По утверждению воздушных сил ВСУ, все 13 российских крылатых ракет Х-101/Х-555 удалось уничтожить ПВО. По сведениям украинских Telegram-каналов, другой целью российских военных являлись украинские самолёты Су-24, с которых запускаются дальнобойные ракеты Storm Shadow. Именно они поразили вчера Чонгарский мост, соединяющий Крым и материк.

Российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты вглубь Украины, некоторые из которых достигли западных областей. Ракетный обстрел сопровождался атаками дронов «Шахед» и снарядами из акватории Каспийского моря. ВСУ отчитались о сбитии российского ударного вертолета Ка-52.

Ночью раздавались взрывы в Херсоне и Запорожье. Над Днепропетровской областью сбит один российский беспилотник. В связи с массированной российской атакой во втором часу ночи воздушная тревога объявлялась уже почти по всей территории Украины.

23 июня. Сбитие российских ракет © ВСУ

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