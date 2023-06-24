Российские войска ночью опять атаковали с воздуха Украину: есть погибшие и раненые

Несмотря на мятеж основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, российские войска этой ночью продолжили атаки с воздуха против Украины. Есть погибшие и пострадавшие в Киеве и Днепропетровской области, сообщается о разрушениях.

Жилая многоэтажка в Киеве, поврежденна в ходе российской атаки в воздуха, Киев, 24 июня 2023 г.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 24 июня российские войска нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиклв Ту-95 мс и Ту-22 М³ и ракетами морского базирования «Калибр», а также ударными беспилотниками «Шахед».

Российские самолеты стратегической авиации выпустили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из акватории Каспийского моря, бомбардировщики РФ нанесли удары девятью ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений,

из акватории Черного моря российские влйска запустили две крылатые ракеты морского базирования «Калибр», два дрона «Шахед» были запущены с юга, уточняется в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В заявлении говорится, что силы и средства украинской ПВО сбили все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету «Калибр» и два ударных беспилотника «Shahed-136/131».

Там же отмечается, что российские войска направили ракеты X-22 (которые не были перехвачены) в направлении Днепра и Кривого Рога.

Последствия ночных обстрелов

В Киеве в результате попадания обломков ракеты в 25-этажное жилое здание, по посдледним данным, погибли трое человек, сообщили в городской военной администрации. Еще 11 человек пострадали, четверо из них госпитализированы, семи пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

«Спасатели эвакуировали из дома 24 человека. Трое пострадавших деблокированы из-под завалов конструкций и один человек деблокирован из лифта. В 6:30 пожар, возникший в многоэтажке — ликвидирован», — говорится в сообщении городской военной администрации.

Тем временем глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак известил о массированной атаке региона с воздуха этой ночью. По его словам, есть попадания в частном секторе. По последним данным, известно о восьми пострадавших, двое из них — дети 9 и 16 лет. Четверо раненых были госпитализированы.

«Возник пожар, который спасатели уже потушили. Полностью разрушены 4 частных дома. Еще 25 повреждены. Было побито 5 хозяйственных построек. Повреждены почти два десятка автомобилей и газопровод», — пишет Лысак о последствиях обстрела Днепропетровской области.

По его словам, еще один «прилет» пришелся на инфраструктурный объект, там тоже есть разрушения. Кроме того, из тяжелой артиллерии несколько раз российские войска обстреляли Никопольской район. В результате утреннего артобстрела Никопольского района погиб 70-летний мужчина, сообщил позже Лысак.

Это ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о по меньшей мере трех «прилетах» в одном из районов города. По предварительным данным, обстрел был осуществлен зенитными ракетами С-300, написал Терехов. В Харькове есть попадание в газовую трубу, в результате чего начался пожар. Информации о пострадавших не поступало, сообщил мэр ночью.

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