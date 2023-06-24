Пригожин заявляет о контроле над военными объектами Ростова. Путин выступил со спецобращением. 486-й день полномасштабной войны. Онлайн

ОНЛАЙН

RFI продолжает следить за происходящим после того, как Евгений Пригожин обвинил минобороны РФ в ударах по тыловым структурам и заявил, что его бойцы идут с «маршем справедливости», чтобы «остановить зло, которое несет военное руководство страны». Мы также продолжаем сообщать о развитии событий в Украине. Не забывайте обновлять страницу.

Реклама Читать далее

ОБНОВИТЬ

Время указано по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

Первая часть трансляции за вечер 23 и ночь 24 июня здесь.

14:20 «Важные истории»: Ветераны «ЧВК Вагнер» ждут приказа, чтобы присоединиться к бунту

Жалающим присоединиться к бунту во главе с Евгением Пригожиным ветеранам «ЧВК Вагнер» приказано ждать сигнала в полной боеготовности. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на одного из наемников, участвовавших во вторжении в Украину.

«Мы ждём официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях», — сказал он.

14:10 Власти Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники на улицах города

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал жителей города не выходить на улицы:

В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и острожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра.

14:00 Песков: Путин работает в Кремле

13:55 Новой сообщение Пригожина: Страна нас поддерживает, "потому что мы шли с маршем справедливости"

В новом аудио Евгений Пригожин заявил, что по бойцам ЧВК нанесли авиа и артиллерийские удары, при этом "вагнеровцы", по его словам, вошли в Ростов без единого выстрела, "не трогали ни одного срочника, не убили по дороге ни одного человека".

Он также прокомментировал информацию, распространившуюся ранее, об установке бойцами ЧВК минных шлагбаумов в Ростове. Он рассказал, что "Вагнер", наоборот, разбирает минные шлагбаумы. "Когда мы пришли сюда, мы сняли у соседних ворот со зданием минный шлагбаум. Утром. Который неумело разложили, который является такой просто мало профессиональной затеей и мало полезной", - сказал Пригожин.

13:54 ЭХО: Из аэропорта Внуково в Петербург вылетел правительственный самолет

13:51 Латвия прекращает выдачу гуманитарных и иных виз россиянам и усиливает охрану границы с РФ и Беларусью

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна прекращает выдачу виз гражданам России.

"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз, а также без изменений остаются введенные с 19.09.22 ограничения на пересечение границы для граждан РФ. Латвия, Эстония и Литва тесно координируют совместную охрану границы с Россией и Беларусью, при необходимости принимая дальнейшие совместные решения", - написал Ринкевичс в твиттер.

13:44

13:40 Oryx: за сутки мятежа российская армия потеряла больше техники, чем ЧВК

Starting to look like a list already



(still thinking of the perfect title) pic.twitter.com/D32rNyUQ1H — Oryx (@oryxspioenkop) June 24, 2023

По подсчетам аналитиков Oryx, минобороны потеряло три вертолета и самолет, также ЧВК захватила бронеавтомобиль "Тигр-М" и военный "Камаз".

13:33 Власти Липецкой области попросили граждан оставаться дома

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном и общественном транспорте», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

13:29 Сообщения о бунтах в двух московских СИЗО

В московском СИЗО «Водник» начался бунт, сообщает SOTA. Издание публикует аудио, как утверждается, изнутри этой тюрьмы, на котором слышен гул и крики. В СИЗО «Водник» содержится в частности политзаключенный Владимир Кара-Мурза.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник утверждает, что к бунту подключилась Бутырка.

В столичном УФСИН опровергли информацию о бунтах, пишет «РИА Новости».

13:25 Курский губернатор призвал Пригожина одуматься, но снимать с улиц рекламу ЧВК «Вагнер» отказался

13:20 161.RU сообщает, что в Ростовскую область направляются бойцы Кадырова

Портал со ссылкой на собственный источник передает, что, "по предварительной информации, в регион направлено порядка двух сотен военнослужащих. Ситуация под контролем силовиков всех ведомств. Сейчас все силы направлены на то, чтобы обезоружить бойцов «Вагнера», которые устанавливают в центре города противоминные шлагбаумы".

13:14 Поступают сообщения о взрыве и стрельбе у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

«Что-то „хлопнуло“» в районе штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщают корреспонденты местного издания 161.RU. По их словам, после этого «вагнеровцы» начали отгонять собравшихся там горожан.

Местный телеграм-канал «Тютина» в свою очередь пишет, что у штаба ЮВО «случилась малопонятная стрельба (по другим данным, взрыв)».

Сотрудник RT Роман Косарев сообщил с места о взрыве у штаба ЮВО в Ростове, после которого «толпа ломанулась подальше от места». Затем он сообщил о «выстрелах» около штаба.

Что именно произошло, остается неясным.

13:04 Роскомнадзор: в районах, где введен режим КТО, возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», - сообщили РБК в Роскомнадзоре.

13:00 РИА Новости: Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области

По предварительным данным, как передает РИА Новости, пострадал один человек.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что вертолет был сбит.

12:51 В связи с режимом КТО в Москве отменены все футбольные матчи

«В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», - сообщила Московская федерация футбола.

12:45 "Медуза": В Москве проверяют подвалы домов, не исключают введение комендантского часа. Пока такого решения нет

Источник "Медузы", близкий к городским властям Москвы, сообщил, что с вечера 23 июня в российской столице продолжаются плановые проверки объектов городской инфраструктуры, подвалов домов и прилегающих территорий. Тот же источник заявил, что введенный режим КТО позволяет ввести комендантский час. Пока решения об этом нет , но "все может измениться".

12:36 Патриарх Кирилл призвал ЧВК Вагнера "одуматься"

Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как Предстоятель Русской Православной Церкви призываю одуматься тех, кто взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было,

— приводит пресс-служба Московского патриархата слова Кирилла.

12:31 В России наблюдаются сбои в работе телеграма

По разным источникам, проблемы в работе мессенджера были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи, Краснодаре, Воронежской и Волгоградской областях, аннексированном Севастополе.

12:16 В Санкт-Петербурге СМИ медиагруппы Пригожина «Патриот» стали недоступны для пользователей

Об этом сообщает «Фонтанка». Сайты таких СМИ, как РИА ФАН, «Невские новости», «Народные Новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «ПолитЭксперт» долго не загружаются, затем появляется сообщение о невозможности подключения к серверу.

По предварительным данным «Фонтанки», сервера могли изъять силовики в ходе утренних обысков, прошедших по адресам, связанным с Пригожиным, включая «Вагнер-Центр».

12:10 Владимир Зеленский прокомментировал мятеж в России

Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце концов забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса.

- говорится в телеграм-канале президента Украины.

12:08 Сообщается о пожаре на нефтебазе в Воронеже

«В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники», — подтвердил губернатор Александр Гусев.

12:06 Путин переговорил с президентом Казахстана Токаевым

В пресс-релизе администрации президента Казахстана говорится:

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

11:55 Еще три моста через Оку перекрыты в Московской области

В Подмосковье мосты через Оку перекрыли на трассах "Дон", "Урал" и "Крым". Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

11:52 Валентина Матвиенко заявила о полной поддержке президента Советом федерации

«В Совете Федерации - палате регионов - есть полная поддержка Президента - гаранта Конституции - и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации», — говорится в тг-канале спикера Совета федерации Матвиенко (орфография сохранена).

11:50 Кадры, как сообщается, из Воронежской области

11:46 Российские войска ночью опять атаковали с воздуха Украину, есть погибшие и раненые

Несмотря на мятеж основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, российские войска этой ночью продолжили атаки с воздуха против Украины. Есть погибшие и пострадавшие в Киеве и Днепропетровской области, сообщается о разрушениях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 24 июня российские войска нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиклв Ту-95 мс и Ту-22 М³ и ракетами морского базирования «Калибр», а также ударными беспилотниками «Шахед».

Российские самолеты стратегической авиации выпустили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из акватории Каспийского моря, бомбардировщики РФ нанесли удары девятью ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений,

из акватории Черного моря российские влйска запустили две крылатые ракеты морского базирования «Калибр», два дрона «Шахед» были запущены с юга, уточняется в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В заявлении говорится, что силы и средства украинской ПВО сбили все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету «Калибр» и два ударных беспилотника «Shahed-136/131».

В Киеве в результате попадания обломков ракеты в 25-этажное жилое здание, по посдледним данным, погибли трое человек, сообщили в городской военной администрации. Еще 11 человек пострадали, четверо из них госпитализированы, семи пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

11:42 Президент Польши провел консультации с министерством обороны и союзниками из-за ситуации в России

Польский лидер Анджей Дуда написал в твиттере: «Что касается ситуации в России, то сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством обороны, а также с союзниками. За ходом событий за нашей восточной границей ведется постоянное наблюдение».

11:37 Усилен контроль за въездом на территорию Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков объявил об усилении контроля за въездом на территорию Белгородской области. По его словам, с 18 часов сегодняшнего дня и до 6:00 вторника, 27 июня, будет закрыт въезд в приграничные Шебекино и Новую Таволжанку.

11:27 Пригожин ответил на обращение Путина: «Мы — патриоты, а те, кто нам сейчас противостоит, собрались вокруг подонков»

Евгений Пригожин записал новое аудиосообщение, в котором ответил на слова, сказанные Владимиром Путиным в видеообращении:

По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК Вагнер. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка, а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали, но выяснилось, что боеприпасы, вооружения, все деньги, которые были положены на них, также разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя. Как раз для того случая, который наступил сегодня — когда кто-то идет на Москву. Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами про колоннам, где идет „мирняк“. При этом бьют по „мирняку“, потому что не попадают и бьют куда попало. Поэтому мы — патриоты, а те, кто нам сейчас противостоит, собрались вокруг подонков.

11:25 Мария Захарова призвала к "единению под знамёнами главнокомандующего"

Официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале призвала к "единению под знамёнами главнокомандующего":

У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть своё отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждёт нашей междоусобицы. Не дождётся!

11:22 Губернаторы российских регионов публикуют сообщения с поддержкой Путину

11:20 Алексей Арестович: режиму Путина «отказали в легитимности те, кого он послал умирать»

РОССИЯ НАПАЛА НА МОСКВУ - С архетипической точки зрения Пригожин/«Вагнер» реализуют два фундаментально важных для российской души запроса: - на правду, - на справедливость. <...> «Вагнер» показывает россиянам возможность «других русских» - русских, которые не боятся кавказцев и властей, умеют добиваться своего. Поэтому, часть оболганной и униженной российской армии, не только пропустила «Вагнер» в Ростов, но и крепко подумывает перейти на его сторону. Сработал закон симметрии - если ты несешь окружающим гибридные методы, эти методы однажды придут за тобой. Пригожин имеет все шансы победить и стать новым правителем РФ. Не исключено вариант, что Путинский режим устроит, а мятеж подавят - стойкость режима - не аналитическая категория, а моральная, просчитать ее трудно. Но даже если сегодня Путин устоит, его режиму уже нанесен непоправимый удар - ему отказали в легитимности те, кого он послал умирать. <...>

11:15 Писатель Борис Акунин: «Российское государство начинает разваливаться у нас на глазах. Военных мятежей такого масштаба (любого масштаба) не было со времен Гражданской войны»

11:10 Воронежский губернатор сообщил, что в области проводят «оперативно-боевые мероприятия»

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал губернатор Александр Гусев. То, что в городе находятся наемники ЧВК, он не подтверждает.

11:06 Во Владимире начали убирать баннеры с рекламой ЧВК Вагнера

11:01 В телеграм-каналах пишут о боях между «ЧВК Вагнера» и Минобороны, распространяются фотографии сбитого вертолета, предположительно атаковавшего колонну ЧВК в Воронежской области

10:58 В Подмосковье перекрыли движение по Симферопольскому шоссе через мост через Оку

Движение по мосту через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыто. О этом сообщило министерство транспорта РФ. Причина перекрытия моста не уточняется. Ведомство также призвало воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

10:53 Рамзан Кадыров: "Все происходящее - НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж!". По его словам, "бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности".

10:45 "Медиазона" заметила, что во ВКонтакте начали блокировать аудиосообщения Пригожина

Одно из аудиосообщений Евгения Пригожина («Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться») было заблокировано по решению Генпрокуратуры РФ.

10:42 Путин созвонился с Лукашенко

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко. "Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - заявили в пресс-службе (орфография заявления сохранена).

10:36 Власти Воронежской области заявили, что информация о передвижении военной техники по региону недостоверна

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что те, кто распространяют информацию о движении колонн военной техники, заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране, и за их действия предусмотрена уголовная ответственность.

При этом в телеграм-каналах распространяются фото и видео, на котором предположительно запечатлены военные и техника на трассе у Воронежа.

10:24 «Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время» — минобороны Великобритании о действиях ЧВК Вагнера

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/K6An5jd2B8



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M3E5L0EHLB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2023

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/K6An5jd2B8



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M3E5L0EHLB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2023

В сводке британского ведомства говорится, что силы ЧВК почти наверняка направятся к Москве. «В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса», — говорится в анализе минобороны Великобритании.

10:16 Спикер Госдумы Вячеслав Володин о пригожинском мятеже

История России показала: внешние вызовы и угрозы сплачивали наше общество. Вместе мы способны преодолеть любые сложности. Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего. Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство! Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы.

— написал спикер Володин в телеграм-канале.

10:00 В Тверской и Калининградской областях отменены массовые мероприятия

Намеченные на выходные массовые мероприятия отменены в Тверской и Калининградской областях, режим контртеррористической операции в регионах официально не введен.

9:55 161.RU публикует присланное очевидцами фото танка на улицах Ростова

9:48 В Москве отсрочили проведение школьных выпускных

Такое решение было принято на фоне объявленного в столице режима контртреррористической операции. Пока празднование выпускных предполагается перенести на следующую субботу, 1 июля.

9:42 Источник Би-би-си также заявил, что ключевые объекты в Воронеже взяты под контроль ЧВК

9:37 В ночь на 24 июня российские банки повысили курс обмена валют

Поле нескольких заявлений Пригожина курс обмена валют в российских банках резко вырос. Курс Центробанка установлен на уровне 84,1 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро.

В Райффайзенбанке доллар обменивается за 97,55 рублей, евро - за 106,4 рублей, в ВТБ — 94,5 и 102,5, в Газпромбанке — 97,3 и 104,3, в Альфа-банке — 96,77 и 106,21, в МТС-банке — 95,65 и 104,1. Об этом пишет "Коммерсант".

9:29 Владимир Соловьев записал видеообращение, в котором призвал "вагнеровцев" "опомниться", так как "враг — там, на Украине"

25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш — марш необходим, на Львов, на Киев, а, если понадобится, еще дальше. Но, когда ты смотришь на то, что происходит, ты думаешь, что случилось — Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? О чем мы говорим? Мы же русские люди, мы же Родину любим. Неужели мы позволим сейчас из-за междоусобицы страну потерять?

— сказал Соловьев.

9:18 В университетах Ростова-на-Дону отменяют проведение экзаменов

9:06 Путин выступил со специальным обращением

Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от товарищей, воюющих на фронте, это — удар в спину,

— сказал Путин.

Он сравнил происходящее со временем Первой мировой войны, когда, как сказал президент, победу у российских войск «фактически украли» с началом гражданской войны.

То, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции,

- Путин.

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации" и "все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание", заявил президент РФ.

Он заявил, что ситуация в Ростове-на-Дону "остается сложной" и будет "стабилизирована".

Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей - предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступлений, призываю не совершать роковую, трагическую и неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях,

— Путин.

9:04 Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает, что ЧВК «Вагнер» заняла все военные объекты в Воронеже

Один из российских источников в органах безопасности сообщил агентству, что помимо Ростова-на-Дону наемниаи также взяли под контроль военные объекты в Воронеже. Reuters подчеркивает, что не удалось независимо подтвердить это утверждение и многое из сказанного Пригожиным.

9:00

8:49 Танк застрял в воротах ростовского цирка

8:39 Дмитрий Рогозин осудил действия Пригожина

Знаю ситуацию на фронте не хуже Пригожина и свою позицию никогда не скрывал, но чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу,

— телеграм-канал Рогозина.

8:15 Песков: президент Путин в ближайшее время выступит с обращением

Об этом пишут "РИА-Новости".

8:00 В Москве, Подмосковье и в Воронежской области введен режим контртеррористической операции. В Липецкой области отменены массовые мероприятия

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что режим КТО введен "в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области".

В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему,

— мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Липецкой области сообщили об отмене всех массовых мероприятий. Об аналогичном решении заявлял и губернатор Воронежской области, при этом он отмечал, что ситуация в регионе стабильная, но затем стало известно и о введении КТО в регионе.

7:49 Пригожин заявляет о контроле над всеми военными объектами Ростова-на-Дону

Пригожил заявил, что ЧВК Вагнера контролирует все военные объекты в городе, включая штаб Южного военного округа и аэродром. Он также сказал, что

Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нет, санитарные борта уходят. Все, что делается — это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. <...> Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в три-четыре раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается — это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в некоторые дни составляют до тысячи человек — это убитые, без вести пропавшие, раненые и отказники

7:45 Евгений Пригожин провел переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым

Видео переговоров распространили телеграм-каналы. На нем Пригожин в штабе Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону разговаривает с заместителем министра обороны РФ генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника главного управления Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым, который накануне обращался к "вагнеровцам" с призывом остановиться. "...мы хотим получить начальника генерального штаба и Шойгу", - говорит на видео Пригожин.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться