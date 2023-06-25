487-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 25 июня, — 487-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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13:30 Минобороны РФ сообщило о «наступательных действиях» ВСУ на четырех направлениях

В своей дневной сводке 25 июня российское военное ведомство сообщило о «наступательных действиях» украинских сил на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в районе города Бахмута (власти РФ используют название Артемовск) МО РФ сообщает об «отражении» за сутки 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. В сводке говорится о 4 украинских атаках в районе Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского.

4 атаки минобороны РФ насчитало на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка, Кармазиновка и Червоная Диброва. В сводке сообщается о двух атаках на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа и в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.

12:30 В разгар «мятежа» Пригожина президент РФ подписал законы о механизме отправки заключенных на фронт и аресте на 30 суток во время военного положения

24 июня на официальном портале публикации правовых актов РФ появился подписанный Владимиром Путиным только что принятый Госдумой закон, по которому российская армия сможет пополнять свои ряды осужденными из колоний и подследственными. Осужденные за нетяжкие преступления, заключившие контракт с минобороны, будут досрочно освобождены от отбывания наказания. В обмен на отправку на фронт заключенным предлагают «УДО», подследственным — приостановку уголовного дела. Для полной амнистии им нужно заслужить госнаграду или дождаться увольнения со службы. Этот механизм может заменить ныне существующую систему секретных президентских помилований.

►►►В РФ создают новый механизм вывода заключенных из колоний и СИЗО для их отправки на фронт

Также 24 июня Путин подписал закон, позволяющий задерживать граждан на 30 суток за нарушение режима военного положения. Наказание для граждан — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 30 суток. Для должностных лиц — штраф до 2000 рублей или аналогичный арест.

Мера введена изменением части 1 статьи 3.9 КоАП, которой теперь вводятся штрафы и арест за нарушение требований режима военного положения. Наказания будут действовать в регионах, где введено военное положение. В октябре 2022 года Путин ввел военное положение на оккупированных РФ территориях четырех регионов Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

11:30 Оккупационные власти Бердянска сообщили об убийстве двух молодых людей, названных «проукраинскими террористами»

Вечером 24 июня российские силовики заявили об уничтожении в оккупированном Бердянске двух молодых людей, открывших стрельбу. «В Бердянске около парка имени Шмидта в 19:15 мск двое парней, вооруженных автоматическим оружием, открыли стрельбу. На место оперативно прибыли сотрудники МВД и военной полиции. (…) Стрелков нейтрализовали на месте», — цитировало агентство ТАСС представителя оккупационных оперативных служб. «Интефакс» передавал «предварительную информацию» о ранении двух мирных жителей в перестрелке.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что в Бердянске были «ликвидированы два проукраинских террориста», открывших стрельбу в районе городской набережной. Рогов заявил, что одним из убитых был Тигран Оганесян, которого «ранее задерживали за антироссийскую деятельность».

Позднее в украинских СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что оккупанты застрелили в Бердянске двух молодых людей 2006 года рождения. Сообщалось, что вторым убитым мог быть одноклассник Оганесяна, 17-летний Никита Ханганов.

Также было опубликовано краткое видео, на котором вооруженный Оганесян говорит: «Двоих точно. Все, это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!»

Украинская «Медийная инициатива по правам человека» 24 мая сообщала, что российский СК возбудил против Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова уголовное дело — по обвинению в подготовке диверсии на железной дороге. Правозащитники сообщали, что молодых людей силовики избивали и пытали током на допросах.

10:45 До пяти человек выросло число погибших в Соломенском районе Киева, где накануне обломки российской ракеты попали в жилой дом

Сегодня утром мэр украинской столиц Виталий Кличко сообщил: «Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще рабтают в поврежденном доме. Всего в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек».

В ночь на 24 июня обломки сбитой воздушной цели попали в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева. По данным МВД Украины, 14 человек пострадали и обратились за медицинской помощью, 24 человека спасли сотрудники ГСЧС. Также повреждены 40 автомобилей.

Киевская военная горадминистрация сообщала, что в ночь на 24 июня в регионе Киева силами ПВО было сбито около 20 российских ракет. Эта воздушная атака на столицу Украины стала восьмой по счету с начала июня месяца.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 24 июня армия РФ нанесла один из самых масштабных за многие месяцы ракетных ударов по Украине. Удары были нанесены бомбардировщиками Ту-95МС, Ту-22М3, ракетами морского базирования «Калибр» и беспилотниками Shahed-136/131. 10 самолетов РФ осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из акватории Каспийского моря. 8 бомбардировщиков Ту-22М3 выпустили 9 ракет Х-22 с северного, южного и восточного направлений. Из акватории Черного моря ВМС РФ осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Украинские силы ПВО, как утверждалось, сбили все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну ракету «Калибр» и два дрона Shahed.

В ночь на 24 июня обломки сбитой ПВО воздушной цели попали в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе Киева. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

10:20 За сутки в Донецкой области в российских обстрелах погиб один человек и трое получили ранения — ОВА

За прошедшие сутки в Донецкой области в обстрелах армии РФ погиб один человек в Угледаре. Двое жителей в Торецке получили ранения, там повреждены два торговых объекта и жилой дом. Об этом утром 25 июня сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Глава ОВА также написал, что силы РФ также нанесли авиаудар по Авдеевке — один человек ранен.

По словам Кириленко, под огнем российской артиллерии оказалась Великая Новоселка. В районе Соледара обстреляны Роздоловка и Васюковка, в Ильиновской громаде Екатериновка подверглась ракетному удару. На Лисичанском направлении повреждены 15 домов в Ямполе Лиманской громады.

10:00 Британская разведка отметила «постепенные и устойчивые» успехи наступления ВСУ на трех основных направлениях

25 июня военная разведка министерства обороны Великобритании в своей краткой утренней сводке отметила, что «в последние дни украинские силы провели перегруппировку и снова предпринимают крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины».

В сводке отмечается, что ВСУ использовали «опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать свою тактику штурма глубоких и хорошо подготовленных» оборонительных позиций РФ.

«Украинские подразделения совершают постепенное, но стабильное продвижение на ключевых участках», — указывает британская разведка.

В Луганской области, отмечается в сводке, армия РФ предприняла попытку «значительного» наступления в лесу Серебрянка возле Кременной. Российские силы «незначительно» продвинулись там, но прорыва украинская армия не допустила.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/H5IDdCZHR4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HasXLi6MAb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2023

09:30 В российском обстреле Херсона погиб мужчина, под завалами жилого дома оказалась женщина – ОВА

В результате обстрела силами РФ жилых домов в Херсоне погиб один из жителей. Под завалами находится женщина. Об этом сегодня утром сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин. «В Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами. Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты. Повреждены дома и имущество жителей», — написал глава ОВА в своем телеграм-канале.

Ранее утром Александр Прокудин сообщал, что за прошедшие сутки силы РФ 59 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 253 снаряда из артиллерии, минометов, РСЗО.

09:05 ФРГ до конца года поставит Украине еще 45 зенитных установок «Гепард»

Германия в сотрудничестве с США до конца года намерена передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard для укрепления сил ПВО.

Об этом в интервью Welt am Sonntag сообщил глава Ситуационного центра по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг (Christian Freuding). На данный момент ФРГ уже передала Украине 34 установки Gepard, еще 15 будут доставлены в ближайшие недели. «Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США», – сообщил Фрейдинг.

В интервью Welt am Sonntag генерал сказал: «Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, имеет ли Украина достаточную противоракетную оборону? Однозначно нет!».

Фрейдинг также напомнил, что Германия до конца 2023 года передаст Украине еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM (в дополнение к двум уже переданным). Генерал отметил, что эти ЗРК имеют «почти 100-процентную точность». Еще четыре таких комплекса планируется поставить в следующем году.

08:50 СМИ: Разведка США заранее предупредила американское руководство о возможной подготовке Пригожина к «мятежу»

The Washington Post, CNN и The New York Times сообщили, ссылаясь на свои источники в американской разведке, что правительство США было заранее проинформировано о подготовке хозяина «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина к проведению некой силовой операции внутри России.

Как пишет The Washington Post, спецслужбы США получили разведданные о возможной подготовке Пригожина к вооруженному противостоянию с минобороны РФ еще в середине июня. Об этих планах разведка США проинформировала Белый дом, рассказали в субботу источники издания во Вашингтоне. Точного понимания планов Пригожина и сроков их реализации у американских спецслужб не было, признал один из собеседников газеты. По словам источников, ключевым толчком для Пригожина стал приказ минобороны РФ от 10 июня о том, что все добровольческие отряды должны подписать контракты с военным ведомством.

Канал CNN со ссылкой на свои источники в разведке США сообщил, что в начале недели американские спецслужбы проинформировали руководство Конгресса о подозрительных перемещениях сил и техники «ЧВК Вагнера». В разведке считали, что Пригожин давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству РФ. Один из собеседников телеканала сказал, что заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, возможно, были «преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российским лидерам». Один источник CNN допустил, что на подготовку бунта должно было уйти как минимум несколько дней. Другой источник напомнил, что Ростов находится близко к линии фронта в Украине и для операции Пригожина не требовалось особой подготовки.

По данным The New York Times, разведка США в среду проинформировала военных и администрацию Джо Байдена о том, что Пригожин готовится к военному противостоянию с минобороны РФ. Однако спецслужбы США не располагали деталями его замысла, уточняет газета.

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