488-й день полномасштабного российского вторжения в Украину
Понедельник, 26 июня, — 488-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.
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09:12 Российский министр обороны впервые показался на публике после военного мятежа Пригожина. В ведомстве заявили, что он посетил прифронтовой командный пункт
Сергей Шойгу впервые показался на публике после военного мятежа Пригожина. Минобороны РФ утверждает, что министр посетил командный пункт группировки войск «Запад». Однако, остается неизвестным, когда именно были сняты опубликованные сегодня фотографии и видеозапись.
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