онлайн

Понедельник, 26 июня, — 488-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров на борту самолета во время посещения передового пункта управления российских войск в неизвестном месте, на этом снимке из видео, опубликованном 26 июня 2023 года.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ Время указано по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

09:12 Российский министр обороны впервые показался на публике после военного мятежа Пригожина. В ведомстве заявили, что он посетил прифронтовой командный пункт

Сергей Шойгу впервые показался на публике после военного мятежа Пригожина. Минобороны РФ утверждает, что министр посетил командный пункт группировки войск «Запад». Однако, остается неизвестным, когда именно были сняты опубликованные сегодня фотографии и видеозапись.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров на борту самолета во время посещения передового пункта управления российских войск в неизвестном месте, на этом снимке из видео, опубликованном 26 июня 2023 года. via REUTERS - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться