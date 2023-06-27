Главы МИД Франции, Литвы, Латвии и Эстонии: Украина должна получить гарантии вступления в НАТО

В Париже 27 июня прошла встреча министра иностранных дел Франции Катрин Колонна с её коллегами из Латвии (Эдгарс Ринкевичс), Литвы (Габриэлюс Ландсбергис) и Эстонии (Маргус Цахкна). На совместной пресс-конференции министры подчеркнули, что Украина на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе должна получить чёткие и ясные гарантии по перспективам «скорейшего вступления» в Североатлантический альянс. Министры также отметили прогресс, которого украинское государство достигло в вопросе выполнения условий по вступлению в Евросоюз.

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в дебюте своего выступления* подчеркнула, что сегодняшняя встреча четырех министров проходит «в период важных („для стабильности континента и нашей коллективной безопасности“) дипломатических мероприятий»: 1 июня в Кишиневе прошел саммит Европейского политического сообщества, 26 июня в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел ЕС (где был принят 11-й пакет санкций против РФ и увеличен бюджет Европейского фонда мира, из которого финансируется закупка военной помощи для Украины); 29–30 июня в Брюсселе пройдет очередной саммит с участием глав государств ЕС; 11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.

«Сегодня утром, во время первой части нашей встречи — и это, конечно, вас не удивит — мы много дискутировали о ситуации в Украине и о нашей позиции в этом отношении.

В первую очередь мы сделали общий (я думаю) для всех стран Евросоюза вывод: он заключается в том, что спустя почти 18 месяцев после (полномасштабного) вторжения в Украину Россия провалилась в своих попытках», «столкнувшись с вызывающим восхищение сопротивлением Украины и украинцев, с мужеством украинцев, с их силой духа».

«И этот провал (россиян) ощутим и в Европе, и я думаю, во всем остальном мире, и, вероятно, даже в самой в России», — сказала Катрин Колонна, подчеркнув, что это последнее обстоятельство, очевидно, стало «причиной событий, которые разворачивались в выходные» (речь о «бунте Пригожина» — Прим. Ред.).

«События, которые подчеркнули хрупкость (российской властной) системы», — констатировала глава МИД Франции, высказав предположение, что «пока еще видны далеко не все последствия этих событий».

«Но что касается нас (европейцев), то все это привело нас просто-напросто (…) к выводу о необходимости сохранения бдительности и продолжения поддержки Украины в деле ее легитимной обороны».

«Мы также должны приложить все наши усилия к тому, чтобы дать понять России, что время играет не в ее пользу. И это ведет в тупик, это стратегическая ошибка, а оборонительная система Европы усиливается», как и поддержка Украины, которая продолжится, — подчеркнула госпожа министр.

«Мы также, конечно же, говорили о перспективах саммита в Вильнюсе… И в первую очередь (обсуждали) вопрос перспектив присоединения Украины (к НАТО) и формул (...) поддержки, которую мы можем ей оказать, а также гарантий безопасности, которые мы можем дать этой стране на двустороннем уровне. И что касается нас — мы это сделаем до (саммита) в Вильнюсе», — пообещала Катрин Колонна, не став пока уточнять, какие именно гарантии собирается предоставить Франция.

И добавив, что на сегодняшней встрече также обсуждался вопрос «необходимости усиления восточного фланга НАТО» — в том числе, в странах Балтии. И Франция, — чьи военные уже давно активно присутствуют и в балтийских странах, и в Румынии — «внесет в это свою лепту».

«Во время обеда мы еще поговорим и о других вопросах — о Евросоюзе, о его отношениях с Африкой, с Китаем», — уточнила госпожа министр, передав слово «избранному президенту Латвии» Эдгарсу Ринкевичсу.

«Я присоединюсь к вам, Катрин, относительно оценки внутренних событий в России», — сказал Ринкевичс, говоря о „походе“ Пригожина на Москву: «Это, в некотором роде, зло, которое сражается с другой формой зла. И, конечно, мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить в ближайшие дни и недели. И все мы согласны с тем, что необходимо время для того, чтобы проанализировать, что же происходит как с ситуацией в России, так и с региональной безопасностью», так как «все мы внимательно слушали выступление господина Путина, заявившего, что наемники „группы Вагнера“ могут отправиться в Беларусь» (с которой, как и с Россией, граничат Литва, Латвия и Польша).

«Нам необходимо принять всерьез эти заявления» и «усилить восточный фланг НАТО», — сказал латвийский президент, заявив также о необходимости «продолжать поставки Украине оружия, боеприпасов, снаряжения — в то время, как эта страна продолжает сражаться за свою свободу и независимость».

Кроме того, президент Латвии подчеркнул, что Европа должна сделать все необходимое для того, чтобы «Россия ответила за свое преступление агрессии» против Украины. Он также призвал к тому, чтобы Беларусь подвергали санкциям «тем же самым образом», что и Россию, и пообещал, что Латвия «будет работать» в этом направлении со своими партнерами.

В заключение Ринкевичс «выразил латвийскую точку зрения» на вступление Украины в Североатлантический альянс: «На саммите в Вильнюсе мы должны передать очень ясное послание, не только сказав, что Украина однажды станет членом НАТО, но и указав, какими будут конкретные этапы, какой будет дорожная карта…».

«События выходных только подтверждают, что Россия была и остается непредсказуемой. Именно отсюда исходит опасность», — заявил выступавший затем главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, повторивший вслед за своими коллегами: необходимо сосредоточиться на «главных приоритетах» — укреплении обороны Европы, сдерживании российской агрессии и усилении поддержки Украины.

«Мы должны сделать так, чтобы саммит (в Вильнюсе) выполнил свои обещания», начиная с обозначения «четкого пути» для вхождения Украины в НАТО, сказал Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна следом тоже выразил убеждение в том, что альянс должен послать Украине «очень четкий сигнал» надежды.

Министры также отметили прогресс, которого украинское государство достигло (при этом достигло «в тяжелейших условиях кровопролитной войны») в вопросе выполнения условий по вступлению в Евросоюз. Оценка достигнутого прогресса должна быть сделана к концу года, уточнила глава МИД Франции.

Наконец, участники встречи выразили пожелание, чтобы к вильнюсскому саммиту решился вопрос принятия в альянс Швеции (которому пока препятствует Турция).

* В самом начале своего обращения госпожа Колонна также поздравила (пока еще) главу МИД Латвии Ринкевичса с избранием на пост президента страны, высказав несколько комплиментов по поводу его работы на посту министра иностранных дел (с 2011 г.). Колонна, в частности, подчеркнула, что дипломатический формат «3+1» (Латвия, Литва, Эстония + Франция) «был запущен» в январе 2021 г. по инициативе господина Ринкевичса и предыдущего главы французского МИД (Жан-Ива Ле Дриана) в честь столетия дипломатических отношений Франции с тремя странами Балтии.

Выступавший позднее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна «высказал сожаление» в связи с уходом Ринкевичса из «дипломатического корпуса», одновременно выразив надежду, что его пример «станет доброй традицией» для других министров иностранных дел.

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