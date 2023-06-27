ООН: силы РФ совершили внесудебные казни 77 мирных жителей на оккупированных территориях Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские силы совершили внесудебные казни 77 гражданских лиц, произвольно задержанных на оккупированных украинских территориях. Эти данные содержатся в опубликованном 27 июня докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое напоминает, что эти внесудебные казни являются военным преступлением. Доклад УВКПЧ ООН охватывает период с 24 февраля 2022 года по 23 мая этого года.

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«Мы задокументировали 77 казней гражданских лиц, произвольно задержанных РФ» на оккупированных территориях Украины, — заявила 27 июня на пресс-брифинге глава мониторинговой миссии УВКПЧ ООН в Украине Матильда Богнер. Она представила выводы доклада ООН «Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину». Отчет касается свидетельств о событиях, произошедших в период с начала полномасштабного российского вторжения в Украину24 февраля 2022 года и по 23 мая года текущего.

«Это военное преступление и вопиющее нарушение международного гуманитарного права», — подчеркнула Матильда Богнер, говоря о задокументированных бессудных казнях мирных жителей силами РФ. Выступая по видеосвязи из Киева на брифинге, проходившем в Женеве, она также отметила, что внесудебных расправ над гражданскими лицами было больше.

«Мы задокументировали внесудебные казни 77 гражданских лиц, произвольно задержанных Российской Федерацией».

Глава Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине Матильда Богнер. pic.twitter.com/A4CDul9u8D — RFI на русском (@RFI_Ru) June 27, 2023

Расследование миссии ООН удалось пока провести по 77 внесудебным казням. По данным доклада, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. Согласно отчету, по меньшей мере еще один задержанный умер «в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи».

Миссия УВКПЧ также задокументировала более 900 произвольных задержаний гражданских лиц, в том числе детей и пожилых людей, в ходе полномасштабной войны. 864 случая — это задержания, проведенные силами России: военными, сотрудниками правоохранительных органов и пенитенциарной системы. Они «широко применяли пытки и жестокое обращение с гражданскими задержанными», — отметила Матильда Богнер.

«Очевидно, что это число [произвольных задержаний] гораздо выше. Возможно, оно в два раза больше», — сказала Богнер. В докладе УВКПЧ рассматриваются только отдельные случаи, а не массовые заключения.

В докладе говорится, что силы Украины также нарушали международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, — но в значительно меньших масштабах. В ООН зафиксировали 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц украинскими силовиками с февраля 2022 года по май 2023-го. В основном речь идет о людях, подозревавшихся в преступлениях, связанных с военным конфликтом, половина из них подвергалась пыткам и жестокому обращению, отмечается в докладе.

В основном речь идет о людях, подозревавшихся в преступлениях, связанных с военным конфликтом, половина из них подвергалась пыткам и жестокому обращению («Это происходило во время допросов, обычно сразу после ареста»), отмечается в докладе. В тексте указано, что в «значительной части» задержания проводились сотрудниками Службы безопасности Украины.

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