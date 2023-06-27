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Вторник, 27 июня, — 489-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Святогорская Успенская Лавра, крупный православный монастырь, видна рядом с разрушенным мостом через реку Сиверский-Донец в Святогорске, Украина, понедельник, 26 июня 2023 года.

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12:06 Россия планирует приступить к поставкам зерна в Северную Корею

Россия планирует уже в этом году начать поставки зерновых культур в Северную Корею. Об этом сообщил глава Минприроды, сопредседатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов.

11:50 «Иноагентам» в РФ запретили быть наблюдателями на выборах

Соответствующее постановление принял пленум Верховного суда России. В нем говорится:

Лицо, являющееся иностранным агентом, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме.

Также лица, признанные иностранными агентами, не смогут быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.

11:41 Ожидается, что президент Путин выступит перед собравшимися на Соборной площади в Кремле военными

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин обратится в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые «обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении».

11:28 Сообщается о взрыве в Кременчуге и Сумах. Местные власти пока не подтверждали информацию

Сообщается, что в Кременчуге и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. УНИАН передает, что в Кременчуге к месту взрыва едут машины скорой помощи.

Местные власти пока не подтверждали информацию.

11:18 Реакции z-каналов на вчерашнее обращение Владимира Путина

10:56 Другие заявления Лукашенко (по материалам телеграм-канала "Пул Первого")

"Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом".

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно".

"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем".

"Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой "имитации" - сотни тысяч человеческих жизней".

10:43 Лукашенко о мятеже Пригожина: «Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось»

Я сказал: «Ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина». Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев, — Александр Лукашенко

10:25 Минобороны РФ: Идет подготовка к передаче тяжелой военной техники из ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения ВС РФ

10:23 Британская разведка: ВСУ заняли территорию, оккупированную еще с 2014 года

По данным британской разведки, украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка под Донецком, которое находилось на линии разграничения с 2014 года. Это один из редких случаев, когда ВСУ удалось занять территорию, оккупированную еще с 2014 года.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iU0vcqpCWm



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 27, 2023

10:12 ЦОС ФСБ: Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено

ТАСС передает, что в ходе расследования было установлено, что участники мятежа прекратили свои действия.

Ранее сообщалось, что дело о мятеже в отношении Евгения Пригожина все еще расследуют, хотя в Кремле заявляли, что оно будет прекращено.

10:00 В Минске началась встреча Лукашенко с руководством военных и силовых структур. На ней присутствуют журналисты

9:40 Kyodo: Премьер-министр Японии посетит Литву и Бельгию 11-14 июля для участия в саммите стран-членов НАТО

Ожидается, что Фумио Кисида также лично будет присутствовать на саммите ЕС-Япония.

9:36 БелТА пишет, что выступление Лукашенко будет «серьезным разговором»

Во время объявленного вчера выступления Александра Лукашенко «вручит генеральские погоны», а также ответит «на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе», сообщает государственное агентство БелТА:

Разговор ожидается серьезный. С ответами на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе. На уточняющие вопросы приглашенных глава государства тоже будет готов ответить.

9:22 CNN: во время мятежа Пригожина западные союзники просили Украину не наносить удары по территории России

CNN со ссылкой на собственный неназванный источник передает, что во время мятежа Пригожина западные лидеры связывались с украинскими и призвали их не использовать ситуацию для нанесения ударов по объектами на территории России.

"Союзники предостерегали украинцев от провоцирования ситуации. Использовать возможности на украинской территории, но не втягиваться во внутренние дела (РФ - RFI) и не наносить удары по наступательным военным объектам на территории России", - сказал источник CNN.

Послание было: „Не раскачивайте лодку“, - источник CNN.

9:12 Генштаб ВСУ: украинская армия ведет наступление по нескольким направлениям

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские военные продолжают наступление на мелитопольском, бердянском и бахмутском направлениях.

9:04 В Крыму повреждены железнодорожные пути

В Кировском районе повреждены железнодорожные пути, об этом объявил глава администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По данным «Базы», это случилось в результате подрыва на перегоне «Петрово-Владиславовка», с путей сошел первый вагон грузового поезда.

8:45 «Беларускі Гаюн»: самолет, которым предположительно пользуется Евгений Пригожин, приземлился в Минске

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» передает, что джет, которым предположительно пользуется основатель Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи в 7:40. Сообщеается, что 18 минут спустя на этом же аэродроме совершил посадку еще один самолет - из Санкт-Петербурга.

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