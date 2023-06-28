Число погибших в ракетном ударе РФ по Краматорску возросло до десяти человек, более 60 ранены

Число погибших в результате удара российских сил по Краматорску возросло до 10 человек. Среди погибших — как минимум трое детей. Более 60 человек ранены. 28 июня число погибших продолжают уточнять спасательные службы, полиция и прокуратура. Накануне вечером силы РФ ударили ракетами по Краматорску. Одна ракета попала в центр города, в место большого скопления народа.

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Рано утром в среду Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщала, что в ходе спасательных работ, которые продолжались ночью, из-под завалов разрушенного здания кафе были извлечены тела восьмерых погибших. Среди них — три погибших ребенка. В том числе дети 2008 и 2011 года рождения. Позже в ГСЧС сообщили, что утром из-под завалов здания спасатели извлекли тело юноши.

К 12 часам среды стало известно о 10 погибших. Три человека, по данным ГСЧС, могут находиться под завалами.

Генпрокуратура Украины сообщала о числе раненых в ракетных ударах по Краматорску — 60 человек. Среди раненых — ребенок 2022 года рождения. Cреди погибших три несовершеннолетние девушки — одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Семерых человек удалось спасти при разборе завалов.

Вечером 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. По заявлению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, было нанесено два удара: один по центру города, второй – по поселку Беленькое (в восьми километрах от Краматорска).

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что ракета попала в городское здание, в котором расположен ресторан, где в момент обстрела было большое скопление людей. В среду утром Кириленко уточнял, что ударом по центру Краматорска было уничтожено здание пиццерии, повреждено 18 многоэтажек, 65 частных домов, 5 школ, 2 детсада, торговый центр, гостиница, административное здание и рекреационное заведение.

По предварительной информации украинских властей, по Краматорску россияне стреляли из комплексов С-300. Утром 28 июня генпрокуратура заявила, что удар был нанесен ракетами «Искандер».

Русская служба «Би-би-си» сообщала, что во время российского обстрела Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии. Это основатель организации по поддержке Украины в Латинской Америке, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина, она ранена и находится в тяжелом состоянии.

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