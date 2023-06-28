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Среда, 28 июня, — 490-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Ракетный удар по Краматорску, 27 июня 2023 года.

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14:10 Жителя Москвы приговорили к 10 годам колонии по делу о госизмене

13:50 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Об этом в Twitter сообщила канцелярия польского президента.

В ходе визита Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее с в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, он приехал с главным посланием перед саммитом НАТО в Вильнюсе: «Место Украины — в НАТО».

13:30 ГСЧС: Число погибших в Краматорске достигло 10 человек

На 12:00 из-под завалов разрушенного российской ракетой ресторана подняли тела 10 человек. Среди них трое детей.

Ранены 61 человек, в том числе 1 ребенок 2022 года рождения,

Семь человек, которых достали из-под завалов, выжилию

13:15 Российские власти сообщили о гибели военных в Белгородской области в начале июня

12:30 Власти ЦАР готовы принять любую другую группу наемников, которую направят власти России, если из страны уйдут ЧВК «Вагнер»

Как пишет «Медуза», ссылаясь на Financial Times, cоветник президента Центральноафриканской Республики Фидель Гуанджика заявил о готовности принять любую организацию наемников. которую пришлет Россия.

«Если Москва решит их отозвать и прислать нам „бетховенов“ или „моцартов“, а не „вагнеровцев“, они у нас будут», — сказал он.

12:15 Хорватия признала Голодомор геноцидом

Владимир Зеленский в своем твиттере поблагодарил Республику Хорватию за это историческое голосование и добавил: «Мир никогда не поддержит преступления Кремля, ни в прошлом, ни в настоящем».

Прозванная «житницей Европы» Украина потеряла от четырех до восьми миллионов жителей во время голода 1932–1933 годов на фоне коллективизации, организованной, по мнению историков, Сталиным для подавления любых националистических и сепаратистских выступлений.

12:00 Генштаб ВСУ: украинские вооруженные силы успешно наступали на протяжении последних суток

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в течение суток ВСУ успешно наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов.

Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещеевки, Курдюмовки. Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ также удерживают рубежи на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

11:40 Зеленский предложил Верховной раде изменить дату празднования Рождества

Президент Украины предложил перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом говорится в законопроекте, который украинский лидер внес в раду.

Ранее архиерейский собор Православной церкови Украины (ПЦУ) утвердил переход на новый календарь, по которому Рождество будут праздновать 25 декабря.

11:20 Литва передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS, а также дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы

Об этом в соцсетях рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как говорится в сообщении, з пакет военной помощи Украине будет включать 10 бронетранспортеров M113, увеличив общее количество до 27. Также в ближайшее время будут переданы тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов.

11:00 Пять районов Белгородской области попали под обстрелы и атаки беспилотников

Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

Согласно его сообщению, пострадавших нет.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено девять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три, по селу Наумовка — два.

В Валуйском городском округе в селе Долгое противник сбросил с беспилотников четыре снаряда. Повреждена кровля одного из сельхозпредприятий.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено два минометных снаряда.

В Грайворонском горокруге из гранатомета обстреляна окраина села Безымено. В поселке Горьковский с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В результате был поврежден один из инфраструктурных объектов.

В Шебекинском городском округе восемь минометных снарядов выпущено по селу Терезовка.

10:30 The New York Times: генерал Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж

В свое сообщении The New York Times ссылается на источники, близкие к разведке. Там говорится, что попытку сменить руководство Минобороны РФ могли поддерживать и другие генералы. Источники уверены, что Пригожин не начал бы мятеж, если бы у него не было сторонников во власти.

Высокопоставленные американские чиновники также считают, что поддержкой Суровикина можно объяснить тот факт, что Пригожин все еще находится в живых.

10:10 «Белорусский Гаюн»: самолет Евгения Пригожина вылетел из Беларуси в Россию

Самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, предположительно, пользуется Евгений Пригожин, вылетел с военного аэродрома Мачулищи под Минском.

Об этом сообщает «Белорусский Гаюн».

По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина вылетел в Россию и направился в сторону Москвы. Над Подмосковьем бизнес-джет выключил транспондеры.

С аэродрома также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Этот самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и движется в сторону Петербурга.

Местонахождение основателя ЧВК на жанный момент неизвестно.

09:55 Пентагон: после мятежа отряды ЧВК Вагнера по-прежнему находятся в Украине

Об этом пишет СNN, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера

Накауне Александр Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Беларуси. По его словам , белорусские власти помогут разместить ЧВК Вагнера в стране, но не будут строить лагеря для наемников. При этом телеграм-канал «Беларусь головного мозга» пишет, что, судя по спутниковым снимкам, строительство такого лагеря уже идет под Осиповичами.

Ранее Евгений Пригожин говорил, что после завершения мятежа наемники возвращаются «в свои полевые лагеря». Затем президент РФ Владимир Путин призвал бойцов ЧВК Вагнера заключить контракт с Минобороны, вернуться домой или уйти в Беларусь.

09:30 Число погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску возросло до 9 человек, среди них трое детей

Ранения получили 60 человек.

По состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших (в т.ч. 3 ребенка, два - 2008 и 2011 г.р.). Пострадали 56 человек (в т.ч. 1 ребенок 2022 г.р.). Спасены три человека. МЧС Украины

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