491-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн RFI

Четверг, 29 июня, — 491-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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13:55 Минобороны России заявило, что при ракетном ударе по Краматорску 27 июня погибли два генерала ВСУ

«По уточненной информации, в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске уничтожены участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наемников и военных советников», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По данным МВД Украины, в результате ракетного удара по кафе в центре Краматорска погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

13:30 Шарль Мишель: Европейский Союз должен подготовиться к вступлению Украины

Европейский Союз должен подготовиться к вступлению Украины и решить деликатную тему реформ, которые необходимо провести, чтобы иметь возможность интегрировать эту страну, заявил председатель Европейского совета в интервью AFP перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы не должны ждать до последнего момента, когда в декабре в отчете Еврокомиссии будет рекомендовано начать переговоры о вступлении Украины. Мы должны определить, как мы будем финансировать этот процесс», – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг примет участие в саммите в формате видеоконференции, призывает к открытию переговоров о вступлении Украины до конца 2023 года. Это решение требует одобрения 27 государств-членов ЕС.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус кандидата, наравне с девятью другими странами, включая Сербию, Косово, Молдову и Турцию, которые стучатся в двери ЕС.

Расширение Евросоюза будет в центре обсуждений на саммитах в Гранаде и в Брюсселе в конце этого года с рекомендациями Комиссии по заявкам на вступление Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, имеющих статус кандидатов. «Моя роль — внедрить метод», — подчеркивает председатель Европейского совета. «Если Комиссия предложит начать переговоры, мы должны увидеть, какое влияние это окажет на принятие решений, общую политику, финансирование», — объясняет он.

«Европа не должна бояться дебатов», — говорит он, подчеркивая, что расширение «повлияет на сельское хозяйство, сплоченность и бюджет». «Нам нужна точная картина имеющихся средств, чтобы знать, как были использованы деньги, какие переориентации необходимы».

12:55 The Bell: «Фабрике троллей» и медиаимперии Пригожина ищут нового владельца

Cотрудники «фабрики троллей» и медиа Евгения Пригожина рассказали изданию The Bell, что ожидают скорой смены владельца. Наиболее вероятным претендентом на эти активы они считают структуры Юрия Ковальчука.

После того как основатель ЧВК Вагнера объявил о походе наемников на Москву, силовики изъяли технику из всех его офисов в Санкт-Петербурге. Из-за этого почти всю неделю работа «фабрики троллей» была (и остается) парализована.

По словам сотрудников РИА ФАН, на момент начала мятежа Пригожина управлением его медиаактивами занимался Илья Горбунов, бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА «Новости».

После окончания мятежа Горбунов, по данным The Bell, вел переговоры с потенциальными новыми владельцами «Патриота». Однако источник издания сомневается, что менеджер сможет с кем-то договориться, так как он «курировал „мочилово“ Беглова, а потом и Минобороны».

Сами сотрудники РИА ФАН связаться с Горбуновым не могут. Один из собеседников издания предполагает, что он уехал из страны. Большинство сотрудников, по словам источников, прекратили работу и интересуются только одним — когда они получат выплаты за июнь.

12:30 WSJ: Российские власти решили взять под контроль наемников ЧВК Вагнера за рубежом

Как пишет TheWallStreetJournal, через несколько часов после того, как Евгений Пригожин объявил, что колонна вагнеровцев разворачивается и отказывается от планов дойти до Москвы, замглавы МИД Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК Вагнера больше не будет самостоятельно действовать в этой стране. После этого, по данным WSJ, наемникам в Сирии был дан приказ прибыть на российскую базу в Латакии, и они его выполнили.

В то же время представители руководства российского МИД по телефону связались с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Его личной охраной в том числе занимаются наемники ЧВК Вагнера. В разговоре с ним российская сторона заявила, что мятеж Пригожина не повлияет на работу ЧВК Вагнера в ЦАР.

Российские власти, вероятно, связывались и с руководством Мали по этому же вопросу, убеждая, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу ЧВК Вагнера в стране (наемники помогают правительству Мали бороться с повстанцами при помощи реактивных истребителей и вертолетов российского производства). Как обратило внимание издание, самолеты МЧС после мятежа Пригожина летали из Сирии в Мали и обратно.

Ранее The New York Times писала со ссылкой на официальные лица США, знакомые с данными разведки, что Сергей Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства России.

После этого издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, сообщило, что главнокомандующий ВКС, замкомандующего российской группировкой в Украине Сергей Суровикин арестован.

11:55 Светлана Тихановская: Пригожин и Лукашенко могут в любой момент «предать друг друга»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская настороженно относится к союзу между лидером группы Вагнера Евгением Пригожиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. В интервью, данном в среду агентству FrancePresse (AFP), Тихановская утверждает, что «в любой момент Лукашенко может предать Пригожина или Пригожин предаст Лукашенко. Они не союзники. Они не могут доверять друг другу».

Пригожин прибыл в Беларусь во вторник, сообщил президент Лукашенко. Глава группы «Вагнера» прибыл туда в рамках заключенного соглашения о прекращении мятежа 24 июня. Но Тихановская считает, что многое остается неясным в отношении достигнутой сделки.

По ее словам, решение Лукашенко помочь президенту Путину было актом личной выгоды для спасения собственного режима. «Он действовал не для того, чтобы сохранить лицо Путина, спасти Пригожина или предотвратить гражданскую войну в России», — утверждает она. «Он заботился только о своем личном выживании, потому что Лукашенко знает, что если группировки в России столкнутся, он заплатит за это».

«Присутствие самого Пригожина или группы «Вагнера» на нашей территории представляет собой в первую очередь угрозу для белорусского народа и для нашей независимости», — утверждает Светлана Тихановская. «Кроме того, это присутствие может представлять угрозу для Украины и наших западных соседей», — добавляет она.

Также Тихановская осуждает тот факт, что Лукашенко представляют как «миротворца» после того, как он якобы помог урегулировать кризис. «Это человек, который привел на нашу землю насильников и убийц. Что эти люди будут делать в нашей стране? Это большой вопрос. Как они будут себя вести?»

Светлана Тихановская отмечает «недостаточное внимание» Запада к ситуации в ее стране, которая все больше находится под влиянием Москвы. По ее словам, отсутствие жесткой реакции международного сообщества на передачу Россией ядерного оружия Беларуси придало смелости Москве и Минску.

11:20 В Беларуси оборудуют крупный военный лагерь на территории бывшей военной части

В Беларуси, под Осиповичами, в Могилевской области, начаты работы по оборудованию крупного военного лагеря на территории бывшей военной части, сообщает «Беларускі Гаюн».

10:50 Подоляк: переброшенные в Беларусь боевики ЧВК «Вагнер» не представляют угрозы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «1+1» отметил, что после неудачного бунта главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина в Беларусь переместится лишь часть его наемников. Так как, северная граница Украины хорошо укреплена военными, никакой опасности это перемещение не представляет.

По мнению Подоляка, после последних событий ЧВК «Вагнера» перестанет существовать в предыдущем виде, ее разделят на четыре части: «То, что Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть – это бывшие "зеки", которых тоже заберут на контракт в Минобороны. Еще часть подпишет контракты с Росгвардией и будет на внутреннем российском рынке». Третья часть «вагнеровцев» останется в Беларуси тренировать белорусский спецназ, а остальные вернутся к главной деятельности в Африке. По словам Подоляка, это основные бизнес-активы Пригожина.

10:20 ЕС готовит предложение Украине по обязательствам в сфере безопасности

Франция разработала план двусторонних соглашений по безопасности Украины, проект заявления о будущих обязательствах обсудят на саммите лидеров ЕС 20 июня, пишет Financial Times.

По данным издания, Франция, Германия, Великобритания и США предпринимают усилия по согласованию пакета гарантий, в который войдут долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные.

В проекте заявления лидеров ЕС говорится, что европейские страны «готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и сопротивляться дестабилизирующим усилиям».

FT отмечает, что, хотя предлагаемые временные меры несопоставимы с гарантиями безопасности, которые предоставляет членство в НАТО, они могут «успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада».

Разработанный Францией проект встретил сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, которые хотели бы прояснить, что именно включают в себя предлагаемые обязательства.

10:00 ISW: Стороны еще согласовывают детали соглашения с ЧВК «Вагнер»

По данным Института изучения войны (ISW), после мятежа ЧВК «Вагнер» стороны до сих пор ведут переговоры по соглашению, предложенному Александром Лукашенко. По мнению аналитиков, продолжение сообщений о соглашении свидетельствует о том, что стороны, возможно, все еще ведут переговоры по конкретизации его деталей.

Российские источники продолжали спекулировать на деталях этого соглашения 28 июня. Поэтому, отмечают эксперты, распространенные спекуляции вокруг позиций «Вагнера» в Беларуси свидетельствуют о том, что определенные аспекты соглашения все еще прорабатываются.

В обзоре также упоминают о сообщениях СМИ об аресте российского генерала Сергея Суровикина. ISW ранее сообщал о заметных связях Суровикина с ЧВК «Вагнера», именно поэтому генерал является главным кандидатом на роль «козла отпущения», независимо от фактического уровня поддержки, которую он оказал мятежу.

Аналитики предполагают, что Кремль может попытаться успокоить пренебрежение к руководителям минобороны РФ, снизив роль Герасимова в операциях в Украине, хотя он, скорее всего, сохранит, по крайней мере номинально, должность.

Отмечается, что Кремль, вероятно, будет пытаться балансировать между успокоением недовольства министерством обороны и очисткой его от нелояльных фигур. Если ему будет слишком трудно достичь обеих целей, он может решить преследовать только одну из них. В таком случае Кремль почти наверняка сделает выбор в пользу очищения от нелояльных фигур.

09:45 Разбор завалов в Краматорске завершили, количество жертв возросло до 12

В Краматорске утром 29 июня из-под завалов спасатели достали тело еще одного погибшего, количество погибших возросло до 12человек, сообщают ГСЧС и МВД Украины.

Спасатели уточняют, что всего погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), спасены 11 человек. «Аварийно-спасательные работы завершены», – добавляют в ГСЧС. В МВД уточнили, что травмированы в результате двух обстрелов 65 человек.

09:30 « Выгрызают » у врага каждый метр земли: Анна Маляр о продвижении Украинской армии

Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке страны, на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м, в направлении Клещеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки – на 1500 м, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке», – написала она.

В то же время российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях «враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м».

На юге на направлении Ровнополь – Володино украинские защитники имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику: «Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав».

На востоке на Бахмутском направлении защитники перехватили оперативную инициативу. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

В направлении Клещеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки – на 1500 м.

В целом, по словам Маляр, на Бахмутском продолжаются ожесточенные бои.

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