492-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн RFI

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Пятница, 30 июня, — 492-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Украинские специалисты по разминированию сканируют неразорвавшиеся боеприпасы и мины на главной дороге в Херсон, Украина, 16 ноября 2022 года.

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15:05 Россия заявила, что ударила по Антоновскому мосту через Днепр

Российские госсми заявили об ударе баллистической ракетой «Искандер» по южной части Антоновского моста на левом берегу Днепра по «скоплению ВСУ». В этом районе находится плацдарм украинских войск.

Оккупационный «глава» Херсонской области Сальдо утверждает, что 30 украинских солдат погибло, а 10 ранено. ВСУ пока не комментирует ситуацию.

14:45 В Краматорске проходят похороны погибших в результате российской ракетной атаки по пиццерии 27 июня

Среди девяти жертв российского ракетного удара по пиццерии в Краматорске трое детей — 14-летние сестры-восьмиклассницы Юлия и Анна Аксенченко и 17-летняя девушка.

В Краматорске проходят похороны погибших в результате ракетной атаки по пиццерии 27 июня. REUTERS - STRINGER

В Краматорске проходят похороны погибших в результате ракетной атаки по пиццерии 27 июня. REUTERS - STRINGER

14:06 Зеленский: ставка главнокомандующего приняла решение усилить северное направление

Президент Украины заслушал доклады командующих ВСУ Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева и отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси.

В результате ставкой было принято решение усилить северное направление. Главкому Залужному и командующему «Севера» Наеву поручено выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления.

13:52 СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, помогавшую наводить российские ракеты на Харьков

В результате многоэтапной спецоперации в Харькове нейтрализована агентурная сеть ФСБ. В ее состав входили трое местных жителей, которые собирали и передавали данные о местах базирования частей ВСУ и их перемещениях. Российская армия пользовалась этими данными для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Подозреваемым предъявлено обвинение по 2 части 111 статьи УК Украины — «государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Им грозит пожизненное заключение.

13:30 «Меня это бесит»: Залужный дал интервью The Washington Post

Постоянные разговоры о медленном украинском контрнаступлении раздражают главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Своими эмоциями он поделился в интервью американской газете The Washington Post. Главное, что сейчас беспокоит генерала — недостаток вооружений. Из-за этого российская армия «перестреливает» украинскую в десятки раз.

Залужный находится на постоянной связи с американским коллегой — генералом Милли

Главнокомандующие Украины и США регулярно общаются по телефону, причем разговор может идти по несколько часов.

У нас есть договоренность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов за неделю, погибнет 1 000 человек. Встаньте на мое место. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Однако решения принимает не лично генерал Марк А. Милли, и затягивание решений ежедневно стоит жизни украинским военным и мирным жителям.

Украине нужны самолеты

Обещанные Байденом американские самолеты F-16 поступят в Украину не раньше осени. Сейчас российские самолеты превосходят украинские — российские Су-35 обладают более мощным радаром и дальностью полета ракет.

Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Российская оборона не изменилась во время и после бунта Пригожина

Войска ЧВК «Вагнер» ушли из Бахмута еще месяц назад, поэтому мятеж никак не повлиял и не ослабил российскую оборону. Однако, одним из последствий попытки военного переворота может стать возрастающая угроза на северной границы Украины со стороны Беларуси, куда может перейти часть боевиков Пригожина.

Ядерный шантаж России не влияет на планы Залужного: «Меня это не останавливает»

Меня это нисколько не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то идут извне: «Бойтесь ядерного удара". Может, нам сдаться?» Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

12:53 Потери российской армии близки к 27 тысячам человек — «Медиазона», «Би-би-си» и волонтеры

12:02 Буданов: ФСБ поручили убить Пригожина

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью War Zone заявил, что ФСБ поручили убить Пригожина. Фрагменты его интервью приводит Украинская правда

Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешными в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ? Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов

11:43 Украинский военный у линии фронта в Запорожской области

Украинский военнослужащий 47-й Магурской отдельной механизированной бригады сидит внутри боевой машины пехоты M2 Bradley на позиции у линии фронта в Запорожской области, Украина, 26 июня 2023 года. REUTERS - RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

11:20 ВСУ подтвердили удар по Бердянску

Сегодня утром в оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов. Местные жители опубликовали видеозапись атаки. Российские оккупационные власти Запорожской области заявили, что удар наносился дальнобойными ракетами Storm Shadow и что его удалось отбить системой ПВО.

Однако, украинские власти города заявили об 11 взрывах в районе аэропорта, уточнив, что слышна детонация снарядов и виден пожар.

Только что управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило факт удара и заявило о попадании в российский штаб и и склад горюче-смазочных материалов РФ в пригороде Бердянска.

10:38 ISW: Российская армия построила дамбу в оккупированной Запорожской области

Институт изучения войны (ISW) проанализировал спутниковые снимки, сделанные Bellingcat, и пришел к выводу, что российские военные построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области. Дамба, расположенная в 35 километрах к юго-западу от Орехова сооружена еще в начале мая для того, чтобы подготовиться к обороне города во время украинского контрнаступления.

Russian forces constructed a dam on the outskirts of #Tokmak in occupied #Zaporizhia Oblast ahead of the Ukrainian counteroffensive according to satellite imagery shared by @bellingcat on June 29. https://t.co/N68gnBss2V https://t.co/BpwiD2HHrj pic.twitter.com/7aI0yV20AG — ISW (@TheStudyofWar) June 30, 2023

10:20 Саперы проводят разминирование в Донецке

Саперы пророссийских войск разминируют противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» на улице в Донецке, Украина, 30 июля 2022 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

09:56 Украинская разведка: россияне снижают присутствие на Запорожской АЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что «по последним данным оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции». Речь идет в том числе и о высокопоставленных лицах: трое сотрудников «Росатома», руководивших действиями на станции, начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и заместитель станции по обеспечению Губарев тоже покинули АЭС.

Украинские сотрудники, подписавшие договор с «Росатомом», по сведениям украинской разведки, тоже получили рекомендации эвакуироваться до 5 июля. Снижается и количество российских военных патрулей на территории АЭС и в Энергодаре.

09:32 Ночью Россия обстреливала Запорожье, сбито десять российских беспилотников

Российская армия этой ночью нанесла ракетный удар снарядами С-300 по Запорожью и выпустила 13 «Шахедов 136/131». Беспилотники были запущены со стороны Азовского моря, десять из них сбито воздушными силами ВСУ. Целью атаки были военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

В результате российского удара оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Обстреляны прифронтовые населенные пункты — Левадное, Новодаровка, Орехово, Гуляйполе, Зализничное, Красное, Чаривное, Малиновка, Степногорск. По данным местных властей, известно о гибели двух местных жителей-пенсионеров и ранении одной женщины.

09:00 Россия тратит около 4,4% ВВП на военные расходы

Британская разведка обращает внимание на июньский отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), посвященного динамике военных расходов России. По их оценке, оборонный бюджет РФ составляет около 6,6 трлн. рублей (85,8 млрд. долларов США). Эта сумма составляет около 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину.

Британское оборонное ведомство признает, однако, что точно оценить реальные военные расходы России невозможно, так как бюджет страны непрозрачен, а 22% процента российского бюджета засекречены.

Оборонный бюджет РФ, который называет Стокгольский международный институт исследования проблем мира, лишь отчасти идет на войну в Украине. Однако, увеличение расходов за последний год «подчеркивает» стоимость полномасштабного вторжения.

В британской разведке убеждены, что «Россия почти наверняка сталкивается с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону в связи с войной, включая расходы на обеспечение безопасности в оккупированных регионах и оборонительные меры в регионах, граничащих с Украиной».

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