Четыреста девяносто третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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1 июля — 493-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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14:33 США, Германия, Франция и Великобритания почти закончили разработку проекта рамочного соглашения по обеспечению безопасности Украины

Об этом 1 июля пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники.

По информации немецкой газеты, в скором времени к обсуждению соглашения присоединятся страны G7 и Евросоюза. В рамках договора каждая страна заключит с Украиной отдельное соглашение, в котором будет прописано, какую помощь она будет предоставлять. Отдельные страны обязуются помогать Украине оружием, деньгами, подготовкой военных или содействием в расширении украинской оборонной промышленности.

Обсуждение гарантий безопасности для Украины проходит в преддверии саммита НАТО, который состоится 11—12 июля в Вильнюсе. В Киеве надеются, что стране предоставят гарантии вступления в альянс. Соглашение должно «стать мостом» на пути Украины в НАТО, отмечает газета. По данным издания, советники президента Украины ожидают, что Украина получит гарантии до следующего саммита Североатлантического альянса, запланированного на апрель 2024 года.

13:51 Премьер-министр Испании выступил в Верховной Раде и пообещал Украине помощь на 55 млн евро

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Киев 1 июля выступил перед депутатами Верховной Рады и анонсировал выделение Украине пакета помощи на 55 млн евро.

Основные средства будут выделены через Всемирный банк и пойдут на финансирование малого и среднего бизнеса. Другая часть средств будет направлена на программу развития ООН для создания в Украине школ с «зелеными» и устойчивыми энергосистемами.

«Испанское правительство поддержит финансирование для адаптации и модернизации инфраструктуры в вашей стране. Однако мы понимаем, что восстановление и процветание наступят если только будут достигнуты условия длительной безопасности», — заявил Санчес.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал совместные фото из парламента, отметив, что визит Педро Санчеса в день, когда Испания стала председателем Совета ЕС, символичен.

Символічно, що у перший день головування Іспанії у @EUCouncil Премʼєр-міністр @sanchezcastejon із візитом в українській столиці! 🇺🇦🇪🇸



Вдячний Іспанії за підтримку європейських прагнень України.



Працюємо задля наближення початку переговорів про вступ 🇺🇦 до 🇪🇺. pic.twitter.com/TShGnlmxxX — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) July 1, 2023

13:17 Двое детей получили ранения при обстреле Херсона

Днем 1 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, один из снарядов попал в дом и травмировал двух детей. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь.

12:44 Британская военная разведка: ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра у разрушенного Антоновского моста

Как говорится в ежедневной сводке разведки министерства обороны Великобритании, ВСУ заняли и удерживают плацдарм у опор разрушенного Антоновского моста на оккупированном левом берегу Днепра, на противоположном берегу от Херсона.

«Примерно с 23 июня», как пишет британская разведка, «украинские силы почти наверняка возобновили размещение личного состава на восточном берегу Днепра у опор Антоновского моста в Херсонской области».

С 27 июня бои стали интенсивнее. Обороняющиеся силы включают части российской 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, относящейся к группировке войск «Днепр».

В последние недели российское командование с высокой вероятностью перенесло часть сил группировки войск «Днепр» с берега Днепра на усиление запорожского сектора фронта, полагает британская разведка.

Бои у опор моста почти наверняка осложняются обрушением Каховской дамбы 6 июня и его последствиями: затоплением, разрушениями и наносами грязи.

12:02 В Новосибирске и Екатеринбурге заметили колонны автомобилей с символикой «ЧВК Вагнер»

В Новосибирске, по сообщениям местных СМИ, вагнеровцы направлялись на кладбище, чтобы возложить цветы на могилы погибших военнослужащих. Акция приурочена к Дню ветеранов боевых действий, который отмечается в России 1 июля.

Куда ехала колонна в Екатеринбурге, не уточняется.

11:30 Арестованной в России гражданке Украины Ление Умеровой продлили срок ареста до октября

Об этом в фейсбуке 1 июля сообщил крымской татарки Азиз Умеров:

Вчера, 30.06.2023, Ление был продлен срок содержания под стражей в СИЗО „Ленфортово“ на три месяца (до 04.10.2023). На судебное заседание был допущен только адвокат, которому запрещено разглашать какие-либо сведения уголовного дела. Даже сейчас мы не понимаем в чем именно ее подозревают. Напомню, ее продолжают удерживать в камере одну, письма которые она пишет проходят трехнедельную проверку.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что Умерову задержали за шпионаж, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

►►Подробности дела Умеровой — на сайте RFI.

10:56 Зеленский ввел новые санкции, в том числе против авиакомпании Georgian Airways

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против более чем 190 физических лиц и 290 компаний, в том числе из России. Также санкции введены против грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполняющей рейсы из Грузии в Россию и ее директора Тамаза Гаиашвили. Об этом сообщает агентство УНН.

10:21 The Washington Post: директор ЦРУ в июне тайно посетил Украину и ознакомился с планом ВСУ по возвращению территорий

Согласно источникам американской газеты, глава внешней разведки США Уильям Бернс в июне посетил Украину с необъявленным визитом. В ходе визита украинские военные стратеги представили главе ЦРУ «амбициозную стратегию» по возвращению территорий и началу переговоров с Москвой.

К осени 2023 года ВСУ намерены вернуть «значительные территории», перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой, пишет издание о планах ВСУ. «Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

9:38 В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес в первый день председательства его страны в Совете ЕС

В своем твиттере утром 1 июля Педро Санчес опубликовал кадры с киевского вокзала.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023 Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

«Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир», — написал Санчес.

Как пишет «Украинская правда», «в отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее». О нем сообщил Владимир Зеленский, выступая онлайн на заседании Европейского совета.

С 1 июля Испания на полгода стала председательствующей страной в Совете Евросоюза. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет «сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии»

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