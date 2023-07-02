Четыреста девяносто четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 2 июля — 494-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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09:50 Кулеба: непринятие Украины в НАТО — самоубийство для Европы

Отказ принять Украину в НАТО будет «самоубийством» для Европы, так как это заложит основы для новой войны. Об этом заявил в интервью изданиям Bild, Welt и Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Не повторяйте ошибку Меркель», — сказал он, обращаясь к Германии в свете намеченного на 12–13 июля саммита НАТО в Вильнюсе.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО», — уточнил глава украинской дипломатии. Тот недопуск, по словам министра, «открыл дверь для вторжения Путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма».

Если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, аннексии Крыма, войны в Донбассе и нынешнего полномасштабного вторжения не было бы, подчеркнул Кулеба. При этом отметив, что в Киеве не рассчитывают на вступление в Североатлантический альянс до окончания войны.

«Но после войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в члены НАТО», — заявил глава МИД Украины.

09:30 В Киевской области обломки беспилотников упали на частные дома

Российские войска минувшей ночью в очередной раз атаковали украинские города, но в этот раз, по предварительным данным, обошлось без жертв среди гражданского населения. За ночь уничтожено 8 иранских ударных дронов Shahed и 3 крылатые ракеты «Калибр», — заявили Воздушные силы Украины. В Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов повреждено три частных дома, легкое ранение получил один человек, сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

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