Путин стал ближе к Гааге? Открылся центр по расследованию преступления агресии РФ против Украины

В понедельник, 3 июля, в Гааге открылся международный центр, которому поручено расследование российского вторжения в Украину. Это должно стать первым шагом к возможному созданию трибунала над российскими руководителями.

Полное название начавшей свою работу новой структуры — Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (англ. ICPA — International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine).

Центр будет размещен в помещениях Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст — англ. Eurojust). Он «будет играть ключевую роль в расследовании преступления агрессии России против Украины и содействовать формированию дел для будущих судебных процессов», «обеспечит структуру для поддержки и укрепления текущих и будущих расследований преступления агрессии и будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Еврокомиссии.

В открытии Центра приняли участие генеральный прокурор Украины Андрей Костин, президент Евроюста Ладислав Хамран, комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет А. Полите, министр юстиции Нидерландов госпожа Дилан Эсильгоз-Зегериус, а также генеральные прокуроры стран-членов Совместной следственной группы (JIT) — генпрокурор Латвии Юрис Стуканс, генпрокурор Литвы Нида Грунскене, генпрокурор Румынии Алекс Флорин Флорента и др.

«Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры. Представители JIT из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии вместе с ними присоединятся к работе ICPA на стартовом этапе. Специальный прокурор США по вопросам преступления агрессии будет поддерживать деятельность Центра. Другие страны и институты смогут присоединиться в течение ближайших месяцев», — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин на пресс-конференции в Гааге.

Украинский генпрокурор добавил, что создание Центра имеет особое значение для Украины — «это четкий сигнал, что мир объединен и непоколебим» в деле «обеспечения ответственности российского режима за все его злодеяния: преступление агрессии, геноцид и военные преступления».

Эксперты-участники Центра (национальные прокуроры, уже участвующие в работе Совместной следственной группы, с которой Центр связан в своей деятельности) смогут ежедневно вести совместную работу, обмениваться информацией и согласовывать общую стратегию. «Евроюст будет оказывать оперативную, юридическую, финансовую и логистическую поддержку, в том числе для сохранения и анализа доказательств», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Эта работа необходима для подготовки к будущим судебным процессам, как в национальных или международных судах, включая возможный трибунал по преступлению агрессии, так и в Международном уголовном суде (МУС) за преступления, подпадающие под его юрисдикцию», — уточняется в этом коммюнике (доступно на русском).

