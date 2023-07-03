Умерла раненная во время удара РФ по Краматорску украинская писательница Виктория Амелина

В больнице в Днепре 1 июля скончалась украинская писательница Виктория Амелина, раненная во время российского ракетного удара по ресторану в Краматорске. Об этом сообщило в воскресенье украинское отделение организации PEN, объединяющей писателей, поэтов и журналистов.

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«С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице имени Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения , несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года. Мы сообщаем эту новость сейчас, когда о ней узнали все родные Виктории и с их согласия», — говорится в сообщении Украинского ПЕН-клуба.

В момент российского ракетного удара, вечером 27 июня, Виктория Амелина была в пиццерии RiaLounge, в центре Краматорска, вместе с делегацией из Колумбии — политиком Серхио Харамильо, писателем Эктором Абадом и журналисткой Каталиной Гомес. Они тоже были ранены.

Виктория Амелина стала 13-й погибшей в результате российского удара по центру Краматорска 27 июня.

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Виктории Амелиной было 37 лет, она — автор двух романов и детской книги, лауреат премии Джозефа Конрада-Коженевского, которую присуждают молодым украинским писателям.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктория Амелина присоединилась к правозащитной организации TruthHounds и собирала свидетельства преступлений российской армии на оккупированных и затем освобожденных территориях. Она работала на востоке, юге и севере Украины — в частности, в Изюме, где нашла дневник похищенного российскими военными и убитого детского писателя Владимира Вакуленко.

Также Виктория Амелина работала над своей первой документальной книгой «Дневник войны и справедливости: взгляд женщин, смотрящих на войну». Книга должна была выйти на английском языке.

Виктория Амелина родилась в 1986 году во Львове, школьные годы провела в Канаде, потом вернулась в Украину. Ее книги переведены на польский, чешский, немецкий, нидерландский, английский и испанский языки.

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