495-й день российского полномасштабного вторжения в Украину

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Понедельник, 3 июля — 495-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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09:15 Маляр: за неделю ВСУ освободили 28,4 кв. км на юге и 9 кв. км — на востоке Украины

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр поделилась обстановкой на южном и восточном фронте. По ее словам, на востоке продолжаются тяжелые бои: "Мы движемся на Бахмутском направлении, а враг и в дальнейшем ведет наступление на — Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор". Маляр уточнила, что Россия увеличила количество обстрелов в два раза: с 6457 на позапрошлой неделе до 11753 на минувшей неделе.

На юге ВСУ продолжают "ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселка, Старомайорское, имели успех".

09:00 Британская разведка: четверть украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за российского вторжения

Британское министерство обороны обращает внимание на то,что 139 000 украинцев, эвакуированных за последний год из оккупированных Россией и прифронтовых территорий, являются лишь малой частью "продолжающегося более широкого кризиса перемещения населения Украины".

ООН оценивать число украинских беженцев в 6 300 000 человек, а внутренне перемещенных лиц — более 5 000 000 человек.

Таким образом, речь идет о четверти населения страны, учитывая довоенное население в 44 000 000 человек.

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