Украина обвинила Тбилиси в пытках Саакашвили и вызвала на ковер посла. В Грузии назвали такое решение «оскорбительным»

Грузия назвала «оскорбительным» требование Украины к грузинскому послу вернуться в Тбилиси для проведения консультаций. Ранее утром 4 июля грузинского посла Георгия Закарашвили вызвали в МИД по поручению президента Украины, где ему выразили решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Саакашвили, который также является гражданином Украины. Посол должен покинуть Киев в течение 48 часов.

Опубликовано:

2 мин
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на экране по видеосвязи из клиники во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне антиправительственных массовых акций протеста в 2007 году в Тбилиси.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на экране по видеосвязи из клиники во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне антиправительственных массовых акций протеста в 2007 году в Тбилиси. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE
RFI
Реклама

В знак протеста против жестокого обращения грузинских властей с заключенным Михаилом Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский поручил своему министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Киеве и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения «консультаций» с грузинскими властями.

Во вторник министерство иностранных дел Украины обвинило Грузию в «пытках» 55-летнего Саакашвили. «Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации», – сообщили в дипломатическом ведомстве.

Поручение президента Владимира Зеленского выразить протест и предложить выехать из Украины грузинскому послу является очень жесткой формой дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Знаете, когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции – выразить протест. Второй уровень реакции – это отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше по жесткости, – это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают», – сказал он в эфире телемарафона.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

В понедельник, 3 июля, заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники «Вивамед». Он выглядит крайне истощенным.

После этого президент Укрианы Владимир Зеленский заявил, что Кремль «убивает Саакашвили руками грузинских властей» и анонсировал реакцию Украины.

Украинские власти неоднократно призывали Грузию санкционировать передачу Саакашвили в Украину или в одну из западных стран для лечения там, но безуспешно. По оценкам нескольких врачей, Саакашвили рискует умереть от многочисленных осложнений, возникших в заключении. По данным официальных властей Грузии, Саакашвили оказывается адекватная медицинская помощь.

 

 

Решение Киева оправить для консультаций грузинского посла лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» назвал «оскорблением». «Однако мы хотим оставаться друзьями, даже в одностороннем порядке, с Украиной, потому что это страна, находящаяся в состоянии войны», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Основная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанное Саакашвили, во вторник вечером объявила о проведении манифестации с требованием освобождения своего основателя.

Евросоюз и США призывают Тбилиси уважать права экс-президента и обеспечить ему надлежащее лечение.

Совет Европы считает Саакашвили «политическим заключенным», а неправительственная организация AmnestyInternational назвала обращение с ним «очевидной политической местью».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Поделиться :
Темы: