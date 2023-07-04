Украина обвинила Тбилиси в пытках Саакашвили и вызвала на ковер посла. В Грузии назвали такое решение «оскорбительным»

Грузия назвала «оскорбительным» требование Украины к грузинскому послу вернуться в Тбилиси для проведения консультаций. Ранее утром 4 июля грузинского посла Георгия Закарашвили вызвали в МИД по поручению президента Украины, где ему выразили решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Саакашвили, который также является гражданином Украины. Посол должен покинуть Киев в течение 48 часов.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на экране по видеосвязи из клиники во время судебного заседания по делу о насильственном разгоне антиправительственных массовых акций протеста в 2007 году в Тбилиси.

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В знак протеста против жестокого обращения грузинских властей с заключенным Михаилом Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский поручил своему министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Киеве и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения «консультаций» с грузинскими властями.

Во вторник министерство иностранных дел Украины обвинило Грузию в «пытках» 55-летнего Саакашвили. «Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации», – сообщили в дипломатическом ведомстве.

Поручение президента Владимира Зеленского выразить протест и предложить выехать из Украины грузинскому послу является очень жесткой формой дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Знаете, когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции – выразить протест. Второй уровень реакции – это отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше по жесткости, – это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают», – сказал он в эфире телемарафона.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.



We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2023

В понедельник, 3 июля, заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники «Вивамед». Он выглядит крайне истощенным.

После этого президент Укрианы Владимир Зеленский заявил, что Кремль «убивает Саакашвили руками грузинских властей» и анонсировал реакцию Украины.

Украинские власти неоднократно призывали Грузию санкционировать передачу Саакашвили в Украину или в одну из западных стран для лечения там, но безуспешно. По оценкам нескольких врачей, Саакашвили рискует умереть от многочисленных осложнений, возникших в заключении. По данным официальных властей Грузии, Саакашвили оказывается адекватная медицинская помощь.

Решение Киева оправить для консультаций грузинского посла лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» назвал «оскорблением». «Однако мы хотим оставаться друзьями, даже в одностороннем порядке, с Украиной, потому что это страна, находящаяся в состоянии войны», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Основная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанное Саакашвили, во вторник вечером объявила о проведении манифестации с требованием освобождения своего основателя.

Евросоюз и США призывают Тбилиси уважать права экс-президента и обеспечить ему надлежащее лечение.

Совет Европы считает Саакашвили «политическим заключенным», а неправительственная организация AmnestyInternational назвала обращение с ним «очевидной политической местью».

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