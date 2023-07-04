496-й день российского полномасштабного вторжения в Украину

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Вторник, 4 июля — 496-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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09:20 Военный медиацентр Украины: ВСУ имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении

Украинский военный медиацентр со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева сообщает об успехах украинской армии на Бахмутском направлении.

ВСУ "имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — уточнил Ковалев. По его словам, Россия "оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои".

09:05 Британская разведка: противотанковые мины позволяют России замедлять контрнаступление Украины

Министерство обороны Великобритании признает, что за последние недели Россия "расставила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины".

Осуществить это удалось в основном благодаря интенсивному использованию Россией противотанковых мин. "В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной", — подчеркивается в утренней сводке британского оборонного ведомства.

После замедления продвижения украинских войск, Россия попыталась нанести удар по украинской бронетехнике "с помощью беспилотных летательных аппаратов с односторонней атакой, боевых вертолетов и артиллерии".

Однако проблемы в российской армии остаются: перегруженность подразделений и нехватка артиллерийских боеприпасов.

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