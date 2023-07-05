Четыреста девяносто седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 5 июля — 497-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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12:30 Financial Times: Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине

По данным издания, глава КНР обратился к президенту России с таким посланием во время визита в Москву в марте этого года. После этого китайские чиновники в частных разговорах стали заявлять, что убедили Россию отказаться от завуалированных угроз применения ядерного оружия против Украины. Политика Пекина по сдерживанию России в применении ядерного оружия стала одним из инструментов восстановления отношений Китая с западными странами, пишет FT.

Песков назвал «вымыслами» публикацию Financial Times. «Я не могу это подтвердить. По итогам этого важного визита было предоставлено много информации, суть переговоров была четко изложена в принятых документах. Все остальное является вымыслами», — сказал пресс-секретарь Путина во время брифинга.

12:00 «Фонтанка»: Пригожин прибыл в Петербург и забрал изъятое у него оружие

Арсенал, найденный при обыске в доме Евгения Пригожина, в том числе наградной пистолет от министра обороны Шойгу, возвращен владельцу. Как пишет «Фонтанка», это произошло 4 июля. «За несколько часов до этого Пригожина официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, обнаруженного во время известных обысков 24 июня и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль"».

«Фонтанка» сообщала, что в воскресенье, 2 июля, Пригожину были возвращены 10 миллиардов рублей. Тогда их получал по доверенности водитель Пригожина.

11:35 Bloomberg: из-за ухода с фронта ЧВК Вагнера Россия отправит в Украину больше чеченских военных и заключенных

Российские власти намерены отправить в Украину еще больше заключенных и чеченских военных, чтобы избежать полной мобилизации в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейской разведке.

По словам собеседников агентства, нехватка личного состава в российской армии образовалась в конце мая после ухода ЧВК Вагнера из Бахмута, что, в свою очередь, вынудило военных перебросить дополнительные ресурсы на это направление.

Восполнить нехватку Россия намерена в том числе с помощью заключенных, которых, по данным европейской разведки, Минобороны РФ завербовало уже около 15 тысяч человек. Источники агентства не исключают, что со временем заключенных в российской армии станет еще больше.

Кроме того, представители европейской разведки считают, что Россия отправит в Украину еще больше военных из Чечни, которые, как пишет Bloomberg, до этого не проявляли заметной эффективности. При этом остается неясным, сколько дополнительных сил может предоставить Чечня. В мае 2023 года глава республики Рамзан Кадыров говорил, что семь тысяч чеченских солдат уже воюют в Украине и еще около двух с половиной тысяч проходят подготовку.

10:35 Губернаторы Курской и Белгородской областей РФ сообщили об обстрелах регионов

В Белгородской области под обстрел попал город Валуйки, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. (...) Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей», — написал он в своем телеграм-канале.

Власти Курской области заявили об обстреле поселка Теткино. По словам губернатора Романа Старовойта, в поселке зафиксировали 12 прилетов, обстрелом повреждены здание школы и один дом, никто не пострадал.

Власти ДНР сообщили об обстреле Макеевки, погиб один человек. Еще 36 человек получили ранения, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взрывами повредило жилые дома, здания больницы, школы и детского сада.

В ВСУ утверждают, что в Макеевке был уничтожен склад российских войск.

10:10 Евростат: ЕС существенно сократил импорт нефти и газа из России

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет ЕС на морской импорт российской сырой нефти, а 5 февраля 2023 года – эмбарго на импорт нефтепродуктов. Влияние этих мер стало заметным в первом квартале 2023 года, сообщает Евростат. Если в первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов с долей 26,0%, то в первом квартале 2023 года доля России составляла лишь 3,2%. Это на 22,8 процентных пункта меньше.

В противовес этому выросли доли Норвегии (+3,8 процентных пункта), Саудовской Аравии (+3,4 процентных пункта) и США (+2,7 процентных пункта) за тот же период.

Аналогичная ситуация сложилась и с природным газом, когда страны ЕС переориентировались на другие источники поставок. В первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, за ней следовала Норвегия (38,1%).

В первом квартале 2023 года доля России упала на 21,4 процентных пункта, тогда как больше всего выросли доли Норвегии (+8 процентных пунктов), Алжира (+7,4 процентных пункта) и Великобритании (+4 процентных пункта).

В мае 2023 года Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей.

09:45 ЗАЭС работает в штатном режиме

5 июля Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, проблем с охлаждением АЭС также нет, сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Радиационный фон в 30-километровой зоне соответствует норме.

«Энергоатом» сообщает, что уровень воды в пруду, благодаря которому охлаждается Запорожская атомная электростанция, является стабильным, а ситуация – контролируемой. По состоянию на 08:00 среды 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений: он составляет 16,56 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке атаки на Запорожской АЭС

Советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что ВСУ ночью 5 июля попытаются атаковать ЗАЭС с помощью «высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов-камикадзе». По его словам, резервный план ВСУ предусматривает сброс радиоактивных веществ с помощью снаряда «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Карчаа уточнил «Интерфаксу», что его «уполномочили озвучить» эту информацию. «Принимаются максимальные меры защиты, но они разглашению не подлежат», — сообщил агентству советник «Росэнергоатома».

Президент Украины и ВСУ заявили, что «российские войска разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС». В украинском Генштабе добавили, что неизвестные предметы размещены на крышах третьего и четвертого энергоблоков, «их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картину обстрелов из Украины».

09:30 Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1SDnQC7Kbk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4bRFQU7KZV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2023

Генералы Сергей Суровикин и Юнус-бек Евкуров не появляются на публике после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и группы «Вагнер», отмечается в ежедневном обзоре британской разведки. Сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с «Вагнером», начиная со службы в Сирии с 2017 года. Точно так же Евкуров был заснят во время разговора с владельцем «Вагнера» Евгением Пригожиным во время захвата группой Ростова-на-Дону.

«Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российской армии и любая официальная санкция против него, вероятно, вызовет разногласия. Подозрение, которое потенциально может пасть на высокопоставленных офицеров, подчеркивает, как неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующие разногласия в российском сообществе национальной безопасности», – отмечают в минобороны Великобритании.

09:20 Украинские военные продолжают вести наступление на трех направлениях

Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время телемарафона, «на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

По его словам, противник оказывает мощное сопротивление и применяет резервы. «Продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях», – сказал Ковалев.

В целом, по его словам, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях.

По состоянию на утро 5 июля в больницах Харьковской области остаются 7 из 43 человек, которые пострадали при обстреле города Первомайский 4 июля, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

4 июля в 13:37 в г. Первомайский армия РФ нанесла удар ракетой «Искандер», пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов.

Первомайский Харьковской области. В результате удара "Искандера" раненно 38 человек. AP - Oleksandr Magula

Первомайский Харьковской области, 4 июля. AP - Oleksandr Magula

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