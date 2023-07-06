Россия нанесла ракетный удар по Львову. При попадании в жилой дом погибли четыре человека, ранены 37

Силы РФ в ночь на 6 июля нанесли ракетный удар по Львову. В ВСУ утверждают, что город обстреляли ракетами «Калибр». Власти сообщили о четырех погибших и 37 раненых при попадании обломков ракет в жилой дом. Всего пострадало порядка 50 зданий. Это самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала войны, заявляют местные власти.

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Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в ракетной атаке на город. Об этом объявил мэр Львова Андрей Садовой. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о гибели четырех мирных жителей. По его уточненной информации, в атаке погибли 32-летняя Анастасия и ее 60-летняя мама Мирослава, 63-летняя Ирина и 35-летний Михаил.

По уточненным данным МВД Украины, в общей сложности 37 человек получили ранения.

Командование ВСУ сообщило, что Россия атаковала Львовскую область десятью корабельными крылатыми ракетами «Калибр»: «Около часа ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад». В Воздушных силах ВСУ сообщали, что средствами ПВО удалось сбить семь из десяти запущенных ракет.

Глава областной администрации Максим Козицкий рано утром заявлял, что в результате атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Затем мэр города Андрей Садовой уточнил, что обломки ракеты попали в жилой дом. Козицкий добавил, что речь идет о многоквартирном доме, где произошло возгорание и идет разбор завалов. По словам Садового, в результате падения обломков российской ракеты на жилой дом были серьезно повреждены около 60 квартир и 50 машин. Мэр добавил, что окрестным домам сносило крыши, был поврежден офисный комплекс и общежитие университета «Львовская политехника». По сообщению Садового, в общей сложности во время удара пострадало 35 домов.

Жилой дом во Львове после ракетноо удара РФ. 6 июля 2023. © ДСНС України

Глава ОВА Козицкий затем сообщал о разрушениях и повреждениях в 30 зданиях, 250 квартирах, 10 общежитиях, в доме ребенка и двух ВУЗах.

Местные власти уточняли, что в результате попадания ракеты были частично разрушены два дома.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места удара, сопроводив его словами: «Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый».

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