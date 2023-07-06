Четыреста девяносто восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Четверг, 6 июля — 498-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Разрушения во Львове после российского ракетного удара. 6 июля 2023 года.

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10:28 Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля, курс доллара — 93 рубля

Впервые с 28 марта 2022 года курс евро на Мосбирже вырос до 102 рублей, доллар - до 93. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост евро к рубляю связан с «динамикой внешней торговли»:

Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике.

10:00 Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетную атаку России по мирным жителям во Львове.

Об этом он сообщает «Европейская правда» со ссылкой на твиттер Марии Пейчинович-Бурич.

«Я решительно осуждаю неизбирательную атаку России, которая нанесла удар по гражданскому населению во Львове», — написала она и добавила, что «наступит день ответственности для тех, кто совершил эти ужасные действия».

09:31 Российские вооруженные силы нанесли по Львову удар 10 ракетами «Калибр» из акватории Черного моря

Семь ракет были сбиты. Четыре человека погибли, более 30 ранены.

Частично обрушился многоквартирный дом, пострадали много других зданий. По словам мэра Львова, это самая разрушительная атака на город с начала войны.

Очень большие разрушения: разрушены больше 50 единиц жилья, у целых жилых домов просто посносило крыши. Мэр Львова Андрей Садовый

Как заявила в телеэфире пресс-секретарь командования «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, было задействовано шесть ракетоносителей с общим залпом 36 ракет.

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