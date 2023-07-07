Четыреста девяносто девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Пятница, 7 июля, — 499-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Жительницы Львова смотрят на последствия российской ночной атаки ракетами «Калибр» 6 июля 2023. Жертвами удара стали уже десять человек.

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09:45 В результате российской ночной атаки на Днепропетровщину погибли два человека

В ночь на 7 июля Россия атаковала Днепропетровскую область дронами «Шахед». Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Лысак. По его словам, шесть дронов были сбиты. Обломки одного из них упали на автомобиль, ехавший по трассе. В результате погибли два человека.

09:15 Число погибших во Львове в результате российского ракетного удара возросло до десяти

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

В ночь на 7 июля спасатели нашли на месте разрушенного жилого дома еще одну погибшую женщину. «На этом поисково-спасательная операция завершена», — написал Садовый.

Это самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабной войны, заявляют местные власти.

По уточненным данным МВД Украины, в общей сложности 45 человека получили травмы и ранения. 14 раненых были госпитализированы. В ходе операции служб ЧС спасены 7 человек, были эвакуированы 64 человека.

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