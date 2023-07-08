Пятисотый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Суббота, 8 июля, — 500-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Вид на жилой дом, пострадавший день назад от российского ракетного удара, Львов, Украина, 7 июля 2023 года.

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12:05 Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в Азиатских играх-2023

Об этом сообщает издание Insidethegames. Отмечается, что допущены они будут исключительно в нейтральном статусе, а их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

11:33 Шесть человек погибли при обстреле Лимана из российских РСЗО

Глава областной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска обстреляли Лиман около 10 часов утра по местному времени. Не менее шести человек погибли и пять получили ранения.

11:01 NYT: США и Россия обсуждают обмен заключенными, включая Эвана Гершковича

The New York Times со ссылкой на собственный источник сообщает, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. При этом источник издания подчеркнул, что говорить о решении об обмене преждевременно.

10:20 Британская разведка: После затишья в июне в Бахмуте в последнюю неделю вновь зафиксированы наиболее интенсивные бои на фронте

В отчете британской разведки также говорится, что украинские войска продвигаются как на север, так и на юг от Бахмута, удерживаемого Россией. При этом для российского руководства, по мнению британских экспертов, потеря Бахмута «политически неприемлема».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mrD2u1RN26



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9GFMcAlh7y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2023

9:54 Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по взрыву «Северных потоков»

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, запрос был сделан на проведение заседания 11 июля. Российская сторона ожидает получить от Дании, Германии и Швеции отчет о расследование взрыва на газопроводе.

9:30 Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ ночью обстреляли Шебекино из «Градов»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ около четырех часов ночи обстреляли Шебекино из систем залпового огня «Град». После этого, как написал Гладков в телеграме, возвращение жителей из пунктов временного размещения было приостановлено.

9:15 ВСУ: Украинские ПВО сбили пять иранских дронов типа «Шахед»

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ПВО в ночь на 8 июля сбили пять иранаских дронов. Те дроны, что не удалось перехватить, попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

9:00 «Свободный остров свободной Украины». В 500-й день войны президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный

«500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море! Честь!»,

— написал Зеленский.

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