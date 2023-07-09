501-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 9 июля, — 501-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинский флаг в селе Нескучное Донецкой области, об освобождении которого стало известно в первой половине июня.

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09:25 « Мы свое слово еще скажем в бою»: командир «Азова» Прокопенко сделал заявление после возвращения из Турции в Украину

Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко накануне сообщил, что намерен вернуться на фронт. Об этом он сказал во время короткого общения с журналистами после возвращения в Украину из турции.

«Я глубоко уверен в том, что армия — это командная работа. И сегодня вместе с вами, мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою. Главное на сегодняшний день — это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. И с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории, — отметил Прокопенко. На уточняющий вопрос журналистов о том, намерен он вернуться на фронт, Прокопенко ответил: «Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша главная цель».

Командиры обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину 8 июля на самолете вместе с президентом Владимиром Зеленским. Кроме Прокопенко на родину вернулись замкомандира «Азова» Святослав Паламар, командир комендантской роты Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега. Они были освобождены из российского плена при посредничестве президента Турции и должны были находиться на территории страны до конца войны «под личной протекцией президента Эрдогана».

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал возвращение командиров «Азова» в Украину нарушением договоренностей — как с турецкой, так и украинской стороны. Россию не ставили в известность о передаче бойцов, они должны были находиться в Турции до конца конфликта, заявил Песков, добавив: Россия «все прекрасно понимает», но «нарушение договоренностей никого не красит».

08:50 За сутки армия РФ обстреляла 15 населенных пунктов Запорожской области, разрушены 24 гражданских объекта — ОВА

За минувшие сутки российские войска провели 47 обстрелов 15 населенных пунктов Запорожской области. Как сообщил утром 9 июля глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко, повреждены или разрушены 24 объекта гражданской инфраструктуры. «К счастью, людей не задело», — написал глава ОВА. Он уточнил, что по Орехову удар был нанесен управляемой авиабомбой, 42 артиллерийских удара было нанесено по Гуляйполю, Зализничному, Орехову, Ольговскому, Преображенке, Степногорску. Среди пострадавших объектов — жилые дома, хозяйственные сооружения и другое имущество местных жителей.

08:35 Число погибших мирных жителей в российском обстреле Лимана увеличилось до 9 человек

Уточненные данные о девяти погибших в обстреле Лимана силами РФ сообщил утром 9 июля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 8 июля россияне убили 10 жителей Донбасса: девять в Лимане и один в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения», — написал Кириленко в телеграм. Ранее сообщалось о восьми погибших и 13 раненых в результате обстрела российскими войсками в субботу города Лиман Донецкой области.

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