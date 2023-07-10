Драматическая смертность и эмиграция: война и демографические риски для Украины

ИНТЕРВЬЮ

В Украине треть юношей, которым сейчас 16 лет, рискуют не дожить до пенсионного возраста. В условиях войны и без того низкая рождаемость вскоре снизится почти вдвое. А из-за миграции, вызванной российским вторжением, государство может потерять самых талантливых и активных граждан. О демографической ситуации, прогнозах и стратегии возрождения нации рассказала в интервью Украинской редакции RFI директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Элла Либанова.

Реклама Читать далее

RFI: Какой демографический показатель в Украине вызывает наибольшую тревогу?

Элла Либанова: В Украине очень высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. Это было еще до войны. Понятно, что сейчас тенденция только усилилась. У нас треть юношей, вступающих в трудоспособный возраст, то есть 16-летних, не доживают до его конца, до пенсионного возраста. Это совершенно ужасная картина. Причина такого явления – преимущественно образ жизни. Курение, употребление алкоголя, смертность на дорогах, пренебрежение вообще своим здоровьем, отсутствие профилактики, занятость в опасных и вредных условиях.

Какие последствия для демографии имеет российское вторжение?

Мы уверены, что возросла смертность и, судя по всему, драматично. И выросла она в разных возрастных категориях. Мы совершенно точно получим рост смертности подростков до 16 лет и молодежи до 25 лет. Многие военные погибли во время боевых действий, погибает от обстрелов и гражданское население.

Снизилась рождаемость. И снизилась также очень существенно. Перед войной, в 2021 году, у нас коэффициент рождаемости равнялся 1,2. В прошлом году этот показатель уже был 0,9. Но в 2022 году еще рождались дети, запланированные до войны. Катастрофическое снижение рождаемости, я думаю, будет в этом году — коэффициент составит около 0,7. И если война не закончится в 2023-м, то в следующем году ситуация тоже не улучшится.

Сейчас детей появляется втрое меньше, чем нужно для простого воспроизводства поколений. Это минус десятки тысяч украинцев в будущем.

Украинский роддом (иллюстративное фото). © Погляд

Можно ли ожидать беби-бума после окончания войны, как в 1950-х годах?

Мы совершенно не ожидаем беби-бума, как в странах Европы после Второй мировой войны. После войны рождаемость будет понемногу расти. Но такого всплеска уже точно не будет. Во-первых, сейчас контрацепция более распространена, а ее средства более эффективны. Во-вторых, сейчас повысились требования людей к качеству жизни. И семья не будет рожать ребенка, если родители не способны предоставить ему достойные условия жизни.

К примеру, моя бабушка после эвакуации вернулась в Киев и жила с двумя детьми в парадном. Это продолжалось полгода, пока дед не вернулся из армии и семье не дали жилье. Я не думаю, что сейчас любая мамочка готова к такому решению. Так что общество сейчас совсем другое.

Как повлияют на демографическую ситуацию начавшиеся во время войны миграционные процессы?

Внешняя миграция — наиболее влиятельная составляющая демографической динамики. Мы пока не совсем понимаем, сколько людей уехало. Например, по данным украинской пограничной службы, через границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день выехало на 1,8 миллиона человек больше, чем въехало. В то же время только в ЕС зарегистрировано со статусом временной защиты почти четыре миллиона украинцев. Но даже если там не четыре, а 3,5 миллиона, если добавить их к 2,5–3 миллионам трудовых мигрантов, которые были перед войной, то выходит очень серьезная цифра. И это только в Европейском союзе.

►►► RFI на украинском языке

Опыт Балканских стран говорит, что возвращается домой после войны около трети беженцев. Я надеюсь, что мы вернем больше. Такой оптимизм у меня вызывает тот факт, что в первые недели после начала вторжения в Украину вернулось 200 тысяч мужчин. Они вернулись, четко зная, что назад уехать не смогут, потому что уже был указ президента, уже было объявлено военное положение. Но они вернулись, чувствуя себя украинцами, вернулись в семьи, на Родину. Вот именно это ощущение «украинскости» и дает надежду на то, что вернется не треть, а 50% или даже 60% уехавших.

Украинские беженцы на границе. © Reuters

Но есть еще один риск. После отмены военного положения семьи могут воссоединяться уже не в Украине, а за границей. Последний опрос в Польше показал, что среди украинцев очень большой процент трудоустроенных. А если люди трудоустроены, пусть даже не по своей специальности, а дети уже учатся за границей, а в Украине, напротив, жилье разрушено и работы нет — люди, скорее всего, останутся за границей.

По данным немецких и польских исследователей, 70% украинских женщин, выехавших после начала войны, имеют высшее образование. Эвакуировались преимущественно молодые женщины с детьми — проактивные, которые не побоялись уехать в неизвестность. Понятно, что их мужья также имеют высшее образование и они примерно того же возраста. То есть, если мужья поедут к женам за границу, мы не просто потеряем миллионы, а мы потеряем наиболее активных людей с высоким уровнем интеллекта, людей репродуктивного и трудоспособного возраста. Поэтому, говоря о демографическом кризисе, я бы рассматривала не только количественные, но и качественные показатели.

В мае Фонд народонаселения ООН опубликовал свежие данные по демографической ситуации в Украине. В частности, отмечается, что численность населения в Украине — 36,7 миллиона человек. Ожидаемую продолжительность жизни мужчины фонд оценил в 68 лет, женщины — в 78. Насколько точными являются такие цифры?

ООН, скорее всего, дает показатели, оценивая Украину и ее население в границах 1991 года. Если говорить о границах 2022 года, то, по нашей информации, население Украины составляет примерно 31 миллион человек. Это, конечно, плохо.

Плотность населения у нас в государстве никогда не была слишком высока. В начале 2022 года она достигала 45 человек на квадратный километр. (В Польше этот показатель составляет 121 человек на км², в Чехии — 135 человек на км² — RFI). А сейчас она дополнительно резко снижается. Есть риск, что определенные территории опустеют. Но если экономика будет хорошо развиваться, то население восстановится. А вот этнический состав его наверняка изменится. Если не будет хватать своего населения, а спрос на рабочую силу будет, в Украину массово приедут работать люди из других, беднейших стран.

Донецкая область, июнь 2023. © Хвиля

Ожидаемая продолжительность жизни, по нашим данным, тоже гораздо ниже, чем ее оценивает ООН. Для мужчин она составляет 57 лет, для женщин — 68. Это очень мало. Но пока война не кончится, ситуация не может улучшиться. Люди гибнут не только из-за прямых обстрелов. Люди гибнут из-за неожиданных болезней, стрессов. На прифронтовых и деоккупированных территориях украинцы не могут получить своевременно качественную помощь.

Продолжительность жизни у нас была низкая и до войны. Она и до 2022 года была ниже средней в мире. Впрочем, к началу вторжения тенденция была волнообразной. А сейчас мы наблюдаем резкое понижение: этот показатель падает на 4–5 лет каждые 12 месяцев.

Какие меры должно предпринять государство для улучшения демографической ситуации?

Сейчас властями принято решение разработать стратегию демографического возрождения. Я надеюсь, что стратегия не сведется сугубо к демографической политике, потому что это немного разные вещи. Стратегия демографического возрождения – это и жилищная политика, и политика на рынке труда, и политика расселения, и политика компенсации утраченного имущества. Это и система поддержки людей старшего возраста, и создание удобной инфраструктуры для семей с детьми. Это огромный фронт работы.

Я бы хотела, чтобы мы разрабатывали не только стратегию, но и конкретизировали направления действий по периодам. Например, на первые 5 лет — срочные шаги, на 10 — среднесрочные планы, а дальше — на 30 – 50 лет уже более амбициозные стратегические вещи. Эта стратегия должна включать в себя комплексные действия: например, для повышения продолжительности жизни нужна не только разъяснительная работа и пропаганда здорового образа жизни. Должны быть также предусмотрены экономические меры, как, например, стимулирование того, чтобы человек не болел. Чтобы ему было выгоднее взять 3 – 5 дополнительных дней к отпуску и восстановиться, чем брать больничный. Также, в частности, нужно таким образом стимулировать работодателей, чтобы им выгоднее было бы улучшить условия труда, чем платить взносы в фонд страхования от несчастных случаев.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться