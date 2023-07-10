Пятьсот второй день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

онлайн

Понедельник, 10 июля, — 502-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Военные патрулируют место проведения саммита НАТО в Вильнюсе за несколько дней до начала саммита. Он пройдет в столице Литвы 11 и 12 июля.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ Время указано по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:50 Z-блогеры возмутились встречей Путина с Пригожиным

15:25 Шольц: Заявление Турции о вступлении в ЕС «не связано» с членством Швеции в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что между переговорами о вступлении Турции в ЕС и членством Швеции в НАТО нет никакой связи, как утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Это не следует рассматривать как взаимосвязанный вопрос», — сказал он на пресс-конференции в Берлине, добавив, что «ничто не стоит на пути вступления Швеции в НАТО», которое президент Турции блокирует уже несколько месяцев.

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Европейский союз возобновит переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Эти переговоры были остановлены несколько лет назад.

14:50 Политик Михаил Лобанов после увольнения из МГУ решил уехать в «долгосрочную зарубежную командировку»

Об этом политик объявил в своих социальных сетях. Ранее сегодня стало известно, что Михаила Лобанова уволили из МГУ после присвоения ему статуса «иноагента».

14:30 Эрдоган поддержит вступление Швеции в НАТО, если ЕС возобновит переговоры с Турцией

Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Европейский союз возобновит переговоры о вступлении Турции в ЕС, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Сначала проложите путь для вступления Турции в Европейский Союз, а затем мы проложим путь для Швеции», — сказал турецкий лидер накануне открытия ежегодного саммита НАТО в Вильнюсе.

Он добавил, что озвучит такую позицию по поводу вступления Швеции в НАТО и на самом саммите.

Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО летом 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. Для вступления в альянс заявку страны-кандидата должны одобрить все участники альянса. Турция одобрила кандидатуру Финляндии, но продолжает блокировать кандидатуру Швеции.

14:10 Politico: страны НАТО ведут «лихорадочные» переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Небольшая группа западных союзников ведет «лихорадочные» переговоры по подготовке декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО, который состоится 11 и 12 июля в Вильнюсе. Об этом со ссылкой на четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, сообщает Politico.

В течение последних нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и «большой семерке». Идея состоит в том, чтобы создать «зонтик» для всех стран, готовых оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если детали этой помощи будут варьироваться от страны к стране.

Эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран о том, как западные союзники должны демонстрировать долгосрочную поддержку Украины, отмечает Politico.

«По сути, это гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени cнабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их. Это будет сдерживающим фактором для любой будущей агрессии», — пояснил изданию высокопоставленный дипломат.

13:55 Кремль подтвердил встречу Путина с Пригожиным после мятежа

«Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию французского издания Libération о том, что такая встреча якобы состоялась 1 июля.

По словам Пескова, подробности встречи неизвестны. «Единственное, что мы можем сказать: то, что президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — отметил он.

При этом 29 июня, в день предполагаемой встречи в Кремле, Песков утверждал, что не знает, где находится Пригожин.

В пятницу, 7 июля, газета Libération со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщила, что 1 июля Евгений Пригожин встречался в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой СВР Сергеем Нарышкиным.

13:30 Власти Сумской области объявили о принудительной эвакуации жителей из зоны на границе с РФ

Эвакуацию из пятикилометровой зоны на границе с Россией анонсировал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, «это необходимость, которая назрела давно».

Только в июле в этом районе погибли 17 человек, в том числе один ребенок.

«Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и тому подобное», — сказал Владимир Артюх.

Он отметил, что эвакуацию проведут под прикрытием украинского оружия.

11:55 Поэтессу Веру Полозкову проверит ФСБ

11:30 Анкара вернула Киеву командиров полка «Азов», не выдвигая условий

Об этом в интервью украинской службе радио «Радио Свобода» сообщил посол Украины в Турции Василий Бондарь.

По его словам, Анкара была заинтересована в возвращении украинских командиров, потому что таким образом турецкая сторона усиливает свои позиции на международной арене.

Он также рассказал, что переговоры по освобождению командиров «Азова»продолжались несколько месяцев и в этом процессе участвовал «весь дипломатический авангард президента Зеленского».

Пятеро командиров обороны «Азовстали» вернулись в Украину 8 июля вместе с президентом Владимиром Зеленским. Они провели в Турции 10 месяцев после освобождения из российского плена. Командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил после возвращения, что они намерены вновь участвовать в боевых действиях.

Командиры полка «Азов» возвращаются из Турции в Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским, 8 июля 2023 года. © Офіс Президента України

Кремль назвал возвращение украинских бойцов «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой.

По условиям сделки, заключенной при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана, пятеро украинских командиров должны были оставаться в Турции до окончания войны «в полной безопасности и комфортабельных условиях».

11:05 В Украине начали строить завод по производству беспилотников «Байрактар»

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот большой завод „Байрактар“, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — цитирует слова министра RFI на украинском.

Во время недавнего визита президента Украины в Турцию Александр Камышин подписал с министерством промышленности и технологий Турции новый меморандум по развитию мощностей и возможностей производства различных типов беспилотников.

Киев и Анкара подписали соглашение о создании завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

10:50 Блинкен и Кулеба обсудили саммит НАТО и контрнаступление Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили открывающийся во вторник саммит НАТО в Вильнюсе и контрнаступление Киева.

«У меня состоялся продуктивный разговор с госсекретарем Блинкеном в преддверии саммита в Вильнюсе. Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его окончательные решения стали победой для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности. Я также поблагодарил США за очередной оборонный пакет, включающий столь необходимые боеприпасы», — написал в воскресенье в твиттере Дмитрий Кулеба.

«Сегодня у меня состоялся важный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в преддверии саммита НАТО, который пройдет на этой неделе. С нетерпением жду встреч в Вильнюсе по вопросам дальнейшей поддержки НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал позднее Энтони Блинкен.

I had an important discussion with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today ahead of this week’s @NATO Summit. Looking forward to meetings in Vilnius on continued NATO support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 10, 2023

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер в отдельном заявлении сообщил, что дипломаты также обсудили «прогресс в контрнаступлении Украины».

10:35 Политика Михаила Лобанова уволили из МГУ. В июне он был признан иностранным агентом

«Увидел фото приказа об увольнении меня с должности доцента мехмата МГУ. Приказ датирован 7 июля, выпущен и подписан от имени и.о. ректора МГУ — проректором Андреем Федяниным (руководство факультета принципиально отказалось брать грех на душу, а Виктор Садовничий решил свое имя на этом приказе не ставить)», — написал доцент МГУ Михаил Лобанов. Он работал на механико-математическом факультете университета.

«Инициатива исходит не от руководства МГУ — увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне. Уверен, что я вернусь преподавать в свой родной Университет после неизбежной трансформации режима и отмены всех репрессивных законов», — подчеркнул он.

На прошлой неделе Лобанов рассказал, что руководство МГУ предложило ему уволиться по собственному желанию, и он ждет увольнения «со дня на день».

23 июня Минюст внес Михаила Лобанова в реестр «иноагентов».

►►К политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову вновь пришли с обысками

10:05 Четыре человека погибли в результате российского удара по Запорожской области

Четыре человека погибли и 13 человек пострадали в результате авиаудара войск РФ по городу Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины и глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Среди погибших три женщины 43, 47 и 45 лет и 47-летний мужчина. По словам Юрия Малашко, все они стояли в очереди в «Пункт несокрушимости» — существующие по всей Украине пункты, где можно подзарядить телефон, отдохнуть, получить питьевую воду и доступ к аптечке.

В Минобороны Украины уточнили, что из-за удара Россией двумя управляемыми авиабомбами в Орехове был разрушен крупнейший в городе «Пункт несокрушимости».

09:40 Байден: «Украина пока не готова к членству в НАТО»

Как заявил президент США Джо Байден в воскресном интервью CNN, «Украина не готова к членству в НАТО». По его словам, было бы «преждевременно» начинать процесс принятия страны в альянс в разгар войны, поскольку это втянет всех членов НАТО в военный конфликт с Россией.

Глава Белого дома также подчеркнул, что, по его мнению, в НАТО нет «единого мнения о том, стоит ли принимать Украину в семью НАТО в разгар войны», и что этот процесс может начаться только после заключения мирного соглашения с Россией.

Он добавил, что для рассмотрения вопроса о членстве Украины в альянсе Киеву необходимо выполнить и «другие условия, включая демократизацию».

В воскресенье президент США начал европейское турне, в рамках которого он примет участие в двухдневном саммит НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля.

Джо Байден начал свое европейское турне с визита в Великобританию, 9 июля 2023 года. © Kevin Lamarque / Reuters

09:15 47 тысяч российских мужчин погибли в ходе полномасштабной войны с Украиной

Такие данные приводятся в совместном исследовании «Медузы» и «Медиазоны». Вместе с исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком журналисты изучили реестр наследственных дел и статистику Росстата. На основе этих открытых данных авторы исследования установили, что в 2022 и 2023 годах число наследственных дел на мужчин, особенно молодых, резко выросло.

47 тысяч погибших — это в три раза больше, чем потери советской армии в ходе войны в Афганистане, которая длилась 10 лет.

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» — также на основании открытых источников — ведут поименный список числа погибших. По данным на 7 июля 2023 года, в нем было 27,4 тыс. человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться