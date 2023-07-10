Украине позарез НАТО: какие гарантии получит на саммите в Вильнюсе страна, отбивающая агрессию РФ

Во вторник и среду, 11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО — теоретически, судьбоносный для Украины, которой «твердая перспектива» вступления в альянс дала бы серьезную гарантию будущей защиты от российской агрессии (после окончания нынешней войны). Но на практике — получат ли украинцы надежду на то, к чему так стремятся? На повестке саммита также вопрос немедленного присоединения к НАТО Швеции (для чего в последний момент предпринимаются попытки уговорить Турцию) и значительное усиление восточного фланга альянса.

Киев надеется, что НАТО воспользуется этим саммитом, чтобы послать «четкий сигнал» о будущем вступлении Украины в альянс.

Реклама Читать далее

Украина и НАТО

Напомним, что официально Киев подал прошение 30 сентября 2022 года, когда президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Североатлантический договор подразумевает, что присоединение к НАТО новой страны должны одобрить все члены Альянса, так что с тех пор украинская дипломатия усиленно работает с 31 страной-участницей для получения поддержки.

По состоянию на 8 июля, как сообщал канал «Громадське», 23 страны подписали совместное с Украиной заявление о поддержке вступления в НАТО: Болгария, Бельгия, Германия, Дания, Эстония, Италия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция.

Впрочем, подписавшая заявление Германия (наряду с США), по данным Financial Times, выступает за формулировку итогового заявления саммита, которая не содержит полной поддержки пути Украины к членству в альянсе, не говоря уже о четком приглашении присоединиться к НАТО после окончания войны.

В материале FT также говорится о том, что другие страны НАТО «были застигнуты врасплох консервативной» позицией немцев и американцев.

Вашингтон и Берлин не хотят идти дальше обещания, что Украина когда-нибудь присоединится к НАТО, без указания конкретных сроков, утверждают и источники агентства Associated Press: США и Германия настаивают на том, что основное внимание должно быть сосредоточено на поставках оружия и боеприпасов, а не на «более провокационном шаге» — обнародовании официального приглашения вступить в военный блок.

Вопрос о том, какие обещания (желательно — задокументированные) получит на саммите Украина, решается буквально до сих пор — такой вывод можно сделать как из туманных заявлений руководства западных стран и генсека альянса, так и из того факта, что в Киеве лишь за несколько дней до вильнюсского форума подтвердили участие в нем Зеленского. До этого говорили, что украинскому президенту «нет смысла» ехать на саммит, если он станет «пустым» протокольным мероприятием.

Прямо перед саммитом Зеленский провел встречи с лидерами стран Восточной Европы — Чехия, Польша, Словакия — которые твердо выступают за то, чтобы Киев как можно скорее присоединился к НАТО.

После встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в воскресенье в Луцке Зеленский сообщил, что оба лидера договорились «работать вместе, чтобы достичь наилучшего возможного результата для Украины» на саммите.

7 июля Зеленский встретился в Турции с президентом этой страны Эрдоганом, который на итоговой пресс-конференции заявил, что Украина, «несомненно, заслуживает членства в НАТО».

«Команда Зеленского будет давить до последнего момента, чтобы получить как можно больше», — сказала в комментарии для AFP Орыся Луцевич из аналитического центра Chatham House.

Генскек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что в Вильнюсе удастся добиться прогресса. «Я ожидаю, что лидеры государств-членов согласуют пакет из трех элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО», – сказал Столтенберг 7 июля:

«Этот пакет будет включать многолетнюю программу помощи для обеспечения оперативной совместимости; укрепление политических связей – президент Зеленский примет участие в первом заседании нового Совета НАТО–Украина; и подтверждение того, что Украина станет членом НАТО, с обеспечением единства относительно того, как приблизить Украину к ее цели».

Президентский дворец в Вильнюсе, одно их мест проведения саммита. 10.07.2023 REUTERS - INTS KALNINS

Но единства до сих пор нет.

По данным источников FT, состоявшиеся в воскресенье 9 июля переговоры между послами стран НАТО не привели к компромиссному решению по тексту итогового заявления, и вероятно, лидеры стран альянса будут дорабатывать его уже на саммите.

При том, что в течение нескольких недель дипломаты пытались найти формулу итогового коммюнике, которая стала бы позитивным сигналом для Украины, пишет Associated Press.

В частности, НАТО может отказаться от ПДЧ (Плана действий по членству) для Киева — своеобразной предтечи членства в альянсе, ставящей перед страной-претенденткой ряд задач и удлинняющей перспективу присоединения. Альянс также должен разработать программу, призванную помочь украинцам еще больше приблизиться к западным военным стандартам.

Для того чтобы дать Киеву гарантии перед вступлением в НАТО, ряд тяжеловесов Альянса — США, Великобритания, Германия и Франция — ведут переговоры о возможных долгосрочных обязательствах по поставкам вооружений для самообороны Украины. По данным дипломатических источников Associated Press, эти обязательства «будут приняты вне рамок НАТО». Также могут быть объявлены соглашения об обмене разведданными, обучении и восстановлении украинской военной промышленности.

Соглашение, аналогичное существующему между Соединенными Штатами и Израилем, в соответствии с которым Вашингтон ежегодно выделяет несколько миллиардов долларов на военную помощь еврейскому государству, также «является одной из обсуждаемых возможностей», пишет AP. Информацию фактически подтвердил и сам Джо Байден,

который перед саммитом прибыл в Великобританию (вторую, после США, страну по объемам военной помощи украинской армии).

«Я не думаю, что она (Украина) готова вступить в НАТО», — заявил глава Белого дома в интервью CNN, также подчеркнув, что среди союзников нет единодушия по поводу перспективы вступления Киева «прямо посреди войны». «Мы бы вступили в войну с Россией, если бы это было так», — напомнил он (имея в виду статью 5 устава НАТО).

Байден также сказал, что вступление в НАТО требует от стран «соответствия всем требованиям, от демократизации до целого ряда других вопросов». И подчеркнул, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине долгосрочную помощь в области безопасности — «способность защитить себя» — как это делается с Израилем.

Но другие страны, которые не участвуют в этих обсуждениях, предупреждают, что все другие обязательства не могут заменить возможное присоединение Украины или способствовать его отсрочке. «Лучшая гарантия безопасности для Украины — это полное членство в НАТО после окончания войны», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и определить конкретное содержание ее перспективы вступления в НАТО. (…) По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности», — сказала в интервью украинской редакции RFI министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Есть логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности», — сказала в интервью RFI глава МИД Франции. На фото: украинский флаг, установленный на вершине разрушенного здания в селе Нескучное Донецкой области. 08.07.2023. REUTERS - STRINGER

«Мы также параллельно работаем с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине — не вместо, а параллельно — с процессом ее интеграции в НАТО. Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала в целях сдерживания любой новой агрессии», — рассказала глава МИД Франции.

«Просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности с той или иной формулировкой, чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров по альянсу. Кто-то еще оглядывается на Москву, кто-то боится России. Хотя я считаю, что это такой момент — большой шанс показать смелость и прочность всего альянса», — отметил Владимир Зеленский 7 июля на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает конкретного сигнала о приглашении в НАТО: «Нам нужна эта мотивация. Нам нужна честность в наших отношениях».

«Альянс пока не нашел общего сигнала по Швеции, поэтому Швеция пока не в НАТО. (...) Приглашения в том или ином виде у Украины также нет. В чем тогда успех альянса? А мне кажется, что миру, — своим народам и России — надо продемонстрировать прочность альянса и единения», — призвал глава украинского государства. «Было бы важно послать сообщение, что НАТО не боится России», — подчеркнул Зеленский в интервью АВС News:

«Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не состоит в НАТО. И это очень важный момент. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл».

Россия рассчитывает на «слабость и разобщенность альянса, чего нельзя допустить», заявил глава украинского государства.

Для Украины вступление в НАТО — вопрос спасения многих тысяч жизней, ежедневно уносимых войной. На фото: президент Зеленский на торжественной церемонии встречи командиров «Азовстали». Львов. 08.07.2023 AFP - HANDOUT

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщили в воскресенье вечером, 9 июля о том, что разговаривали по телефону, чтобы обсудить саммит НАТО, а также контрнаступление Украины.

«У меня состоялась важная дискуссия с министром иностранных дел Украины @DmytroKuleba сегодня в преддверии саммита @NATO. С нетерпением жду встреч в Вильнюсе по вопросам дальнейшей поддержки НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Блинкен в твиттере.

Дмитрий Кулеба, со своей стороны, сообщил: «У меня был продуктивный телефонный разговор с @SecBlinken в преддверии Вильнюса. Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности. Я также поблагодарил США за очередной новаторский оборонный пакет, включающий столь необходимые боеприпасы» (Очевидно, имеется ввиду американское решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Байден заявил, что решение о передаче этих снарядов было «трудным», но «правильным» — Прим. RFI).

Утром 10 июля Кулеба написал: «После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса».

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила в интервью «Европейской правде», что если страна не получит приглашение присоединиться к НАТО на вильнюсском саммите, ей придется пересмотреть свою стратегию в области безопасности. И выразив надежду на положительный исход форума, назвала членство в НАТО «самой дешевой гарантией безопасности для Украины».

Украинцы планируют драться до последнего: не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. «Вильнюс весь в украинских флагах, а по случаю саммита НАТО их будет установлено ровно 33 тысячи. Чтобы Украина стала 33-й страной альянса», — рассказала в комментарии «Голосу Америки» председатель общины украинцев города Вильнюс Наталья Шертвитенэ.

Кроме того, с 25 июня проводится марафон «Поднимаю флаг за Украину в НАТО»: 33 бегуна доставляют на саммит жовто-блакитное знамя из Бахмута. Флаг поднимут на площади в центре Вильнюса.

Турция на пути Швеции

Задача-минимум для Байдена и руководства альянса — склонить Венгрию и, главным образом, Турцию (так как в Будапеште заявили, что будут «ориентироваться» на решение Анкары) к одобрению принятия Швеции в состав НАТО.

В пятницу Белый дом заявил: считаем «возможным», что Турция и Венгрия изменят свою позицию на саммите в Вильнюсе.

Это типичный «модус операнди» турецкого лидера Эрдонана: год назад, на предыдущем саммите НАТО в Мадриде, потребовались многочасовые переговоры, чтобы заручиться поддержкой Турции в отношении первоначального приглашения Швеции и Финляндии в альянс. В 2009 году Эрдоган поддержал выдвижение датчанина Андерса Фога Расмуссена на пост генерального секретаря, но согласился на этот шаг лишь после того, как обеспечил несколько руководящих постов в альянсе для турецких чиновников.

Сейчас Эрдоган требует много всего и сразу: и поставок американских истребителей F-16, и более жесткой позиции Стокгольма по отношению к живущим в Швеции курдским боевикам-беженцам, и даже возобновление переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

«Сначала проложите путь для вступления Турции в Европейский Союз, а затем мы проложим путь для Швеции», — сказал Эрдоган 10 июля.

Встреча президента Турции, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга запланирована в Вильнюсе на понедельник. Накануне Байден провел продолжительный телефонный разговор с Эрдоганом, находясь на борту самолета Air Force One по пути в Лондон. В ходе беседы Байден «выразил желание приветствовать Швецию в НАТО как можно скорее», желательно — на саммите, сообщил Белый дом. В Анкаре уточнили, что Эрдонан и Байден еще встретятся «один на один» в Вильнюсе.

Год назад на саммите НАТО в Мадриде (на фото) турецкий президент тоже торговался с президентом Байденом и союзниками. REUTERS - JONATHAN ERNST

Другие вопросы

После аннексии Россией Крыма в 2014 году страны НАТО взяли на себя обязательство стремиться к достижению цели выделения 2% своего ВВП на оборонные расходы к 2024 году.

Согласно последним данным Североатлантического альянса, пока только 11 из 31 страны должны достичь этого показателя (или превысить его) в этом году. Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что эта цифра «значительно возрастет в следующем году».

США регулярно критикуют своих союзников за то, что они не тратят достаточно средств на свои оборонные бюджеты.

Кроме того, вторжение России в Украину побудило НАТО провести тщательный пересмотр оборонительных механизмов на своем восточном фланге.

Лидеры разработали региональные планы, адаптированные к новому геостратегическому контексту, в которых подробно описаны основные угрозы, определены средства, необходимые для защиты каждого региона, и способы действий.

НАТО проводит самую масштабную перестройку своих оборонных планов со времен Холодной войны на случай, если Путин решит расширить конфликт за пределы Украины. Прямо сейчас около 40 000 военнослужащих находятся в состоянии готовности от Эстонии на севере до Румынии на берегу Черного моря. Каждый день в небо поднимается около 100 самолетов, а в Балтийском и Средиземном морях действуют 27 военных кораблей. Эти цифры будут расти.

Согласно новым планам обороны, НАТО стремится иметь в распоряжении до 300 000 военнослужащих для переброски на свой восточный фланг в течение 30 дней. Планы разделяют его территорию на три зоны — север и Атлантический регион, зону к северу от Альп и еще одну — в южной Европе. В сверхсекретных документах указано, какие страны и какое вооружение должны защищать конкретные территории, находящиеся под угрозой, уточняет Associated Press.

«Страны НАТО предпримут важные шаги по укреплению своей системы сдерживания и обороны: они одобрят три новых региональных плана обороны, направленных на противодействие двум основным угрозам, с которыми сталкивается НАТО: России и терроризму. Эти планы будут опираться на силы численностью 300 000 военнослужащих, находящихся на высоком уровне готовности, при поддержке значительных боевых сил авиации и военно-морского флота», — подтвердил 7 июля генсек альянса Столтенберг.

Члены альянса «также должны одобрить план действий в области оборонного производства, направленный на увеличение совокупного спроса, укрепление промышленного потенциала и повышение эксплуатационной совместимости», — также сказал глава НАТО, полномочия которого незадолго до саммита были «сверхурочно» продлены еще на год.

По данным СМИ, вопрос поиска преемника Столтенберга тоже может обсуждаться в Вильнюсе.

С расписанием саммита можно ознакомиться по ссылке.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться