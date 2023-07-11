Жизнь во время войны: голландский фермер на аграрном фронте в Украине

ИСТОРИИ

Уроженец Нидерландов Корнелис Хузинга уже более 20 лет занимается сельским хозяйством в Украине и не оставил свой агробизнес после полномасштабного вторжения РФ. Голландец, считающий Украину своим домом, не только продолжает свое дело, но участвует в волонтерской работе, оказывает гуманитарную помощь, а также неустанно выступает в Европе в поддержку Украины, которая приняла на себя удар, нанесенный Путиным по безопасности всего континента. Свою историю Корнелис Хузинга рассказал Украинской редакции RFI.

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Видели потенциал: как голландцы занялись фермерством в Украине

Руководитель агрокомпании «Кищенці» Корнелис (Кейс) Хузинга занялся сельским хозяйством в Украине еще в 2002 году. Два десятка лет назад он обосновался в Маньковском районе Черкасской области.

— Тогда здесь все было заполнено сорняками, но мы увидели большие поля, где можно эффективно выращивать разные сельхозкультуры, — вспоминает Хузинга. — У меня было два партнера, но сейчас уже остался один. Они голландцы, но с начала 1990-х уже работали в восточной Германии, имели опыт и увидели здесь большой потенциал. Мы засеяли пшеницу, гречку, сахарную свеклу, яровой ячмень, а позже еще добавили подсолнечник, кукурузу, рапс. Так все и началось.

С годами хозяйство голландцев разрослось на тысячи гектаров в нескольких населенных пунктах Черкасской области.

— Сейчас у нас уже 15 тысяч гектаров. Там озимая пшеница, рапс озимый, ячмень, а весной еще сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза и соя. А еще у меня ферма, где две тысячи дойных коров. И еще около двух тысяч голов молодняка. Это телята, нетели, — не без гордости рассказывает руководитель теперь уже крупного агробизнеса.

Поле, що належить ТОВ «Кищенці». © Kischenzi Agriculture / Facebook

Большинство урожая фермер отправлял на экспорт, а молоко продает украинской компании «Молокія», которая перерабатывает его в масло, сыр, йогурты и питьевое молоко.

— Это тернопольский молокозавод. И они только 30% своей продукции экспортируют, а остальные 70%, идут на украинский рынок. И это хорошо, ведь это для них доход и дополнительная стабильность, — рассказывает Хузинга о фирме-покупателе своей продукции. — А вообще Украина должна производить больше молока, и мы должны его экспортировать. Лучше, к примеру, экспортировать тонну масла, чем тонну зерна. Ведь тонна масла стоит гораздо дороже тонны пшеницы. А это дополнительные деньги для Украины, дополнительные рабочие места и налоги.

Это уже мой дом: как голландец стал «голосом» украинских фермеров в Европе

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину агрокомпания Хузинги процветала. На ферму, где были внедрены самые современные технологии, приезжали журналисты, там часто проводили экскурсии.

Все изменилось, когда Россия начала полномасштабную войну. Корнелис сразу же отправил свою жену Эммеке и двух маленьких дочерей в Нидерланды через Румынию. Говорит, что ему тоже настоятельно советовали уезжать.

— Уже две недели продолжалась война. И с каждым днем становилось все хуже, — вспоминает Хузинга. — Тогда во Всеукраинском аграрном совете мне сказали: «Уезжай, потому что для иностранцев здесь может стать небезопасно». Я отказался. Тогда они сказали: «Скоро не будет интернета, света, связи, чтобы пообщаться с людьми за границей. Свяжись с журналистами, политиками за границей, чтобы наш голос был слышен». Я тогда на несколько недель уехал, но потом вернулся.

Во время поездки в Нидерланды Корнелис Хузинга делал все возможное, чтобы привлечь внимание общества к необходимости прекратить агрессию РФ против Украины.

After the meeting I had at @Europarl_EN with the @ecrgroup



They all seemed to understand the point I tried to make.



Probably this was my last speech for politicians and now trying to go back to the farm in #Ukraine to start planting seed.#Farming #StopPutinNOW @ua_parliament pic.twitter.com/jTMjbTBhoD — A Dutch Farmer In Ukraine || Kees Huizinga (@DutchFarmerInUA) March 24, 2022

«Сегодня он — голос и душа всех украинских аграриев, всех украинцев: добивается встреч и доносит правду о кровавой войне, развязанной Россией, разъясняет чиновникам ЕС реальность и неизбежность глобального продовольственного и гуманитарного кризиса в случае, если Россия не будет остановлена ​​немедленно, если украинские аграрии не смогут выйти в поле и если Украине не помогут защитить небо», — пишут в Ассоциации производителей молока Украины.

После возвращения в Украину фермер также занимался волонтерской деятельностью, помогал переселенцам и ВСУ.

— Сначала это страшно было, но здесь вся наша жизнь, здесь и дети в школу ходили. И все это не бросишь просто так, — вспоминает Хузинга первые месяцы войны. — А еще нужно было помогать: и переселенцев много было, и людей, которые прятались в подвалах. Мы через волонтеров передавали пшеницу, траншеи рыли у трассы, где Уманский аэродром. А что делать? Когда 20 лет здесь живешь, это уже становится твоим домом. К тому же у меня 350 работников, и их жизнь зависит от нашей фермы. Как я могу это бросить?

Yesterday I had a meeting at @Europarl_EN with the @ecrgroup



Probably this was my last speech for politicians and now trying to go back to the farm in #Ukraine to start planting seed.#Farming #StopPutinNOW @ua_parliament pic.twitter.com/L09Wz6BUM2 — A Dutch Farmer In Ukraine || Kees Huizinga (@DutchFarmerInUA) March 24, 2022

С самого начала войны фермер неустанно призывает европейцев более решительно поддерживать Украину. 1 марта 2022 года Корнелис Хузинга написал: «Мы должны прекратить эту расправу (…) Мы обманываем себя, если думаем, что украинцы воюют только за собственную страну. Речь идет о безопасности всей Европы и даже всего мира. НАТО не гарантирует, что остальная Европа будет защищена от войны. Путин неуравновешен, непредсказуем и стремится к саморазрушению. Если он готов разгромить Украину, он так же готов разгромить остальную Европу и погибнуть вместе с нами (...) Мы не можем позволить Украине проиграть войну (…) Нам придется заплатить высокую цену — но если мы не отреагируем, цена будет еще выше. Мы не вмешались 8 лет назад, потому что были слишком эгоистичны и хотели, чтобы воевала только Украина, а не мы. Проснитесь, люди! Они [РФ] воюют с нами, а удары принимает Украина. Не подведите украинцев, не подведите своих детей, не подведите свое будущее. Встаньте на защиту Украины!»

«С первых дней войны он активно помогает и поддерживает Украину. Доставил гуманитарной помощи на более чем 4 миллиона евро, а также поддержал программу Всеукраинского Аграрного Совета по приобретению пикапов для ВСУ на 250 тысяч евро. А еще Корнелис Хузинга рассказывает о войне в Украине в прайм-тайм на главных голландских телеканалах. Поэтому, когда он на неделю уехал в Нидерланды, там встретили его как национального героя. Его полюбили голландцы, и благодаря ему они полюбили Украину», — говорит глава Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун.

Работа агрокомпании Хузинга во время войны

Хотя на территории, где расположена агрокомпания голландца, сейчас относительно спокойно, война России против Украины продолжается, поэтому чувствовать себя в полной безопасности фермер и его сотрудники не могут.

— В апреле этого года в Умань четыре ракеты прилетели, а это от нас 25 – 30 километров. Тогда погибли 23 человека, из них шестеро детей. Это все из девятиэтажки. И в первые дни войны там атаковали склад боеприпасов. Но больше года там было тихо. Я еще на статистические данные смотрю, и по ним в селах рисков обстрела почти нет, — рассуждает Корнелис Хузинга.

Сейчас агропредприятие голландского бизнесмена работает на полную мощность. Молоко, как и до войны, поставляют компании «Молокія». Кроме того, 100% овощей также идет на украинский рынок. В условиях войны и при всех экономических сложностях фирма «Кищенці» не только не сбавила обороты, но даже развивает свой жизненно важный бизнес.

— Удобрения подорожали, солярка тоже. И это обусловило удорожание производства агропродукции, — объясняет Корнелис Хузинга. — Производство молока стало дешевле, потому что розничная стоимость кукурузы и сои была ниже, а это значит, что кормить коров стало дешевле. А на 60% расходы молочной фермы — это корм и, в конечном счете, себестоимость молока не выросла... Мы не сдаемся, строим дальше молочную ферму, покупаем еще коров, платим людям стабильную заработную плату. Чтобы хоть здесь стабильность была для людей, и они могли помочь своим родственникам, друзьям, которые сейчас на фронте. Мы стараемся развиваться дальше.

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