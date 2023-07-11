На саммите НАТО обозначили перспективы присоединения Украины к военно-политическому блоку

Лидеры стран НАТО, собравшиеся на саммит в Вильнюсе, договорились пригласить Украину в альянс тогда, «когда союзники придут к соглашению» и для этого будут выполнены «соответствующие условия». Об этом вечером 11 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнив, что Украине для вступления в блок не потребуется План действий по членству (ПДЧ). Союзники также согласовали новый план поддержки Украины и объявили о создании нового Совета Украина – НАТО, где партнеры будут вести переговоры «на равных».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в рамках саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 года.

Реклама Читать далее

«Мы ясно дали понять, что пригласим Украину вступить в НАТО, когда союзники придут к соглашению и когда будут выполнены соответствующие условия», — сказал генсек альянса на пресс-брифинге после завершения работы пленарной сессии первого дня саммита в Вильнюсе. Столтенберг подчеркнул, что лидеры стран НАТО впервые использовали слово «приглашение» в вопросе о перспективах членства Украины в НАТО.

В итоговой декларации саммита говорится, что страны НАТО достигли принципиального согласия по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс после окончания агрессивной войны России. Приглашение Украине будет направлено, когда союзники сочтут, что Киев выполнил необходимые для вступления в альянс условия.

Йенс Столтенберг заявил о решении максимально упростить для Украины процесс присоединения к блоку: в случае с Украиной будет отменен такой этап формальной процедуры как предоставление Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Среди условий приглашения Украины в альянс страны НАТО назвали прогресс в борьбе с коррупцией и модернизацию вооруженных сил. Чтобы поддержать Киев на этом пути, блок согласовал многолетнюю программу помощи, призванную обеспечить «полную оперативную совместимость» между ВСУ и силами НАТО, заявил Йенс Столтенберг. Также будет создан Совет Украина-НАТО, где стороны будут встречаться «как равные», указал генсек альянса.

Перспективу вступления Украины в НАТО лидеры 31 страны-союзницы в конечном счете обозначили крайне осторожной дипломатичной формулировкой, не называя никаких определенных сроков.

На брифинге Столтенберг, в частности, заявил, что после прошлогоднего саммита в Мадриде союзники по НАТО предоставили Украине «беспрецедентную поддержку» и военную помощь: боеприпасы, современное вооружение, обучение украинских военных.

В этот раз — в Вильнюсе — союзники, по словам генсека, согласовали «пакет мер из трех элементов для сближения Украины с НАТО».

Во-первых, это новая многолетняя программа помощи Украине. Ее цель — обеспечить переход страны от советских стандартов к стандартам НАТО, помочь в восстановлении сектора безопасности и обороны Украины, а также удовлетворить критические потребности Киева в топливе, оборудовании для разминирования и медикаментах.

Во-вторых, это создание нового Совета НАТО-Украина, форума для «кризисных консультаций и принятия решений», где обе стороны будут «встречаться как равные» (первое заседание состоится 12 июля в Вильнюсе с участием президента Зеленского).

В-третьих, «подтвердив, что Украина станет членом НАТО», страны альянса «договорились отменить требование о Плане действий по членству (ПДЧ), «изменив процесс вступления Украины в НАТО с двухэтапного на одноэтапный».

В итоговой декларации саммита говорится: «Будущее Украины — в НАТО. Мы подтверждаем взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству. Украина становится все более оперативно и политически интегрированной в Североатлантический союз и добилась существенного прогресса на пути реформ».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться