Президент Франции объявил о передаче Украине ракет большой дальности

Франция приняла решение передать Украине для поддержки контрнаступления ракеты большого радиуса действия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник утром, 11 июля, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе. Агентство France-Presse, передавая это заявление, сообщило, что речь пойдет о поставках крылатых ракет SCALP. Чуть позже агентство France-Presse, ссылаясь на источник в военном ведомстве, сообщило, что Франция уже начала поставлять Украине «значительное число» ракет SCALP. Источник AFP также уточнил, что Киев дал «письменные гарантии» того, что ракеты будут применяться «только в пределах международно признанных границ Украины».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в первый день саммита НАТО, что Франция поставит Украине ракеты большой дальности. «Мы приняли решение поставить Украине новые ракеты, позволяющие наносить удары в глубине» обороны противника, — сказал Макрон по прибытии на саммит в Вильнюсе. «Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, единстве НАТО и решимости, что Россия не может, не должна победить в этой войне», — добавил он. Агентство France-Presse, передавая это заявление, сообщило, что речь пойдет о поставках крылатых ракет SCALP.

Первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP, о поставке которых объявил президент Макрон, уже прибыли на Украину, сообщил чуть позже французский военный источник. «Первые ракеты были доставлены в то же время, когда наш президент объявил об этом», — цитирует AFP слова французского военного, сказанные журналистам в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

«Количество поставленных Украине ракет довольно значительно», — отметил цитируемый агентством источник, указав, что при этом «французские запасы» ракет сохранятся «на уровне, значительно превышающем необходимый» для вооруженных сил страны.

Он также пояснил, что передача ракет отвечает трем критериям, которые определила Франция для поставок оружия Киеву: эти вооружения должны быть «полезны» украинской армии в ее противостоянии силам РФ, их применение не должно приводить к «эскалации» конфликта со стороны России, поставки не должны «ослаблять оборонные возможности» самой Франции.

По словам военного источника, Украина также предоставила «гарантии того, что эти ракеты, как и все поставляемое Западом оружие, будут использоваться в пределах ее международно признанных границ».

SCALP — такое название в армии Франции носит франко-британская крылатая ракета воздушного базирования, производимая европейским концерном MBDA. Вариант ракеты, поставляемый для вооруженных сил Великобритании, носит название StormShadow. Ее дальность как минимум 250 километров (и до 500 км), больше, чем у любого другого оружия, поставляемого Киеву западными странами. Благодаря большой дальности эти ракеты могут поражать районы на востоке Украины, контролируемых российскими войсками.

В мае Макрон объявлял о намерении Франции поставить Украине дальнобойные ракеты. Вечером 15 мая, на следующий день после визита в Париж президента Владимира Зеленского, в телевизионном интервью французский лидер сообщил, что Париж решил отправить Киеву «новые боеприпасы» и «другие ракеты», «имеющие дальность, которая позволила бы Украине сопротивляться и вести контрнаступление».

Перед этим Великобритания объявила о решении передать Киеву свои ракеты Storm Shadow. Впервые ВСУ использовали эту ракету 12 мая при ударе по оккупированному РФ Луганску.

Таким образом, Париж следует за Лондоном в решении предоставить ВСУ управляемые ракеты класса «воздух-земля» для поражения неподвижных целей на больших расстояниях. Франция до сих пор исключала такую ​​возможность из-за риска применения ракет на территории России.

Ракеты SCALPбудут предоставлены украинским силам, «сохраняя ясность и последовательность нашей доктрины, то есть позволяя Украине защищать свою территорию», пояснил Эмманюэль Макрон, тем самым косвенно исключив возможность использования этих ракет для ударов по территории России.

По данным специализированного журнала Defense and International Security, у Франции «менее 400» ракет SCALP.

Военные эксперты и аналитики Conflict Intelligence Team предполагали, что передача Украине дальнобойных ракет сможет изменить ход войны.

Кремль обещает «контрмеры»

В Кремле во вторник заявили, что анонсированная Эмманюэлем Макроном поставка Украине французских ракет большой дальности является «ошибкой», которая вынудит Россию принять «контрмеры». «С нашей точки зрения, это ошибочное решение с серьезными последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, оно вынудит нас принять контрмеры», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он, правда, оговорился, что «еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе [действия передаваемых ракет] идет речь».

Вступление Швеции в НАТО будет иметь «негативные последствия» для безопасности России, отреагировал также Кремль после согласия Турции на вступление скандинавской страны в Атлантический альянс.

Крылатая ракета SCALP/ Storm Shadow создана на основе разрабатывавшейся фирмой MatraBAEDynamics с 1984 года ракеты Apach.

Вариант ракеты для французской армии носит название SCALP-EG (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée precis – Emploi général — многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением).

Выпускается европейским концерном MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), разработчиком и производителем ракетных систем.

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