Пятьсот третий день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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Вторник, 11 июля, — 503-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:10 Макрон: Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Франция приняла решение передать Украине для поддержки контрнаступления ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе.

Возможно, речь идет о франко-британских крылатых ракетах Storm Shadow, которые ранее Украине передала Великобритания (французское название — SCALP EG).

В мае Макрон объявлял о намерении Франции поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG. Перед этим Великобритания передала Киеву Storm Shadow, это были первые и единственные дальнобойные ракеты, имеющиеся у Украины. Дальность полета экспортной версии Storm Shadow — более 250 км. Впервые ВСУ использовали ее 12 мая при ударе по оккупированному РФ Луганску. Военные эксперты и аналитики Conflict Intelligence Team предполагали, что передача Украине дальнобойных ракет сможет изменить ход войны.

11:40 «Первый отдел»: За последние 7 месяцев в России завели около 50 дел о «госизмене»

По данным «Первого отдела», 2023 год стал рекордным по делам о «госизмене».Власти РФ с начала войны в Украине неоднократно подозревали своих граждан в «госизмене» или «шпионаже» в пользу Украины, а также в подготовках к «терактам». Обо всех таких делах сообщают государственные агентства, а ФСБ публикует видео «задержаний». Данные россиян, которых подозревают по статье о «госизмене», не раскрываются, а дела и суды засекречены. Имена обвиняемых часто устанавливают журналисты через родственников или знакомых этих задержанных.

11:20 Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по девяти населенным пунктам региона около 60 боеприпасов. В целом, отметил губернатор, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

10:55 Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов : 14 российских генералов поддерживают Пригожина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил агентству Reuters, что многие российские военные во время мятежа ЧВК Вагнера встали на сторону Евгения Пригожина. По его словам, во время мятежа Пригожина поддержали 14 российских генералов. Reuters отмечает, что не смогло независимо проверить эту информацию.

10:25 Столтенберг выразил уверенность, что НАТО примет серьезные решения по Украине

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время открытия Общественного форума НАТО: «Я убежден, что формулировки коммюнике саммита будут положительными, будет сильный сигнал относительно Украины и ее пути вперед к членству (в Альянсе)».

09:50 Cтраны НАТО обсуждают планы по защите на случай нападения России

Страны НАТО разработали новые планы того, как реагировать на возможное нападение России или террористической организации на территорию альянса. План действий должны одобрить лидеры стран НАТО на саммите, который начинается сегодня в Вильнюсе.Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

По данным DPA, в документах подробно описывается, как быстро увеличить присутствие войск на земле и защититься от потенциальных морских, воздушных, космических и кибератак.

В прошлом году НАТО утвердил решение о поддержании 300 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности в будущем. До этого войска повышенной готовности использовались для быстрых кризисных операций. Тогда генсекретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что изменения «представляют собой крупнейшую перестройку нашей коллективной обороны и сдерживания со времен холодной войны».

Кроме новых протоколов защиты, НАТО предпринимает усилия по увеличению инвестиций в оборону, перевооружения и наращиванию производства оружия.

09:30 В Вильнюсе открылся саммит НАТО

Во вторник и среду, 11–12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. В повестке дня – вопрос вступления Украины в Альянс. Во время саммита президент США Джо Байден встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры государств проведут встречу в среду, 12 июля.

Как заявил накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, НАТО определит путь реформ для Украины, чтобы она могла со временем присоединиться к Североатлантическому альянсу, но без какого-то «графика».

Как пишет Politico, Байден будет пытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий и реформ, а также «значительные обязательства по безопасности» со стороны США и некоторых союзников по НАТО – это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе в этом году.

►► Украине позарез НАТО: какие гарантии получит на саммите в Вильнюсе страна, отбивающая агрессию РФ

09:20 ISW: ВСУ за 5 недель освободили почти столько территории, сколько российская армия захватила за полгода

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что силы обороны имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города. 10 июля украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам ISW, сделанным на основе собственных данных контроля местности, украинские войска отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. В обзоре уточняют, что украинские данные отличаются от подсчетов ISW.

09:10 Генштаб ВСУ: «Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях»

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские войска сосредоточили усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений».

09:00 Ночью в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

В Киевской области повреждена многоэтажка и 12 частных домов. Пострадавшие отсутствуют. По данным киевской городской администрации, средства ПВО сбили все беспилотники, двигавшиеся в направлении столицы.

Украинские телеграм-каналы пишут об атаке в Одесской области. В результате ударов «Шахедов» пострадал одесский порт, 2 дрона попали в админздание припортового объекта, обломки сбитых БПЛА повредили припортовые терминалы, в частности зерновой. 22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта.

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