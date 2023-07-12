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Из Бахмута в Вильнюс: как украинский флаг с передовой попал на саммит НАТО

17 дней бежали украинские и литовские марафонцы, чтобы доставить сине-желтый флаг из Бахмута на саммит НАТО. Этот флаг уже развевается над площадью Лукишкес в центре Вильнюса – торжественная церемония с участием президентов Украины и Литвы состоялась во вторник, 11 июля. Организаторы акции «Поднимаю флаг за Украину в НАТО» и участники забега рассказали Украинской редакции RFI о трудностях, возникших на пути в Вильнюс, а также о своих впечатлениях от участия в уникальном проекте.

03:41 Участники ультрамарафона UkraineNATO33 с украинским флагом из Бахмута в центре Вильнюса. 11 июля 2023. © Sviat Vietrov RFI