Украина «под зонтиком» G7: какие гарантии безопасности даст стране «Большая семерка»

Во второй и последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, президент Зеленский назвал главные приоритеты своей программы: 1) «новые пакеты (военной) поддержки» 2) «приглашение в НАТО» 3) «гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО». И если первый вопрос, — учитывая постоянную (хоть и недостаточную) поддержку, оказываемую союзниками — можно уже отнести к разряду «текучки», а второй — судя по заявлениям дебютного дня саммита — к разряду «туманного будущего», то предоставление «гарантий безопасности» можно назвать самым конкретным и самым главным дипломатическим завоеванием Украины на саммите.

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К утру 12 июля было известно, что страны G7 представят в этот день «многостороннюю инициативу» по предоставлению Украине долгосрочных гарантий безопасности с целью укрепления ее обороноспособности в войне против России и сдерживания Москвы от дальнейшей агрессии.

«Ожидается, что сегодня (в среду) на полях саммита НАТО партнеры по „Большой семерке“ согласуют важные международные рамки для долгосрочных мер по обеспечению безопасности Украины, — говорилось в заявлении правительства Великобритании. —

В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение ближайших лет, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения». «Это первый случай, когда такое количество стран согласовывает с другой страной всеобъемлющее долгосрочное соглашение по безопасности подобного рода», —

подчеркнули на Даунинг-стрит. Уточнив также, что «стороны, подписавшие Совместную декларацию, возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства (...) с целью создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем».

«В соответствии с принятой сегодня Совместной декларацией партнеры будут предоставлять больше оборонного оборудования, расширять и ускорять обмен разведывательной информацией, усиливать поддержку по отражению кибер- и гибридных угроз, расширять программы обучения и военных учений, а также развивать промышленную базу Украины», —

говорилось в коммюнике британского правительства. Наконец, в нем сообщалось о том, что «подписавшие декларацию стороны в установленном порядке подробно изложат свои долгосрочные обязательства перед Украиной в рамках объявленной сегодня программы».

Напомним, в G7 входят Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада, к которым «добавлен» Евроcоюз.

Как уточняет Reuters, — США, Германия, Франция, Великобритания (к слову, американцы, немцы и британцы, наряду с РФ, уже были «гарантами» соблюдения Будапештского меморандума 1994 года, который должен был обеспечить безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия) — уже несколько недель ведут переговоры с Киевом по тексту, устанавливающему общие рамки обеспечения ее долгосрочной безопасности в плане поставок современного военного оборудования, обучения, обмена опытом, информацией, а также кибербезопасности.

Судя по заявлениям Владимира Зеленского, переговоры о модальностях гарантий могли продолжаться, в том числе, и в последние часы перед обнародованием Совместной декларации.

По крайней мере, после каждой из своих сегодняшних двусторонних встреч Зеленский писал о том, что обсуждал с лидером другой страны вопрос гарантий безопасности. «Встреча с господином премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Содержательное начало дня на саммите! Обсуждаем гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО — имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную победу безопасности для Украины», — такое сообщение появилось в аккаунтах украинского лидера после первой встречи дня.

И далее: «Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Шольцем. Спасибо за поддержку!»; «Встреча с Риши Судаком. (…) Крепкая поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Очень хорошая встреча!»… И т. д.

Предоставление Украине гарантий безопасности «Большой семеркой» может стать «зонтиком безопасности» для Украины, сказал Зеленский позднее сегодня на пресс-конференции.

«Это не дополнительные гарантии. У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнеров, я имею в виду, юридических. У нас есть фактические гарантии безопасности, финансовые, санкционные, и это действительно помощь и обороне», —

сказал Зеленский, отметив: «Очень важно, что это может стать первым юридическим документом. Который символизирует, что у нас есть такой зонт, зонт безопасности, а потом уже Украина будет иметь документы по двусторонним отношениям с каждым из государств-гарантов безопасности»

(цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Британский премьер-министр Сунак ранее сегодня заявил: «Поскольку Украина добивается стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских войск начинает сказываться на линии фронта Путина, мы активизируем наши официальные мероприятия по защите Украины в долгосрочной перспективе. (...) Эта декларация подтверждает нашу приверженность обеспечению того, чтобы она никогда больше не оставалась уязвимой перед такой жестокостью, которой подвергла ее Россия».

«Поддержка прогресса (Украины) на пути к членству в НАТО в сочетании с официальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО пошлет сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу», — выразил уверенность глава британского правительства.

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