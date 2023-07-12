504-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 12 июля, — 504-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Владимир и Елена Зеленские, Эмманюэль и Брижит Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе. Литва, 11 июля, 2023.

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13:25 Украина «под зонтиком» G7: какие гарантии безопасности даст стране «Большая семерка»

Во второй и последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, президент Зеленский назвал главные приоритеты своей программы: 1) «новые пакеты (военной) поддержки» 2) «приглашение в НАТО» 3) «гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО». И если первый вопрос, — учитывая постоянную (хоть и недостаточную) поддержку, оказываемую союзниками — можно уже отнести к разряду «текучки», а второй — судя по заявлениям дебютного дня саммита — к разряду «туманного будущего», то предоставление «гарантий безопасности» можно назвать самым конкретным и самым главным дипломатическим завоеванием Украины на саммите.

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12:35 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе. 12 июля, 2023. REUTERS - INTS KALNINS

12:14 Столтенберг и Зеленский проводят совместную пресс-конференцию

«Настоящее время» ведет прямую видеотрансляцию с переводом на русский язык.

11:55 Швеция и Украина подписали два соглашения о сотрудничестве

Первое соглашение касается сотрудничества в области оборонных закупок. «Этот документ открывает большие возможности как для наших Вооруженных Сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие», отметил министр обороны Украины Резников.

Второе соглашение касается обмена и взаимной защиты секретной информации. Резников отметил, что Швеция и Украина «объединены общими цветами [флагов] и общими ценностями».

More good news from Vilnius!

Ukraine and Sweden signed an agreement on cooperation in defense procurement. This document provides great opportunities both for our Armed Forces and for Swedish companies like SAAB and others.

Thank you to my friend & colleague, @PlJonson

United by… pic.twitter.com/HPeZbOcIah — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2023

11:30 ВИДЕО: его ждут киевляне от саммита НАТО

11:24 Зеленский рассказал о планах на второй день саммита НАТО

Зеленский пообщался с журналистами перед началом второго дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. По словам президента Украины, важны три ключевых вопроса:

Новые пакеты военной помощи для Украины для поддержи армии на поле боя.

Вступление Украины в НАТО.

Гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО. Зеленский отметил, что украинская делегация планирует отстаивать свою позицию по этому вопросу.

11:14 «Проект»: Пригожин проходил лечение от рака

10:54 В Вильнюсе начался второй день саммита НАТО

Главы стран-участниц Североатлантического альянса и Владимир Зеленский с супругой Еленой. 12 июля, 2023. REUTERS - YVES HERMAN

10:22 Россия обстреляла 10 областей Украины: атакован 121 нас. пункт и 49 объектов инфраструктуры

Ситуаицонный центр Министерства обороны Украины сообщает, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Пострадал 121 населенный пункт и 49 объектов инфраструктуры.

Атаки велись из различных видов вооружения: стрелкового оружия, гранатометов, минометов, артиллерии, РСЗО, танков, беспилотников и тактической авиации.

Количество погибших и раненых уточняется.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам.

09:40 Reuters: Великобритания предоставит Украине боеприпасы, автомобили и выделит почти 65 млн $ на ремонт техники

Накануне правительство Великобритании заявило, что предоставит Украине более 70 боевых и логистических машин, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также пакет поддержки в размере 50 млн. фунтов стерлингов (что составляет почти 64,7 млн. $) на ремонт техники.

Вместе с пакетом помощи Великобритания также запустит через НАТО проект по созданию медицинского реабилитационного центра для украинских солдат, финансирование которого будет осуществляться в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Британия также сообщила, что все члены «Большой семерки» — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — планируют сегодня подписать новую рамочную программу, предусматривающую «долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины, которые будут детализированы в установленном порядке».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен «решительно поддержать упрощение пути вступления Украины в НАТО»

09:25 Военный медиацентр Украины: ВСУ имеют успех на двух направлениях на подступах к Бахмуту

Военный медиацентр со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева сообщает, что украинские войска «продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут». В частности, ВСУ имели успех на направлениях «Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

Россия оказывает «оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы», а ВСУ ведут артиллерийский обстрел и «осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы».

09:07 Британская разведка: генерал Суровикин возможно был «отодвинут на второй план» после мятежа Пригожина

Министерство обороны Великобритании отреагировало на первое после мятежа Пригожина появление начальника Генерального штаба РФ генерала армии Валерия Герасимова на телевидении в минувший понедельник.

Британская разведка обращает внимание на то, что по российскому тв был показан доклад начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктор Афзалова. Последний является заместителем Суровкинина и занимает занимает свою должность уже не менее четырех лет, но, это его чуть ли не первое публичное выступление вместе с Герасимовым.

«Возросшая публичная активность Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отодвинут на второй план после мятежа», — отмечается утренней сводке британской разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/W0elAo8I8N



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CDZMHAFc1S — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2023

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