Путь Украины в НАТО — без сроков, но с перспективой

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Несмотря на отсутствие конкретных обещаний, вильнюсский саммит подтвердил «путь Украины» в НАТО, сказал на итоговой пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон. Его украинский коллега был не столь оптимистичен. После жесткой критики Альянса к концу двухдневной встречи в столице Литвы Владимир Зеленский, подводя итоги, сказал: «Результаты хорошие, но, если бы было приглашение, были бы идеальными». Особо президент Украины отметил важность решения о снятии требования к Украине выполнять План действий по членству в НАТО. О перспективах украинского членства в Альянсе, о новом оружии и другой военной помощи, которую будут оказывать страны G7 Украине корреспондент RFI поговорила с экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука, военным и политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко.

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RFI: Как бы вы оценили результаты саммита НАТО в Вильнюсе?

Александр Коваленко: У меня не было завышенных ожиданий от этого саммита. Должен сказать, что несколько удивляли те эксперты, которые считали, что в ходе этого саммита Украина может получить предложение о вступлении в НАТО. То, что сейчас это невозможно, было предсказуемо, потому что у нас идет горячая фаза войны и имеются временно оккупированные территории. Только при выполнении всех этих условий мы можем говорить о вступлении в альянс, причем по ускоренной программе — по аналогу Финляндии и Швеции. И в данном случае мои ожидания полностью оправдались, поскольку требование о ПДЧ (Плане действий по членству в НАТО — программа по принятию новых членов в НАТО) было аннулировано. То, что Украине будет расширена поддержка номенклатурой вооружений, тоже полностью оправдалось.

То есть ничего неожиданного для вас на этом саммите не произошло?

Есть один момент, который мог бы удивить. Это предоставление Украине ракет ATACAMS. Сегодня даже на пресс-конференции Зеленскому был задан вопрос относительно этих ракет, и он очень уклончиво ответил на вопрос, при этом загадочно улыбнулся.

Украинская тема на этом саммите была, безусловно, основной, и как-то очень спокойно прошла информация о том, что Турция все же дала добро на вступление Швеции в НАТО.

Не совсем так, потому что турецкий парламент еще должен рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а сейчас он находится на каникулах. Но на словах Эрдоган это действительно подтвердил.

В эти дни Украина со Швецией подписала документ о военной помощи. О чем может идти речь?

Подробности, конечно же, полностью не раскрываются, но практически каждая страна НАТО подписывает сейчас двустороннее соглашение с Украиной — документы о военно-техническом сотрудничестве, и практически каждый из этих документов на определенный срок. Например, страны G7 аналогично подписывают документы о поддержке Украины в перспективе, и они касаются не только военно-технического сотрудничества.

Швеция имеет большое количество интересных решений военного назначения для Украины. Например, это вопрос о подготовке пилотов, и использование самолетов Saab Gripen для таких целей вполне реально. Я не говорю о том, что эти самолеты будут получать вооруженные силы Украины, но их могут использовать для получения базовых навыков пилотирования. Поэтому не исключаю, что в этом плане было действительно принято определенное решение, в том числе в рамках авиационной коалиции. Ну и конечно же, Швеция принимает участие в ряде проектов военного характера, как среди стран Скандинавии, так и в принципе в центральной Европе. Поэтому абсолютно неудивительно то, что эта страна одной из первых подписала подобного рода документ о сотрудничестве.

В последние месяцы активно обсуждается поставка Украине F-16. Вопрос, кажется, решен, но истребители прибудут в Украину только в первом квартале 2024 года. Вы полагаете, к этому моменту надобность в таких машинах не отпадет?

Война будет продолжаться и в 2024 году, сейчас ничего не закончится — нет никакой перспективы завершения войны в этом году.

В августе в Нидерландах начинается процесс подготовки пилотов для F-16. Кроме того имеется уже коалиция с распределением ролей не только по подготовке, но, как я понимаю, по передаче этих истребителей. Конечно, ряд вопросов еще будет решаться, но в целом коалиция уже сформировалась. Подготовка пилотов небыстрое дело, она занимает до полугода, будут решаться другие сопутствующие вопросы, например, подготовка технического персонала, обустройство того или иного аэродрома, налаживание инфраструктуры.

А когда на территории Украины появится аэродром, способный принимать F-16, он станет объектом номер один для ракетных ударов со стороны России. Следовательно этот аэродром необходимо обеспечить воздушной обороной эшелонированного типа, фактически на таком же уровне, на котором сейчас защищен Киев. То есть, как вы видите, довольно объемный комплекс вопросов нужно решать именно в 2024 году. Очень жаль, что этот процесс сдвинулся только сейчас. Было бы намного лучше, чтобы это происходило в 2022 году, но, к сожалению, такова реальность.

Франция передает Украине ракеты SCALP. Что они дают в нынешней ситуации на фронтах?

Фактически это аналог Storm shadow. Великобритания и Франция совместно разрабатывали дозвуковые крылатые ракеты, и они уже хорошо себя зарекомендовали. Россия не имеет на сегодняшний день какого-то абсолютного гарантированного средства противодействия этим ракетам, и их системы ПВО испытывают большие проблемы с перехватом Storm shadow.

SCALP, будучи аналогом, позволит аналогично наносить удары по российским военным объектам в глубине временно оккупированных территорий Украины именно в тыловой зоне. То есть они позволяют «доставать» объекты на расстояниях 250-300 км.

По итогам саммита НАТО было заявлено, что военная помощь Украине будет продолжена и после окончания войны для поддержания безопасности. Как вы оцениваете эти перспективы?

Это долгосрочное партнерство, которое будет заключаться не только в предоставлении Украине необходимого вооружения и техники, но еще и военно-техническое сотрудничество, поскольку у Украины до полномасштабного вторжения все же был собственный военно-промышленный комплекс и была возможность производить те или иные виды вооружений. Конечно, этот комплекс пострадал, и еще пострадает не единожды, пока длится война, но после ее завершения мы можем сосредоточиться, в том числе и на восстановлении этих возможностей, чтобы рассчитывать не только исключительно на поддержку наших партнеров, но и обеспечивать себя хотя бы определенного рода номенклатурой техники и вооружений. В этом вопросе, безусловно, будет развитие отношений между Украиной и нашими партнерами.

Правильно ли я понимаю, что западные партнеры могут построить заводы, производящие военную технику на территории Украины?

Мы сейчас уже слышим, есть заявление от того же немецкого концерна Rheinmetall относительно строительства завода, хотя я не вижу перспективы серийного производства на нем танков в настоящее время и вообще до окончания войны. Но как ремонтная мастерская он вполне может действительно выполнять свои функции.

Турция заявляет о строительстве завода по производству разведывательных беспилотников. Опять же возникают вопросы, насколько это целесообразно до окончания войны. Еще до войны у Польши и Украины неоднократно возникали разного рода проекты и идеи создания совместного производства, например, мобильного миномета, либо же совместной самоходной артиллерийской установки. То есть перспективы уже есть, и не исключено, что может возникнуть аналогичный совместный проект.

Очень многие комментаторы в эти дни вспоминали о саммите в Бухаресте 2008 года, 15 лет назад после этого было нападение на Грузию, был 2014 год в Украине и так далее. Учитывая, что для вступления Украины или любой другой страны требуется решение всех членов альянса, а пророссийская позиция Венгрии известна, не наступит ли НАТО на те же самые грабли снова? Сделали ли западные партнеры, члены НАТО, выводы?

Мы прекрасно знаем, почему Орбан так ведет себя по отношению к Украине. Это, по сути, купленный Россией премьер-министр Венгрии и правящая вся верхушка партии Фидес, карманные политики на подкормке у российского преступного режима. Если бы Орбан действительно был хладнокровный политик, которого бы интересовали интересы Венгрии, а не исключительно его личные коммерческие, то он бы, безусловно, вообще не принимал участие во всем этом фарсе с попыткой дискредитировать Украину и остановить ее поддержку.

Поведение же во время саммита в Бухаресте было обусловлено несколько иным видением, но абсолютно неправильным и ошибочным.

Если бы 15 лет назад были приняты совершенно другие решения, не было бы тех трагедий, которые мы смогли увидеть в 2008, 2014 и тем более 2022 годах.

Россия боится НАТО — в том то вся суть. Россия нарочито демонстрирует непредсказуемость, но там прекрасно понимают свой ресурс, свой потенциал, на что они способны против НАТО. Они понимают, что у них нет вариантов, особенно после 2022 года, когда российская армия даже с Украиной не смогла справиться.

А сейчас, если говорить об угрозах, то могут быть только угрозы террористических актов, либо каких-то гибридных провокаций, но не открытой конфронтации в полномасштабном формате.

А поэтому, если бы в Бухаресте был бы сделан правильный выбор, всей этой трагедии общеевропейской не было бы и всех этих последствий, которые на себя ощущают все, не было бы. Но недальновидность тех политиков привела именно к той политической ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день.

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