Ночной удар с воздуха по Украине. Киев атаковали беспилотниками третью ночь подряд

В ночь на четверг, 13 июля, армия РФ нанесла очередной удар по территории Украины ракетами и беспилотниками. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 20 ударных дронов Shahed, а также двух крылатых ракет «Калибр». Власти Киева заявили, что большинство беспилотников было выпущено по столице, которая подверглась атаке третью ночь подряд. Обломки БПЛА упали четырех районах Киева.

Реклама Читать далее

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что минувшей ночью силы РФ выпустили по Украине 20 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 с двух направлений: Приморско-Ахтарск (с южного направления) и с севера (курское направление). Также из акватории Черного моря были запущены две крылатые ракеты «Калибр», а баллистическую ракету «Искандер-М» выпустили с территории Крыма. ВСУ утверждает, что все 20 дорнов и два «Калибра» были сбиты средствами ПВО.

Военная администрация Киева отметила, что большая часть беспилотников была нацелена на Киев. «Третий день подряд Киев атакуют барражирующие боеприпасы Shahed. Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствам ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей», — написал глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко. Он сообщил, что обломки сбитых дронов обломки упали в четырех районах украинской столицы — Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком. Попок сообщил, что в Дарницком райне госпитализированы с травмами девушка 19 лет и мужчина 23 лет (с осколочными ранениями). В Шевченковском районе во время ликвидации последствий удара спасен один человек.

МВД Украины сообщило о последствиях падения обломков БПЛА в Киеве:

На пятом этаже 16-этажного дома в Киеве возник пожар. Двое человек пострадали от угарного газоа. Еще одного человека эвакуировали.

Поврежден верхний этаж 25-этажного дома в Дарницком раойне. У двоих жителей осколочные ранения, они госпитализированы.

Загорелось одноэтажное здание. Пожар распространился на крышу. Он потушен.

Обломки дрона упали на придомовую территорию одного из домов.

Мэр Киева сообщал о гибели одного человека при пожаре в многоквартирном доме в Подольском районе. Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар в доме 78 по проспекту Правды имел бытовой характер, а гибель жителя не связана с обстрелами.

Администрация Хмельницкой области сообщила, что минувшей ночью в регионе силами ПВО была сбита российская ракета: «Сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракету войск России. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет». Ранее сообщалось, что ночью в области звучали взрывы.

Администрация Николаевской области заявила, что ночью обломками сбитого российского «Калибра» было повреждено здание учебного заведения и десять частных домов.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что ночью в небе над регионом был сбит один ударный беспилотник.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться