505-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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Четверг, 13 июля, — 505-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:52 WSJ: российские спецслужбы уволили 15 высокопоставленных офицеров, а еще 13 допросили после мятежа Пригожина

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники пишет о том, что после мятежа Пригожина и его боевиков российские спецслужбы допросили высокопоставленных офицеров, а 15 человек и вовсе уволили, обнаружив их связи с ЧВК «Вагнер».

Среди этих 15 человек есть и генерал Суровикин, о задержании которого ранее сообщала The Moscow Times, а затем написали Financial Times, Bloomberg и «Важные истории». Где находится Суровикин сейчас, неизвестно до сих пор. По данным WSJ, он подвергался многочисленным допросам.

В числе задержанных бывший заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Михаил Мизинцев, заместитель Суровкина Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки Владимир Алексеев. Двух последних отпустили и отстранили от службы.

Официальные российские лица ситуацию пока не комментируют.

15:33 Троих подростков задержали оккупационные власти за то, что они спустили российский флаг в унитаз

По данным ASTA, трое подростков 14-ти, 16-ти и 17-ти лет задержаны в Ивановке Херсонской области по подозрению в том, что они сорвали с фасада докума культуры российский флаг и спустили его в унитаз.

15:17 Украинцы проводят испытания противотанковых мин

Бывший украинский военнослужащий и изобретатель Евгений Гнаток и его коллега Максим Дупак устанавливают модель противотанковой мины на беспилотный наземный аппарат во время полевых испытаний в Киевской области, Украина, 7 июля 2023 г. REUTERS - ALINA SMUTKO

14:38 Россия сбросила фугасную авиабомбу на остров Змеиный

Украинское оперативное командование «Юг» заявило, что сегодня утром на рассвете российская армия с помощью тактической авиации сбросила фугасную авиабомбу на остров Змеиный.

За время полномасштабного вторжения остров Змеиный приобрел символическое значение. Россия оккупировала остров практически сразу 24го февраля 2022 года и захватила 13 украинских военнослужащих местного гарнизона. Знаменитая фраза одного из украинских пограничников, стала крылатой. Он отказывался сдаться и пожелал российскому кораблю отправляться в определенном направлении. Позже с этой фразой была выпущена почтовая марка.

30 июня 2022 года ВСУ нанесли удар по острову, заставив отступить российскую армию. 8 июля 2023 года, в 500-й день полномасштабной войны Владимир Зеленский посетил остров. «Я хочу поблагодарить – именно отсюда, с этого места победы – каждого из наших солдат за эти 500 дней», сказал он в своем обращении.

14:12 Путь Украины в НАТО — без сроков, но с перспективой

Несмотря на отсутствие конкретных обещаний, вильнюсский саммит подтвердил «путь Украины» в НАТО, сказал на итоговой пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон. Его украинский коллега был не столь оптимистичен. После жесткой критики Альянса к концу двухдневной встречи в столице Литвы Владимир Зеленский, подводя итоги, сказал: «Результаты хорошие, но, если бы было приглашение, были бы идеальными».

Особо президент Украины отметил важность решения о снятии требования к Украине выполнять План действий по членству в НАТО. О перспективах украинского членства в Альянсе, о новом оружии и другой военной помощи, которую будут оказывать страны G7 Украине корреспондент RFI поговорила с экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука, военным и политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко.

►►► Интервью RFI на русском с Коваленко читайте здесь.

14:04 Россия обстреляла 12 областей Украины, атаковав 122 нас. пункта и 47 объектов инфрастуктуры

Такие данные приводит украинский Военный медиацентр со ссылкой на Ситуационный центр Минобороны страны. Российские обстрелы велись из гранатометов, минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотников, тактической авиации и крылатых ракет «Калибр».

Общее количество погибших и пострадавших уточняется.

13:43 CNN: Украина уже получила американские кассетные боеприпасы

Украинский командующий операцией объединенных сил «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил CNN, что Украина уже получила американские кассетные боеприпасы.

«Мы только что получили их, но еще не использовали. Они могут радикально изменить ситуацию на поле боя», — пояснил Тарнавский. По предположению украинского генерала Россия «также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество. Противник откажется от той части местности, где это возможно использовать».

13:00 Отстранение от должности командарма Ивана Попова — скандал в военном командовании РФ стал публичным

В России стал публичным конфликт между высшим военным руководством и генерал-майором Иваном Поповым, командующим 58-й армией Южного военного округа. Депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом командовавший 58-й армией, опубликовал аудиообращение Попова к подчиненным, в котором тот рассказал, что его отстранили от должности после доклада начальству, в котором он «жестко» обозначив проблемные вопросы в армии. Подлинность этой записи де-факто подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который обрушился с критикой на Гурулева, заявив, что обращение генерала Попова было «непубличным».

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Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" выпустил "обращение к солдатам", в котором раскритиковал командование и сообщил о своем отстранении от должности. © via REUTERS - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

12:48 Что думают украинцы об итогах саммита НАТО — ВИДЕО

12:15 Зерновая сделка: генсек ООН призвал Путина продлить соглашения. Лавров заявил, что ничего не слышал

На следующей неделе, 17 июля, истекает срок действия зерновой сделки. В связи с чем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал российского президента продлить зерновое соглашение. Он направил Путину соответствующее письмо.

Суть предложения главы ООН в том, чтобы «устранить препятствия для операций Россельхозбанка» (видимо, речь идет о снятии санкций) для обеспечения дальнейшей раборты черноморской инициативы.

11:50 За сегодняшнее утро ФСБ сообщила сразу о трех делах о госизмене в отношении нескольких человек

Трансгендерного мужчины, жителя Орловской области, волонтера «ОВД-инфо» — из-за пожертвований ВСУ.

28-летнего жителя Вязников Владимирской области — за намерение вступить в добровольческий легион «Свобода России», воюющий на стороне ВСУ., Его задержали еще в мае в Брянской области при попытке тайно перейти границу с Украиной .

Двоих жителей Курской области — за шпионаж в пользу Украины. Якобы они передавали украинской армии данные о нахождении «районов погрузки, содержания и путей следования военной техники». ФСБ подозревает, что они являются частью большой группы проукраинских агентов. Неизвестно, задержаны ли остальные.

11:30 Telegram-каналы: подразделения «Вагнер» покидают «тыловые лагеря» в РФ и оккупированной Луганской области

На опубликованных видео видно движение автомобильных колонн в сопровождении полиции, причем часть машин с белорусскими номерами. Ранее появлялись сообщения, что боевики ЧВК «Вагнер» направляются в Беларусь. Наличие белорусских госномеров подтверждает эту версию.

Накануне мнобороны РФ заявило, что тяжелое вооружение «вагнеровцев» будет передано ведомству. То есть речь идет о разоружении этого полулегального в РФ и признанного во многих странах террористическим военного формирования.

10:45 Киев под российской атакой беспилотников

Российская атака дронов на Киев. 13 июля, 2023. REUTERS - GLEB GARANICH

10:18 Британская разведка: чеченские подразделения российской армии в боях используют автомобили-тараны

В июне текущего года появились сообщения, а том что российские войска начали использовать устаревшие бронированные автомобили, начиненные несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж машины, скорее всего, покидает машину после того, как выводит ее на курс (такие машины часто называют «автомобиль-бомба» или «шахид-мобиль» — прим. ред.).

Всплеск применения таких автомобилей был зафиксирован в районе Марьинки вблизи Донецка. Именно этот район за несколько дней до этого укрепляли чеченские подразделения. Британская разведка предполагает, что «чеченские силы являются первопроходцами в этой тактике». Ведь их опыт применения таких устройств «известен еще со времен чеченских войн 1990-х годов». Более того, британское оборонное ведомство ссылается на сообщения а том, что в январе 2023 года такие устройства применяли и чеченцы, воюющие на стороне ВСУ.

Минобороны Великобритании предполагает, что большинство таких автомобилей-таранов наверняка взорвались до того, как успели достичь цели. Либо подрываясь на противотанковых минах, либо от прямого огня. Однако, они вызывают «чрезвычайно мощные взрывы, которые, тем не менее, могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/W0elAo8I8N



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZAus5mizPl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 13, 2023

09:40 ВСУ «продолжают ведение наступательной операции» на трех направлениях — Генштаб

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что Украинская армия «продолжает ведение наступательной операции» на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, на направлениях Новоданиловка — Широкая Балка, Малая Токмачка — Новопокровка ВСУ «имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах». Однако, по словам Ковалева, Россия оказывает мощное сопротивления, активно применяя резервы.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На южном фланге наступления имели «частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

На четырех направлениях — Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском — ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск. Состоялось 35 боевых столкновений. Генштаб ВСУ заявляет, что все российские атаки отбиты.

09:07 Ночью Россия атаковала Киев беспилотниками

ВСУ зафиксировали 20 дронов «Шахед 136/131», запущенных Россией в эту ночь. Все они были сбиты. Большинство дронов целилось по Киеву и их обломки упали в четырех районах украинской столицы — Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком. По сведениям ВСУ, беспилотники запускались из с северо-востока (Курск) и юго-востока (Приморско-Ахтарск).

МВД Украины сообщило о последствиях падения дронов в Киеве:

На пятом этаже 16-этажного дома в Киеве возник пожар. Двое человек пострадали, надышавшись угарным газом. Еще одного человека эвакуировали.

Поврежден верхний этаж 25-этажного дома. У двоих жителей осколочные ранения, они госпитализированы.

Загорелось и одноэтажное здание. Пожар распространился на крышу. Он потушен.

Некоторые обломки упали на придомовую территорию одного из домов.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе Киева из-под завалов извлекли тело погибшего.

Генштаб ВСУ сообщает, что помимо дронов, Россия запустила по Украине две крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря и одну баллистическую — «Искандер-М» из Джанкоя в Крыму. Два «Калибра» были сбиты, по «Искандеру-М» информация еще уточняется.

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