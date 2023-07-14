506-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн

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Пятница, 14 июля, — 506-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на фронотовых позициях в районе Бахмута, 13 июля 2023 г.

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20:02 ООН: более двух недель Координационный центр в Стамбуле не регистрировал разрешения на проход судов

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос государственного агентства ТАСС.

19:41 Сирена: Самарских мобилизованных отправили в бой в районе Бахмута «с голыми руками»

19:24 Зеленский: Россия прилагает максимум усилий, чтобы остановить наших солдат на востоке и юге фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что украинцы должны понимать, что Россия задействует все возможные ресурсы, чтобы остановить продвижение киевских войск на востоке и юге страны.

«Мы все должны очень четко, максимально четко понимать, что российские войска на наших южных и восточных землях делают все возможное, чтобы остановить наших солдат», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении после совещания с высшим командным составом.

«И каждая тысяча метров нашего продвижения, каждый успех каждой боевой бригады заслуживает нашей благодарности».

18:53 Ольга Авдеева из Ижевска оставила надпись «фашисты» на стене театра оперы и балета, год спустя на нее завели уголовное дело о «дискредитации» армии

Хирург и многодетная мать оставила надпись под баннером Z на стене местного театра оперы и балета, который находится на центральной площади города, год назад. На тот момент с нее взяли подписку о невыезде и назначили психиатрическую экспертизу.

Об этом со ссылкой на саму Андрееву сообщили журналисты «ОВД-Инфо».

Кроме надписи на фасаде театра Ольга Андреева, в том числе, выходила на антивоенные пикеты, что стало, по ее мнению причиной к возбуждению уголовного дела.

«Многие против войны, но мы безоружны и разрозненны. А силовая система — это люди объединенные, вооруженные законом. Хотя они противоречат конституционным принципам гуманности и справедливости, но общество это пока не отвергло. Я доступным мне способом борюсь с фашизмом», — сказала Авдеева телеканалу «Дождь».

18:16 DW: Имя Вагнера «малюют на окровавленных флагах» — правнучка композитора

18:06 МИД РФ: Москва категорически не приемлет позицию Запада, что военная помощь Киеву приблизит политико-дипломатическое урегулирование

18:04 Министры ЕС поддержали увеличение помощи Украине, но разошлись во мнениях относительно других расходов

Министры финансов стран Европейского Союза в пятницу единогласно поддержали выделение дополнительных средств Украине за счет пополнения ее долгосрочного бюджета, хотя по другим расходам сохраняются разногласия, которые могут привести к задержке или блокированию предлагаемой помощи Киеву.

Министр финансов Испании Надя Кальвино сообщила на пресс-конференции, что министры финансов стран ЕС, собравшиеся в пятницу, поддержали продолжение финансовой поддержки Украины.

«Председательствующая в ЕС Испания намерена действовать быстро, чтобы к январю 2024 г. создать стабильную структуру», —сказала она.

Кальвино добавила, что для поддержки Украины, экономика которой пострадала от вторжения России, потребуется дополнительная техническая работа.

Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС до 2027 года на 66 млрд. евро (74,11 млрд. долл.). Часть средств для Украины составит 17 млрд. евро, еще 33 млрд. евро — кредиты.

Остальные средства предназначены для покрытия более высоких процентных платежей, миграционной политики и увеличения инвестиций в критически важные технологии.

Министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила, что ее страна недовольна тем, что обзор бюджета ЕС не охватывает также дополнительные потребности соседей Украины по ЕС, которые приняли беженцев, спасающихся от конфликта.

17:43 Воздушная тревога объявлена по всей Украине

17:34 Обвиняемый сотрудник российской разведки экстрадирован в США из Эстонии

Предполагаемый сотрудник российской разведки, обвиняемый Соединенными Штатами в контрабанде американской электроники и боеприпасов в Россию для помощи в войне против Украины, был экстрадирован из Эстонии, – сообщили в пятницу федеральные прокуроры.

Ожидается, что обвиняемый Вадим Конощенок предстанет перед федеральным судом в Бруклине в пятницу. Прокуроры просят заключить его под стражу до суда, считая, что он может скрыться от правосудия.

16:48 SOTA: В Воронеже осудили священнослужителя за «дискредитацию» ВС РФ в разговоре с покупателями церковной лавки

16:21 Режиссер Этьен Люно : «Чехов отвечает за Путина не больше, чем Мольер отвечал за Наполеона»

В обширной неофициальной программе Авиньонского фестиваля, той, где театральные менеджеры отбирают спектакли на предстоящий театральный сезон, коллектив Le Grand Tigre представляет свою оригинальную работу T.C.H.E.K.H.O.V. — спектакль о жизни Антона Павловича Чехова, написанный на основе четырех главных пьес российского драматурга: «Чайки», «Вишневого сада», «Дяди Вани» и «Трех сестер».

→ ПОДРОБНОСТИ

16:17 Россия не делала никаких заявлений по поводу продления зерновой сделки, — Песков

15:43 Эрдоган заявил, что Анкара и Москва едины во мнении по вопросу продления «зерновой сделки» — «Анадолу»

«Мы готовимся принять (президента России Владимира) Путина в Турции в августе. Мы едины во мнении в вопросе продления черноморского зернового коридора», — заявил Эрдоган, передает турецкое госагентство «Анадолу».

«(Генеральный секретарь ООН Антониу) Гутерриш направил письмо Путину. Я надеюсь, что этим письмом мы обеспечим продление зернового коридора совместными усилиями — нашими и России», — сказал Эрдоган журналистам.

Накануне Путин, отвечая на вопрос кремлевского корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, заявил, что «ничего» из российских условий, выдвинутых при заключении «зерновой сделки», «не было сделано». В числе условий он указал «логистику, страхование, движение денег, связанных с оплатой» российской продукции.

«Все — игра в одни ворота! Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено! Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно! Ну слушайте: хватит, в конце концов», — заявил Путин.

Что касается письма от генерального секретарья ООН Антониу Гутерриша относительно «зерновой сделки», Путин сказал, что этого письма он «не видел». «Мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — добавил президент РФ.

Накануне Антониу Гутерриш сказал, что его письмо содержит «конкретные предложения», которые, как он рассчитывает, могут привести к продлению сделки. Он также отметил, что не получил ответа от российской стороны.

Агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, Гутерриш предложил Путину продлить «зерновую сделку» на несколько месяцев, чтобы дать ЕС время подчключить дочернюю структуру «Россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT. По данным источников агентства, Евросоюз рассматривает такую возможность в обмен на продление черноморской зерновой инициативы.

15:13 Под Николаевом обнаружены тела двух гражданских, убитых военными РФ в период оккупации — областная прокуратура

На освобожденной территории Николаевской области правоохранители обнаружили тела двух мирных жителей, мужчин 20 и 34 лет, расстрелянных российскими военными весной 2022 года, заявляет региональная прокуратура.

Тела были эксгумированы в селе Степовое Николаевского района и направлены в Николаевского областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ведется расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления, говорится в сообщении прокуратуры Николаевской области.

14:32 Наемники группировки «Вагнер» уже в Беларуси и работают военными инструкторами — минобороны Беларуси

Как сообщила пресс-служба минобороны Беларуси, под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск, и в качестве инструкторов выступают наемники группировки «Вагнер».

В репортаже телеканала «ВоенТВ» показали как проходят тренировки служащих белорусских территориальных войск в сопровождении «вагнеровцев». В ролике лица инструкторов из группировки «Вагнер» не видны — они снимались в масках.

Сколько наемников «Вагнера» прибыли в Беларусь, минобороны не сообщает. До этого телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщал, что в Беларуси могут находиться около 200 наемников группировки «Вагнер».

14:21 Спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что Россия вывела практически всех своих военных из Беларуси

Россия в рамках ротации вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку, заявил спикер Госпоргранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге в Киеве. Его цитирует «Украинская правда».

«Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси», — заявил Демченко.

При этом он подчеркнул, что нельзя исключать, что в ближайше время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные российские подразделения. «Но на данный момент мы такого не фиксируем», — добавил спикер украинской государственной пограничной службы.

По словам Демченко, украинская Госпогранслужба не наблюдает организованного заведения в Беларусь российских наемников.

13:54 Путин подписал указ о выплате по 5 млн рублей семьям погибших строителей защитных линий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям участников возведения фортификационный рубежей будет выплачивать по пять миллионов рублей в случае их гибели. За ранение строителям власти обещают выплатить по три миллиона рублей.

По подсчетам издания «7×7», с начала полномасштабной войны РФ против Украины, погибли двое рабочих, которые строили засечную чертув Курской области. Случаи ранения строителей на приграничных территориях при обстрелах существенно участились с мая 2023 года, отмечает издание.

13:40 Закрытие консульского агентства Польши в Смоленске: в Варшаве пообещали отвечать в соответствии с принципом взаимности

«Если Россия начнет ликвидировать наши учреждения, мы будем соответствовать принципу взаимности», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (цитата по «Польскому радио»).

Ранее в пятницу власти РФ объявили о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, созданного после авиакатастрофы 2010 года, в результате которой погибли 96 поляков, в том числе президент страны Лех Качиньский и его жена.

«Польское радио» отмечает, что консульский отдел в Смоленске преимущественно занимался местами памяти, в частности Польским военным кладбищем в Катыни, а также оказывал поддержку польским паломникам.

У Польши остаются действующее посольство в Москве, а также генконсульства в Санкт-Петербурге, Иркутске и Калининграде.

13:25 При обстреле поселка в Брянской области погибла женщина, еще трое человек пострадали — губернатор

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что при обстреле поселка Белая Березка погибла женщина 1939 года рождения, еще трое человек получили легкие ранения. Среди пострадавших — 16-летний подросток, заявил губернатор.

По его словам, в результате обстрела загорелись три жилых дома. Богомаз утверждает, что удар нанесли вооруженные силы Украины.

Ранее кадры с, как утверждается, последствиями обстрела Белой Березки появились в российских телеграм-каналах.

13:04 Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе на пять лет для некоторых военнообязаных, включая солдат и сержантов

Госдума одобрила во втором, основном, чтении поправки, повышающие на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан с воинскими званиями, сообщает «ТАСС».

Законопроект предлагает установить новые возрастные пределы пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

Поправки предполагают и увеличение предельного возраста запасников в мобилизационном резерве. Для граждан из запаса в званиях старших офицеров он составит 65 лет (сейчас чаще всего — 60 лет), для младших офицеров — 60 лет (вместо 55 лет), для имеющих другие звания — 55 лет (вместо 45 лет). Предельный возраст для высших офицеров остается таким же — 70 лет.

Сообщается, что новыe нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Предусмотрен переходный пeриод до 1 января 2028 года, в течение которого граждан поэтапно станут переводить в отставку.

12:50 «Не считаем, что это вопрос нашей повестки дня»: Песков о скандале вокруг отстранения генерала Попова

«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться. (...) Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его спросили, в курсе ли Владимир Путин об обнародованных высказываниях отстраненного от командования 58-й армией генерал-майора Ивана Попова (цитата по «Маяк»).

12:14 Президент ЮАР утверждает, что Путин приедет на саммт БРИКС. В Кремле заявили, что формат участия президента РФ еще не определен

Саммит БРИКС в ЮАР в августе пройдет в очном формате, и Владимир Путин на него приедет, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Его цитирует местное издание Eyewitness News.

Об этом же заявил глава Делового совета БРИКС Ставрос Николау. По его словам, лидеры всех пяти стран-участниц БРИКС будут присутствовать на саммите. Он подчеркнул, что встреча будет проходит именно в очном, а не в виртуальном формате.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат участия Путина в саммите БРИКС еще не определен и на этот счет продолжаются обсуждения. Слова Пескова передает «ТАСС».

В марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. ЮАР, где запланирован саммит БРИКС, является членом МУС.

11:49 Власти РФ закрыли польское консульское агентство в Смоленске

Правительство РФ по предложению МИД РФ закрыло консульское агентство Польши в Смоленске, говорится в распоряжении российского премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В правительстве пояснили, что решение о закрытии польского консульского агентства было принято в ответ на «недружественные антироссийское действия правительства Польши», передает российское госагентство «ТАСС». В частности речь идет об изъятии российской дипломатической недвижимости и сокрашении дипломатического присутствия РФ в Польше, говорится в публикации «ТАСС» со ссылкой на кабинет министров РФ.

В апреле этого года стало известно об изъятии школы при посольстве РФ в Варшаве. МИД Польши заявлял, что школа при посольстве РФ и еще одно здание, где ранее проживали российские дипломаты, не используются в дипломатических и консульских целях и находятся в незаконном владении РФ.

Весной этого года польская прокуратура изъяла более миллиона долларов со счетов посольства РФ. Причиной стали подозрения, что деньги могут использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств.

14 июля посол Польши в России Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ для вручения ему ноты с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске, сообщило российское дипведомство. В своем коммюнике МИД РФ выступил с привычными обвинениям в адрес Варшавы в поддержке Киева, поставках Украине вооружений, «ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия». МИД РФ также обвиняет власти Польши в «провокационных выходках в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захвате российской дипломатической недвижимости и хищении денежных средств посольства России».

Консульское агентство Польши в Смоленске работало с 2011 года. В России у Польши остаются три генеральных консульства — в Петербурге, Калининграде и Иркутстве. В Москве находится посольство Польши.

10:59 ISW: Скандал вокруг отстранения командарма Попова говорит о том, что российская военная вертикаль все более хрупка

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что отстраненный от командования 58-й армией генерал-майор Иван Попов, записав свое аудиосообщение, пытался напрямую достучаться до Кремля, минуя свое непосредственное военное начальство.

Его целью, по мнению аналитиков ISW, вероятно, является частичное или полное отстранение руководителя генштаба Валерия Герасимова от командования операциями российских войск в Украине.

Аналитики центра указывают на растущее число прецедентов в российских войсках, когда полевые командиры не подчиняются главе генерального штаба для достижения желаемых целей.

«Уже трое видных деятеля российских военных действий в Украине (Теплинский, Пригожин и Попов) попытались ослабить авторитет Герасимова и Шойгу в связи с глубокой обеспокоенностью из-за истощения их сил и попытались использовать свою ответственность на ключевых участках фронта, чтобы выйти из субординации и заставить Кремль действовать в свою пользу», — говорится в сводке ISW.

«Все более хрупкая российская цепочка командования может привести к критическому командно-административному кризису в будущем», — полагают аналитики.

→ Отстранение от должности командарма Ивана Попова: скандал в военном командовании РФ стал публичным

10:26 Губернаторы Воронежской и Курской областей сообщили о ночных дроновых атаках

В нескольких километрах от Воронежа были сбиты три беспилотника, заявил сегодня утром губернатор региона Александр Гусев.

«Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Гусев, не уточнив подробностей. Ранее СМИ со ссылкой на жителей Воронежа сообщали о громком взрыве на окраине города.

Об атаке беспилотника сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, минувшей ночью в городе Курчатове произошло «падение БПЛА» с последующей детонацией. Курчатов находится около Курской АЭС. Никто из жителей не пострадал, критически важные объекты не повреждены, утверждает Старовойт. «Частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление», — сообщил губернатор, пообещав помощь с восстановлением дома.

Телеграм-канал Mash пишет, что атаковавший Курчатов дрон был самодельным, на реактивной тяге и врезался в дерево. «До этого такие дроны у ВСУ не встречались», — утверждает Mash.

09:42 Пентагон подтверждает, что группировка «Вагнер» больше не задействована значительным образом в войне РФ против Украины

«На этом этапе мы не видим, чтобы силы „Вагнера“ принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине», — заявил официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает Reuters.

09:26 Суд в Краснодаре арестовал уроженца Украины, подозреваемого в убийстве российского подводника Станислава Ржицкого

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, подводника Станислава Ржицкого.

Сергей Денисенко решением суда арестовал до 10 сентября. Судья на процессе огласила, что подозреваемый — уроженец города Сумы, имеющий гражданства Украины и РФ и проживавший в Туапсе. СМИ сообщали, что Денисенко — бывший президент Федерации шотокан карате-до Украины.

Накануне в Следственном комитете РФ заявили, что Денисенко на допросе признал вину в убийстве Ржицкого. Российское госагенство «ТАСС» сообщает, что на суде он сказал, что раскаивается в содеянном. Также на заседании суда Денисенко заявил, что не сотрудничал со спецслужбами Украины.

Мотив преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал, заявил Денисенко. Что именно стало причиной убийства, он не сказал.

По сообщению российского госагентства «РИА Новости», подозреваемый заявил, что перед задержанием планировал уехать в Швейцарию, где у него «жена и младшие дети». О том, что у Денисенко есть двое малолетних детей, сообщалось также на заседании суда.

Подводник Станислав Ржицкий, в последние месяцы работавший замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, был застрелен 10 июля во время утренней пробежки.

Украинская военная разведка утверждает, что Ржицкий, комадовавший подлодкой «Краснодар», причастен к ракетным обстрелам Украины. При этом отец Ржицкого сообщил СМИ, что он не участвовал в войне РФ против Украины и подал рапорт на увольнение в декабре 2021 года.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ГУР не имеет отношения к убийству российского подводника, а «корни того, что произошло в РФ, нужно искать внутри самой России».

08:52 Путин: «„ЧВК Вагнер“ не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях»

Отвечая на вопрос кремлевского обозревателя издания «Коммерсант» Андрея Колесникова о том, сохранится ли «ЧВК Вагнер» как боевая единица, президент РФ Владимир Путин заявил, что «ЧВК Вагнер» юридически не существует.

«Ну так ЧВК „Вагнер“ не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!», — цитирует «Коммерсант» заявление Путина, сделанное им при посещении «Форума будущих технологий».

«Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — продолжил Путин.

Таким образом, Путин прямо подтвердил, что многие годы группировка «Вагнер» действовала вне закона, так как, по законам РФ, не могут существовать частные военные компании.

После мятежа «ЧВК Вагнер» Путин заявлял, что группировку «Вагнер» полностью обеспечивало государство, и только с мая 2022 по май 2023 года на нее было потрачено из бюджета более 86 миллиардов рублей.

08:43 Погибший в Украине французский журналист Арман Сольдин посмертно награжден орденом Почетного легиона

08:33 Россия ночью атаковала Украину «Шахедами», 16 из 17 дронов сбиты, сообщили в ВСУ. В Кривом Роге есть попадание

Этой ночью Россия атаковала Украину 17 ударными беспилотниками Shahed-136/131 с юго-восточного направления, сообщают в Воздушных силах ВСУ. 16 из них были сбиты, заявляют украинские военные. Кроме того, в их сводке говорится, что ночью украинская ПВО сбила также один разведывательный дрон.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что в Кривом Роге есть попадание, в результате которого пострадал 56-летний мужчина.

«Повреждено коммунальное предприятие. На его территории разрушено одно административное здание, еще три изуродованы. Разбитая спецтехника. Также пострадали транспортная компания и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома», — написал Лысак в телеграм-канале.

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