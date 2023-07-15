Боевики «ЧВК Вагнера» нашли Цель в Беларуси: что известно

Утром 15 июля телеграм-канал «Беларускi гаюн» сообщил о прибытии на территорию Беларуси большой колонны боевиков российской «ЧВК Вагнера». Позднее информацию подтвердили украинские власти. Редакция RFI собрала информацию, известную на данный момент.

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Маршрут передвижения колонны вагнеровцев утром 15.07.2023. Версия канала «Беларускi гаюн».
Маршрут передвижения колонны вагнеровцев утром 15.07.2023. Версия канала «Беларускi гаюн». © https://t.me/Hajun_BY/7102
RFI
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Как сообщил «Беларускi гаюн», колонна проследовала из России через белорусские города Кричев, Рогачев и Бобруйск в сторону Осиповичей (Могилевская область). Конечная (пока) точка ее маршрута — палаточный лагерь в деревне Цель Осиповичского района.

По данным канала, колонна состояла «как минимум из 60 грузовых и легковых автомобилей» с номерами так называемых «ДНР» и «ЛНР». Колонну сопровождали белорусские гаишники.

 

 

Через несколько часов Госпогранслужба Украины подтвердила информацию о появлении «вагнеровцев» в Беларуси.

«По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России», — заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко. «Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков», — также подчеркнули в ведомстве.

 

 

Напомним, о том, что близ Осиповичей строится полевой лагерь для «вагнеровцев», СМИ писали еще в конце июня. В частности, 26 июня издание «Вёрстка» сообщало о строительстве лагеря общей площадью 24 тысячи квадратных метров «на 8 тысяч коек». Уточняя, что он не единственный: «лагерей будет несколько».

 

 

6 июля самопровозглашенный «президент» Александр Лукашенко на пресс-конференции опроверг сведения о строительстве лагерей для наемников.

«Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у „ЧВК Вагнер“ другое видение по их размещению (…). На сегодняшний день вопрос передислокации подразделения не решен», — сказал белорусский диктатор.

Лукашенко также заявил, что его «абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов; если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно; все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки».

Самопровозглашенный добавил, что в Беларуси нет и главаря «ЧВК» Евгения Пригожина. 

Вечером 14 июля минобороны Беларуси сообщило о том, что «военным ведомоством» и «руководством компании» («ЧВК Вагнера») «выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск».

В тот же день на гостелевидении Беларуси вышел сюжет о том, как российские наемники «обучают» белорусских военнобязанных. 

 

 

В то же время в провагнеровском тг-канале появилась фотография Евгения Пригожина, который якобы ночевал в палатке в Беларуси с 11 на 12 июля. Судя по данным о полете его самолета, он мог прилетать на одну ночь, сообщил телеграм-канал «Агентство. Новости».

По данным канала «Беларускi гаюн», пригожинский самолет приземлился на аэродроме «Мачулищи», а затем оттуда в район Осиповичей улетели два вертолета ВВС Беларуси. На следующий день вертолеты снова прилетали в район Осиповичей, а затем вернулись на аэродром. Через два часа после их возвращения самолет Пригожина улетел в Санкт-Петербург.

 

 

Одновременно агентство Reuters, со ссылкой на источники в самой группировке, сообщило о том, что какое-то количество «вагнеровцев» уже находилось на белорусской территории не позднее 11 июля.

Это является «первым признаком того, что, по крайней мере, часть сделки по прекращению мятежа в России может быть реализована», предположило агентство. 

Когда на прошлой неделе Reuters в рамках поездки, организованной самопровозглашенными белорусскими властями, посетило палаточный лагерь под Осиповичами, «никаких признаков присутствия там бойцов „Вагнера“ обнаружено не было», также отметило агентство.

 

 

«Палатки на спутниковых изображениях у деревни Цель идентичны тем, что замечены на фото (других) военных полигонов (в Беларуси), где проходят подготовку российские военные перед отправкой на территорию Украины», — отметило «Радыё Свабода».

По другой версии, как пишет DW, строительство лагеря на месте заброшенной воинской части в деревне Цель может быть связано с планируемым размещением в Беларуси российского тактического ядерного оружия (ТЯО). В частности, такую версию высказал эксперт по гражданской безопасности Сергей Бесараб, сославшийся на то, что под Осиповичами находится воинская часть № 61732, на территории которой располагается 465-я ракетная бригада ВС Беларуси.

«Степень готовности лагеря может служить индикатором трансфера ядерных вооружений, а не головорезов Пригожина. Хотя нельзя исключать и взаимосвязи этих объектов», — предположил эксперт.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в вышедшем 8 июля интервью изданию Meduza заявил, что в Киеве не видят угрозы вторжения «вагнеровцев» со стороны Беларуси.

«Небольшая часть перейдет в Беларусь в качестве инструкторов для белорусских спецназовцев. Это 500–800, максимум тысяча человек (…). Но Беларусь не может быть заказчиком, это нищее государство, а „ЧВК Вагнера“ не работает бесплатно. Да и никаких внешнеполитических фундаментальных задач у этой страны нет, поэтому „ЧВК Вагнера“ они не могут использовать», — сказал Подоляк. Добавив, что «Пригожину вряд ли есть смысл заходить обратно в войну против Украины», «поэтому я не вижу никакого риска для Украины со стороны Беларуси».

В то же время, как сообщил 13 июля командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, Украина за последние десять дней установила на границе с Беларусью 30 минных полей.

Также «оборудовано около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники», — заявил Наев.

Напомним, по версии Кремля, прекратить «поход на Москву», —который боевики «ЧВК Вагнера» во главе с Пригожиным осуществляли 23-24 июня, — главаря группировки «уговорил» Лукашенко.

24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против участников группировки и самого Пригожина будет прекращено, и он сможет «уйти в Белоруссию».

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