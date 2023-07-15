В Украине суд отправил под стражу митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополита подозревают в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ против Украины. Сам он эти обвинения отвергает.

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Суд постановил отправить священнослужителя под стражу до 14 августа. В качестве альтернативы он может внести залог в рамере более 33 млн гривен (около 800 тысяч евро), передал корреспондент «Суспільного» из зала суда.

Прокуратура требовала отправить митрополита Украинской православной церкви под стражу до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 млн гривен.

Основанием для отправки митрополита в изолятор было названо нарушение одной из обязанностей, наложенной на него следственным судьей — общение с одним из свидетелей по уголовному делу. Однако на суде сам митрополит Павел заявил, что ничего не нарушал, передает корреспондент «Суспільного».

Митрополит Павел (в миру — Петр Лебедь) с апреля находится под круглосуточным домашним арестом с обязанностью носить электронный браслет. Ему вменяют ряд обвинений, в частности статью об оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

На суде митрополит УПЦ заявил, что «никогда в жизни не был на стороне агрессора» и «никогда не поддерживал Путина».

Обвинения в отношении митрополита УПЦ

В апреле этого года Петру Лебедю предъявили обвинения в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза», — говорилось в заявлении СБУ.

Служба также опубликовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров, где, как утверждается, митрополит Павел приветствует оккупацию Херсона и просит молиться за московского патриарха.

Новое подозрение Павлу СБУ объявила 13 июля. «Документально подтверждено, что за день до оглашения первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Подсудимый также назвал российскую вооруженную агрессию против Украины „гражданским конфликтом“, который продолжается с 2014 года», — говорится в заявлении спецслужбы.

На основании этого митрополиту Павлу предъявили новые обвинения по тем же статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Наказание по этим двум статьям предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Павел Лебедь неоднократно становился фигурантом разных скандалов. Пресса неоднократно отмечала любовь священнослужителя к роскоши, и в частности к дорогим автомобилям, из-за чего в Украине митрополит получил прозвище «Паша-Мерседес».

«Меня называют „Паша-Мерседес“, но я уже не „Мерседес“, я уже „Тесла“, постоянно сижу на подзарядке», — сказал Павел на суде, имея в виду электронный браслет, который, по его словам, приходилось постоянно заряжать.

Обыски и допросы в среде УПЦ

Митрополита Павла весной этого года поместили под домашний арест на фоне попыток выселить представителей УПЦ из Киево-Печерской Лавры. В конце марта митрополит Павел опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где угрожал ему и его семье «божьей карой» в связи с решением о выселении монахов УПЦ из Лавры.

Павел Лебедь стал настоятелем Киево-Печерской лавры в середине 1990-х. Украинские СМИ называют арестованного митрополита уже бывшим настоятелем Лавры, откуда продолжается процесс выселения представителей УПЦ. В марте этого Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг договор с УПЦ о безвозмездном пользовании Лаврой. Сторонники УПЦ препятствуют попыткам выселения.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину представители УПЦ публично дистанцировались от Москвы, заявив, что разорвали связи с Русской церковью. Тем не менее в Украине многие связывают УПЦ с Москвой. В прошлом годы СБУ провела ряд обысков и допросов в церковной среде УПЦ. По их итогам были возбуждены десятки уголовных дел.

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