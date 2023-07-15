Президент Южной Кореи прибыл с визитом в Киев. Решится ли Сеул на прямые поставки вооружений Украине?

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 июля прибыл с визитом в Украину, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис главы государства. В конце апреля южнокорейский президент заявил, что Сеул не исключает прямых поставок вооружений Украине.

Президент Украины Владимир Зеленской с женой Еленой Зеленской и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в Киеве, 15 июля 2023 г.

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Как обычно бывает в подобных случаях, о визите в Украину президента Южной Кореи заранее не сообщалось. Президента Южной Кореи сопровождает его жена Ким Кён Хи. В Украину они прибыли из Польши, сообщили в пресс-службе южнокорейского президента.

Сообщается, что президент Южной Кореи посетил место массовых убийств в Буче, а также Ирпень в Киевской области. Он встретился с президентон Украины Владимиром Зеленским.

«В ходе этого визита — первого в истории наших отношений — мы обсуждаем все, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах», — сообщил глава украинского государства.

Среди тем обсуждений с президентом Южной Кореи Владимир Зеленский перечислил возвращение депортированных взрослых и детей, реализацию выдвинутой Киевой «формулы мира» и подготовку Глобального саммита мира, продовольственную и энергетическую безопасность, а также экономическое сотрудничество.

Визит президента Южной Кореи в Украину проходит в конце его поездки в Европу, в ходе которой он посетил Литву на саммите НАТО, а затем в Польшу с официальным визитом.

В конце апреля этого года Юн Сок Ёль во время своего государственного визита в США заявил, что Сеул не исключает вариант с оказанием прямой летальной военной помощи Украине. До сих пор Южная Кореи ограничивалась предоставлением обороняющейся Украине гуманитарной и финансовой помощи.

Юн Сок Ёль также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы нападение РФ на Украину не увенчалось успехом, чтобы не допустить таких попыток в будущем.

Как отмечает «Би-би-си» Сеул способствовал военной помощи Киеву — косвенно. Например, Южная Корея одобрила передачу Украине самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Кроме того, корейские поставки вооружений в Польшу дают возможность полякам передавать свои танки и гаубицы ВСУ.

Если Сеул решится на прямые поставки вооружений Украине, это в частности могло бы значительно улучшить ситуацию с боеприпасами в ВСУ.

Президент Южной Кореи пообещал увеличить объемы помощи Украине

На брифинге после переговоров с президентом Украины Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея в этом году увеличит объемы предоставляемой Украине «военной и гуманитарной помощи», передает «Интерфакс-Украина». «В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше», — сказал он.

По словам президента Южной Кореи, в мае он и президент Зеленский «договорились о поставке необходимого оборудования для таких целей, как, например, гуманитарное разминирование, и мы продолжаем это делать». «Правительство Республики Корея выделило в прошлом году 100 млн долларов в поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн долларов», — добавил Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи заявил, что считает, что украинскую «формулу мира» необходимо выполнить, а также провел параллель между вторжением РФ в Украину и Корейской войной.

«Около 70 лет назад Республика Корея тоже подверглась незаконному вторжению Северной Кореи. Было оккупировано около 90% территории нашей Кореи, и мы столкнулись с угрозой исчезновения как государства. Однако благодаря нашим военным и гражданским, которые им помогали максимально, мы смогли остановить оккупанта и выгнать их из нашей земли», — сказал президент Южной Кореи.

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