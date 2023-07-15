507-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн

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Суббота, 15 июля, — 507-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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18:33 Губернатор Белгородской области сообщил о двух сбитых «воздушных целях» на подлете к городу

Как написал у себя в телеграме губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над территорией области сработала система ПВО. «Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В соседней с российской Белгородской областью Харьковской области Украины сообщили, что российские войска из Белгорода нанесли удар по региону. Официальных заявлений от властей Украины по поводу обстрела Харьковской области пока не поступало.

18:02 Z-каналы распространили информацию об отстранении от должности еще одного высокопоставленного российского генерала

Министр обороны России Сергей Шойгу освободил от должности командира 106-й дивизии ВДВ генерал-майора Владимира Селиверстова. Эту информацию распространили Z-канал «Военный осведомитель», а также канал ВЧК-ОГПУ.

Причины отстранения генерала от командования пока неизвестны. По данным российских военных блогеров, Селиверстов не всегда соглашался с решениями штаба ВДВ.

Генерал-майор Селиверстов командовал дивизией, которая с января этого года воевала в Бахмуте. Офис президента Украины называл 106-ю военно-десантную дивизию причастной к убийству мирных жителей в пригородах Киева: Буче, Гостомеле и Ирпене.

17:30 The New York Times: Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники

Украинские войска сменили тактику ведения контрнаступления, что позволило им сократить потери в военной технике, но это замедлило их продвижение. Об этом пишет в субботу издание The New York Times.

По данным газеты, за первые две недели контрнаступления было повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники, в том числе западные образцы. Этот уровень потерь техники снизился до 10% в последующие недели благодаря тому, что Украина сменила тактику ведения контрнаступления.

Смена тактики заключается в том, что ВСУ сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированным полям. «Несмотря на потери, украинцы пока прошли только пять из 60 миль (восемь км из 96), которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части», — говорится в публикации NYT.

Военные эксперты, на которых ссылается СМИ, говорят, что первые 25 км будут самыми трудными, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется в три раза больше сил — вооружения, личного состава или того и другого — чем обороняющимся.

16:28 Россияне обстреляли здание поселкового совета в Степногорском Запорожской области

Три человека пострадали из-за российского удара по поселку Степногорское в Запорожской области. Об этом в субботу сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, российские войска обстреляли Степногорск из РСЗО «Град» и попали по административному зданию поселкового совета.

15:55 Елена Зеленская рассказала об итогах встречи с первой леди Южной Кореи

После встречи с госпожой Ким Кон Хи Елена Зеленская сообщила, что Южная Корея планирует помочь стране с цифровизацией украинского культурного наследия. Зеленская пригласила г-жу Ким на третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится уже в сентябре, который будет посвящен психологическому здоровью.

15:48 Зеленский призвал Южную Корею присоединиться к декларации «Большой семерки» в поддержку Украины

Владимир Зеленский поблагодарил Юн Сок Ёля за многостороннюю поддержку Украины: «Республика Корея твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывает нам значительную политическую, экономическую, гуманитарную поддержку, поддержку в сфере безопасности».

Президент Украины призвал Корею присоединиться к декларации «Большой семерки» в поддержку страны, которую подписали страны-участницы НАТО по итогам саммита североатлантического альянса в Вильнюса.

15:30 The Financial Times: медиагруппу Пригожина могут продать структуре, близкой к Кремлю

Источники The Financial Times констатируют, что работа СМИ, входящих в медиахолдинг Пригожина «Патриот», не закончена, лишь приостановлена. В частности руководитель «Антиглобалистского движения России» («АДР») Александр Ионов сказал FT, что работа «законсервирована». Надежду на скорое возобновление работы выразил и Neva News Андрей Краснобаев. Кроме того, мониторинговые ресурсы Antibot4Navalny и Chef's Trap констатировали, что фабрики интернет-троллей Пригожина не переставали функционировать.

В конце июня во время мятежа Пригожина и боевиков принадлежащей ему ЧВК «Вагнер» Роскомнадзор заблокировал сайты РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Народные новости» и других изданий, входящих в «Патриот».

Еще в конце июня The Bell высказал предположение, что пригожинский «Патриот» могут продать либо Юрию Ковальчуку (владелец «Национальной медиа группы», председательницей совета директоров которого является Алина Кабаева — в группу входят «Первый канал», «Пятый канал», СТС, МИЦ «Известия») или Виктору Шкулеву (владелец Shkulev media holding, издающий российские версии журналов Marie Claire, Maxim, порталами Woman.ru, журнал «Вокруг света», а также городские порталы «Фонтанка» и «Е1».

14:55 Британская разведка: многие российские офицеры недовольны военным руководством

Министерство обороны Великобритании обратило внимание на то, что отстранение от должности генерал-майора 58-й общевойсковой армии Ивана Попова отличается от других увольнений высокопоставленных командиров тем, что он, по всей видимости, был «уволен за высказывание опасений, а не за якобы плохую работу».

В своем видеоролике, адресованном военнослужащим, Попов притикует руководство российского минооброны. Британская разведка предполагает, что его заявления выражают общую тенденцию «серьезного недовольства многих офицеров высшим военным руководством». Более того, они «во многом повторяют» претензии Пригожина перед его мятежом в июне 2023 года.»

По оценке британского оборонного ведомства, это может вскоре стать еще «большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова».

14:15 Южная Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи Украине

После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в текущем году страна «увеличит объемы предоставляемой Украине военной и гуманитарной помощи». Слова президента цитирует «Интерфакс-Украина».

Ранее Южная Корея поставляла Украине бронежилеты, и шлемы, и другую амуницию. В прошлом году помощь составила 100 миллионов долларов. «Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше», — подчеркнул Ёль, отметив, что сумма помощи в этом году вырастет и составит 150 миллионов долларов. Помощь в том числе затронет

гуманитарное разминирование

восстановление системы образования, включая восстановление школ, запуск президентских стипендий

Ёль подчеркнул, что выражает поддержку украинской «Формуле мира» и надеется, что Южная Корея начнет играть «посредника в мирных саммитах и встречах стран, относящихся к так называемому Глобальному Югу».

Президент Южной Кореи провел историческую параллель между войной в Украине и Корейской войной 1950-1953 годов.

Около 70 лет назад Республика Корея тоже подверглась незаконному вторжению Северной Кореи. Было оккупировано около 90% территории нашей Кореи, и мы столкнулись с угрозой исчезновения как государства. Однако благодаря нашим военным и гражданским, которые им помогали максимально, мы смогли остановить оккупанта и выгнать их из нашей земли. президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

13:42 Шестеро подозреваемых в «покушении» на Симоньян и Собчак доставили в Басманный суд — «Осторожно, новости»

Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий медиахолдингу Ксении Собчак, написал, что шестерых подозреваемых в якобы планировавшемся «покушении» на двух российских пропагандисток, доставили в Басманный суд Москвы. Фамилии задержанных: Балашов, Савельев, Новик, Захаров, Гусев и Емельянов.

Телеканал Russia Today в свою очередь опубликовал видео допроса 18-летнего Михаила Балашова, который сбивчиво рассказывает как получил от украинских «кураторов» заказ на убийство Собчак и Симоньян.

Прокремлевские СМИ утверждают, что задержанные состояли в «неонацистской» группировке «Параграф-88». Пользователи твиттера обратили внимание, что название группировки очень похоже на название фильма 2007 года с Гошей Куценко «Параграф 78».

13:39 Президенты Южной Кореи и Украины начали совместную пресс-конференцию в Киеве

Президенты Южной Кореи и Украины начали совместную пресс-конференцию в Киеве. 15 июля, 2023ю REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

13:00 Предотвращение «покушения» на Симоньян и Собчак: подробности и комментарий Симоньян

РИА-новости заявляет, что у задержанных, которых подозревают в планировании покушения на Симоньян и Собчак, изъяли «автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники». Якобы они «осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак».

Симоньян прокомментировала случившееся, написав слово «Украина» с маленькой буквы: «ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!». Собчак пока ситуацию не комментировала.

12:49 Пограничная служба Украины подтвердила факт передвижений российских боевиков в Беларуси

В заявлении представителя Государственной пограничной службы Украины напрямую не упоминается «Вагнер», однако подтверждается, что «в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России».

12:35 ФСБ заявило о предотвращении «покушений» на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

ТАСС со ссылкой на ФСБ пишет, что покущение «готовилось СБУ через неонацистов группировки "Параграф-88"». Силовое ведомство утверждает, что задержанным было обещано вознаграждение в полтора миллиона рублей за каждое убийство.

12:15 В Украине суд отправил под стражу митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту УПЦ, бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополита подозревают в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ против Украины. Сам он это отрицает.

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11:52 В Запорожской области покушались на оккупационного главу сельсовета — местные пророссийские СМИ

На новость обратила внимание ASTRA. По сообщениям местных пророссийских СМИ, автомобиль главы сельсовета пытались подорвать в оккупированной Давыдовке Запорожской области в ночь с 13 на 14 июля. Устройство якобы было заложено под машиной.

11:34 Минобороны РФ объявило о завершении весеннего призыва

Ведомство сообщает, что в ходе весеннего призыва на военную службу было отправлено 147 тысяч человек. Утверждается, что «большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

Минобороны отмечает, что «особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот» — 490 человек были отправлены в научные и научно-производственные роты, а 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта, в спортивные.

10:55 Россия обстреляла 9 областей Украины, атаковав 105 нас.пунктов и 25 объектов инфраструктуры — Военный медиацентр

Военный медиацентр Украины со ссылкой на Ситуационный центр минобороны страны сообщает, что за последние сутки российская армия обстреливала территорию 9 областей Украины, атаковав 105 населенных пунктов и 25 объектов инфраструктуры.

Обстрелы велись из разных типов вооружения: стрелкового оружия, миноментов, РЗСО, танков, артиллерии, ЗРК, беспилотников и тактической авиации.

Общее количество пострадавших уточняется.

10:20 Президент Южной Кореи прибыл в Украину

Юн Сук Ёль, президент Южной Кореи прибыл в Украину с незапланированным визитом вместе с первой леди Ким Кен Хи. Он планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Ёль с супругой посетили Бучу и Ирпень в сопровождении генпрокурора Украины Андрея Костина.

Ёль прибыл в Украину после официальных визитов в Польшу и в Литву, где участвовал в саммите НАТО. На встрече лидеров Североатлантического альянса присутствовали главы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, теме безопасности и сотрудничества в котором уделялось большое внимание в ходе саммита. Об этом подробно говорил генсек НАТО Столтенберг. Госдепартамент США заявил, что «НАТО будет укреплять связи с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей с помощью специализированных программ партнерства», включая такие отрасли как безопасность на море и новые технологии.

В мае текущего года Южную Корею посещала Елена Зеленская, запросив в ходе визита технологические средства для защиты мирного населения.

Ранее Южная Корея отказывалась напрямую оказывать Украине военную помощь. Однако, как отмечает военный обозреватель Русской службы «Би-би-си», страна тем не менее косвенно помогала Украине. На его взгляд, Южная Корея «может очень много», если начнет прямые поставки вооружений Киеву.

Ukraine is grateful to South Korea for its support in the international arena, namely in the #UN and for backing President @ZelenskyyUa's Peace Formula. Thanked @President_KR Yoon Suk Yeol for his stance in support of Ukraine, emphasizing that the international community must not… pic.twitter.com/nb7ASQjxlu — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 15, 2023

09:45 «Беларускi Гаюн»: крупная колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь

09:25 Воздушные силы Украины: сбиты 4 боевых дрона «Шахед», 3 дрона «Ланцет» и 3 разведывательных беспилотника

Россия атаковала юг и восток Украины шестью боевыми беспилотниками «Шахед». По заявлению воздушных сил Украины, четыре из них сбито.

В утренней сводке воздушных сил Украины сообщается о сбитии трех разведывательных дронов типа «Орлан», «Zala» и трех ударных беспилотников «Ланцет».

09:00 Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками и зенитными ракетами

Подробностей пока нет, известно о попадании по инфраструктурному объекту в Запорожье. Ранен 62-летний мужчина.

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